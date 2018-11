¡Actívate!

No es necesario esperar al nuevo año para que uno de los propósitos sea hacer ejercicio y tratar de cumplirlo. Desde ahora El Paso ofrece una excelente opción para iniciar un plan de actividad física con la apertura del Playa Drain Trail, un sendero lineal que corre paralelo al Loop 375 (Bordo) desde el Parque Ascarate hasta el Parque Riverside.Y lo mejor de todo es que es gratuito, con grandes beneficios para la salud.El sendero tiene una distancia de 3.4 millas (5.47 km) de un parque a otro, es decir, que si se recorre completo de ida y vuelta se cubrirá una distancia de 6.8 millas (10.94 km).Es ideal para caminar a paso lento o acelerado, trotar, correr, andar en bicicleta o patines, e incluso para tomar un momento de descanso en algunas de las bancas que están colocadas a los costados.Para los que prefieren recorrer el sendero en bicicleta existen dos bombas de aire, además de máquinas dispensadoras de bronceador, sin faltar los bebedores. También, en determinados puntos, además de bancas normales para sentarse, hay otras con sombra y otras con mesas para descansar, platicar o tal vez tomar un refrigerio.El recorridoEl camino corre paralelo a un canal de irrigación (drain) y al mismo tiempo pasa por atrás de varias casas, empresas, frente a una iglesia y junto a algunas escuelas. De hecho, la marca de las tres millas y un cuarto se localiza junto a la Riverside High School, si es que se inicia el recorrido en el Parque Ascarate.Cabe señalar también que durante el trayecto se cruzan varias calles, por lo que se recomienda tomar precaución al llegar a esos puntos, especialmente si se llevan niños.Casi a la mitad del camino se pueden ver los carros que circulan por el bordo, e incluso se alcanza a ver el hospital de especialidades que no se terminó de construir en los terrenos del ex galgódromo de Juárez.Por cualquiera de los dos puntos que se inicie el recorrido, existen tablas con las distancias que uno puede cubrir, y de esa manera llevar un registro y aumentar paulatinamente dicha distancia.¡Actívate!Si ya tomaste la decisión de activarte físicamente, es importante que primero acudas al médico para que te realicen un chequeo y te recomienden con qué tipo de ejercicio iniciar.Después, sólo es cuestión de ponerse los pants, la sudadera y los tenis y acudir al Plata Drain Trail para comenzar con la rutina de ejercicio.Si acudes en carro, puedes estacionarte junto al lago del Parque Ascarate y de ahí caminar unos pocos metros a la entrada del sendero que se localiza sobre la calle Delta, casi esquina con Alameda. También en el Hidden Valley Park, por Polo Inn Road, hay espacio para estacionarse.Otra opción es iniciar el recorrido en el Parque Riverside, que se localiza en la Avenida Alameda y Vocational Dr.Algo másEn dos puntos diferentes, hay unas cajas rojas de madera, con un vidrio al frente, y en el interior hay libros que se pueden tomar de manera gratuita y al mismo tiempo se invita a la comunidad a que deposite ahí libros que ya no usen para compartirlos con los demás, especialmente con los niños.Playa Drain TrailAscarate Park Trail Head, 6900 Delta DrRiverside Park, Alameda y Vocational DrIdeal para:CaminarTrotarCorrerPatinarPasear en bicicletaLeerDescansarRecomendaciones:Usar ropa cómodaUsar zapato deportivoLlevar aguaEn este tiempo usar ropa invernalHacerse un chequeo médico antes de iniciar una rutina de ejerciciosBeneficios*Mantenerse activo es vital para su salud. Hay una variedad de formas en que los individuos pueden estar activos, desde actividades de ejercicios estructurados que hacen que el corazón bombee rápidamente a actividades moderadas, como caminar por este sendero. Los beneficios de estar activo se extienden más allá de las mejoras en la salud física.Un mejor descansoLa actividad física puede ayudar a relajar la temperatura corporal de un individuo para promover una mejor calidad de sueño y hábitos.Mirarse y sentirse genialMantenerse activo puede elevar rápidamente la percepción en una persona de su autoconfianza general.Manejo del estrésCon la actividad física, el cuerpo aumenta las concentraciones de norepinefrina, una sustancia química que ayuda al cerebro a regular el cortisol de la ‘hormona del estrés’.Imagen positivaCon cualquier forma de actividad física, el cerebro libera endorfina, un tipo de hormona que crea sentimientos de felicidad y euforia.Mantente alerta con la edadA medida que un individuo envejece, el cerebro pierde células y se encoge. Como era de esperar, la actividad física es una excelente manera de mantener el cerebro ágil.Impulsar la creatividadLa productividad de la alimentación de la creatividad: una caminata o trote puede ser la respuesta para un bloque creativo.Aumentar la caminataEste sendero conecta a las personas con los destinos del vecindario y fomenta la actividad física diaria, como ir a la escuela, la tienda o visitar a los vecinos. Los marcadores de millas se pueden usar para rastrear la distancia recorrida a lo largo del sendero.(*) Fuente: Paso del Norte Health FoundationCalles que cruza(De Ascarate Park hacia Riverside Park)Little Flowers Rd (1/4 mi)Sparrow Dr (3/4 mi)George Orr Rd (1 mi)Croom Rd (1¼ mi)Polo Inn Rd (1½ mi)Barker Rd (1¾ mi)Durrill Rd (2 mi)Mimosa Ave (2¾ mi)Vocational Dr (3 mi)Alameda en Riverside Park (3.3 mi)

