Sube la temperatura

Este 24 de noviembre, justo después de la celebración de Acción de Gracias, llega el momento de continuar la fiesta a ritmo de trap con la llegada del boricua Anuel AA al Coliseo de El Paso.Ven a bailar a partir de las 8:00 de la noche y a cantar con Anuel canciones como ‘La adictiva’, ‘Quiere beber’, ‘Brindemos’, ‘Hipócrita’, ‘Ayer’, ‘La ocasión’, y ‘Nacidos pa morir’.Por si no lo sabías, el nativo de Carolina, Puerto Rico, inició su carrera musical en 2010 cuando empezó a grabar temas bajo el sello Maybach Music.La primera de sus canciones famosas fue ‘Demonia’ junto a Ñengo Flow a finales de 2011 y continuó con colaboraciones al lado del mismo Ñengo, Ozuna y otros, mismas que empezaron a darlo a conocer en Puerto Rico y Estados Unidos en 2014.El tema que lo dio a conocer en definitiva fue ‘La Ocasión’ en colaboración con Ozuna, Arcángel y De La GhettoSu prometedora carrera se vio interrumpida durante dos años al ser sentenciado en 2016 por posesión de armas de fuego. El hecho de estar encarcelado no lo detuvo para seguir grabando canciones, ya que grabó una nueva versión de un tema suyo denominado ‘Ayer’ a través de una llamada telefónica, que luego se mezcló con las voces de JBalvin, Nicky Jam y Cosculluela.Esa grabación por cierto, lo hizo obtener su primer disco de platino.Recientemente lanzó el tema ‘Culpables’ junto a Karol G, con quien se publicitó un sonado romance que –afortunadamente para las fans de Anuel– resultó ser falso.Conócelo:Nombre: Emmanuel Gazmey Santiago ‘Anuel AA’Fecha de nacimiento: 27 de noviembre de 1992Edad: 25 añosLugar de nacimiento: Carolina, Puerto RicoEs hijo del empresario José Gazmey, ex vicepresidente de Sony Music en Puerto Rico y Estados Unidos en 2014Anuel AA24 de noviembre8:00 p.m.Coliseo de El PasoBoletos: 40 dólares admisión generalA la venta en www.ticketmaster.com y taquilla del Coliseo

