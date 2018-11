Recital de música clásica

La asociación El Paso Pro Música continúa su misión de traer a la frontera a lo mejor de la música de cámara, y este 29 de noviembre lo refrenda con la presencia The Emerson String Quartet.El cuarteto de cuerdas que está por venir ha sido y es uno de los ensambles de música de cámara más reconocidos a nivel mundial a lo largo de cuatro décadas.En la actualidad está formado por Eugene Drucker y Philip Setzer (violines),Lawrence Dutton (viola), y Paul Watkins (cello).Para el recital en El Paso, ofrecerán un repertorio de piezas de Mozart, Dmitri Shostakovich, y Robert Schumann.El ensamble ha realizado más de 30 grabaciones, y ha sido galardonado con nueve Grammys (dos de ellos por el Mejor Álbum de Música Clásica); tres premios Gramophone (a lo mejor de la música clásica); el premio Avery Fisher, y el reconocimiento ‘Ensamble del año’ por parte de Musical America (la revista estadounidense más antigua de música clásica).The Emerson colabora frecuentemente al lado de los más reconocidos compositores en sus nuevas producciones, lo que mantiene vigente a esta forma musical.Han hecho equipo con grandes solistas como Reneé Fleming, Barbara Hannigan, Evgeny Kissin, Emanuel Ax, y Yefim Bronfman, por mencionar algunos.Durante su temporada 2018-2019, The Emerson continúa con su residencia de 40 años en la institución Smithsonian en Washington, D.C., así como presentaciones en diversos recintos universitarios de Estados Unidos y países como Reino Unido, Alemania, Francia, Italia y España.Emerson String QuartetPresentados por El Paso Pro-Musica29 de noviembre7:30 p.m.First Baptist Church of El Paso805 Montana AvenueAdmisión: 25 dólaresBoletos a la venta el día del avento y a través de la página: www.elpasopromusica.orgMayores informes al teléfono: (915) 747 8163

