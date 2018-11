¡Corre! Llévale tu lista

¿Ya le escribiste tu carta a Santa?Si no lo has hecho, o quieres llevar a los más pequeños de la familia a que se tomen la foto con él y le entreguen la cartita con sus peticiones, aquí tienes una lista de los lugares y los horarios donde lo puedes encontrar.Si te preguntas cómo es que puede estar en tantos lugares y al mismo tiempo, recuerda que Santa tiene la magia para ser omnipresente, así que envuélvete en la magia de estas fiestas, alista tu cámara y planea tu encuentro con él.En El Paso:Santa’s Workshop at The Fountains at Farah8889 Gateway Boulevard West.Santa y sus elfos han instalado su taller en el centro comercial The Fountains at Farah.Es probable que esté ocupado preparando los regalos para el gran día, pero ha reservado un tiempo para tomarse fotos con los niños y recibir sus cartas.Trae a tus hijos a tomarse la foto con Santa a partir del Black Friday (viernes negro) en la Suite 1750 de este centro comercial.Fechas:Del 23 de noviembre al 23 de diciembreDe viernes a domingo en horario de 11:30 a.m. a 9:00 p.m.Domingos de 11:30 a.m. a 6:00 p.m.Bassett Place6101 Gateway Boulevard WestTómate la foto con Santa!, lo encuentras entre los locales de Claire’s y Bath & Body Works. Habrá una variedad de paquetes de fotografías.Fechas y horarios:18 de noviembre al 14 de diciembreLunes a viernes de 11:00 a.m. a 7:00 p.m.Sábados de 11:00 a.m. a 8:00 p.m.Domingos de 12:00 a 6:00 p.m.Santa toma un descanso todos los días de 3:00 a 4:00 de la tarde15 al 23 de diciembreTodos los días de 11:00 a.m. a 8:00 p.m.(Santa toma un descanso de 3:00 a 4:00 p.m.)24 de diciembre9:00 a.m. a 4:00 p.m. (descanso de 12:30 a 1:00 p.m.)Cielo Vista Mall8401 Gateway Boulevard WestTe espera en la zona de JC Penney CourtPara cualquier pregunta, llama al teléfono (915) 779 7071Reserva tu lugar y tu horario sin hacer filas a través de la página: www.santasfastpass.com/schedulingLo encontrarás hasta el 6 de diciembre en los siguientes horarios:Lunes a viernes de 10:00 a.m. a 8:00 p.m.Sábados de 10:00 a.m. a 8:30 p.m.Domingos de 12:00 a 7:00 p.m.Del 7 al 16 de diciembre:Lunes a sábado de 10:00 a.m. a 9:00 p.m.Domingos 11:00 a.m. a 8:00 p.m.Del 17 al 23 de diciembre de 9:00 a.m. a 9:00 p.m.24 de diciembre de 8:00 a.m. a 6:00 p.m.The Outlet Shoppes at El Paso7051 South Desert Boulevard, Canutillo, TexasTeléfono: (915) 877 3208Santa estará presente en The Outlet Shoppes durante todo el Black Friday (23 de noviembre hasta las 10:00 p.m. para tomarse la fotoEn Ciudad Juárez:(Hasta el cierre de la presente edición, Santa confirmó su presencia en Centro Comercial Las Misiones)Centro Comercial Las MisionesAvenida Teófilo Borunda y Paseo de la VictoriaLo encuentras de martes a jueves de 4:00 a 9:00 p.m.Y de viernes a domingo de 1:00 a 9:00 p.m.