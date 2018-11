Llega WinterFest

Poco a poco los días fríos incrementan la frontera y con ello crece también el ambiente navideño entre la comunidad, y una excelente opción para estar a tono con la temporada es el WinterFest que este fin de semana da inicio en El Paso y que se prolongará hasta el 6 de enero del próximo año.Uno de los eventos que más gusta, sobre todo entre los pequeñines, es el tradicional encendido del árbol de Navidad que se realizará el domingo 18 de noviembre, acompañado del desfile de las Luces en la Plaza San Jacinto.Por tercer año consecutivo el WinterFest abre sus puertas para dar paso a una experiencia divertida y llena de fiesta para El Paso y sus visitantes, con la inauguración de la pista de hielo este sábado 17 de noviembre en el Centro de la ciudad y que estará abierta los siete días de la semana hasta el cierre del evento.Además, los asistentes podrán disfrutar del globo de nieve de tamaño natural, el árbol de Navidad, una tienda de campaña, un local de Mini Donut Depot y muchos otros atractivos más.El Paso WinterFest1 Arts Festival PlazaEl Paso, TexasDel 18 de noviembre 2018 al 6 de enero 2019Entrada: LibrePista de patinaje: $8 dlls por 50 minutos, incluidos patines; Militares, maestros y socorristas $7 dlls; niños 5 años y menores $5 dlls.Los clientes de Metro by T-Mobile con teléfonos válidos de Metro by T-Mobile recibirán $2 de descuento en la admisión general.‘Lunes militares’, mitad de precio para militares en entrada general a la pista de patinaje ($4.00) y para hijos de militares ($2.50) de cinco años y menores con identificación válida.PromocionesLas promociones semanales durante el WinterFest incluyen "Military Mondays", que se inician cada semana con la mitad del precio en pases de patinaje de admisión general para adultos militares ($ 4.00) e hijos de militares ($ 2.50) de cinco años o menos con un I.D. militar válido.Los ‘Pequeños martes de Chico’ se llevan a cabo todos los martes y ofrecen dos mini sesiones de 25 minutos para niños de cinco años o menos por solo 2 dólares. Los padres, hijos mayores o tutores pueden patinar con el niño ‘chico’ por solo 5 dólares. El personal estará en el lugar para ayudar a garantizar que los niños patinen con cautela y sean amigables para los niños.Done un artículo de ropa para invierno durante los ‘Miércoles cálidos’ y reciba 2 dólares de descuento en el patinaje (descuento válido solo para admisión general o Admisiones de héroe).Alumnos de primaria a universitarios que se presenten con un ID de la escuela o usando un atuendo escolar (camiseta, sudadera, etc.) en los ‘jueves de estudiantes’ recibirán 2 dólares de descuento en el patinaje.Todos los viernes es una fiesta en la pista para los ‘viernes de fiesta’ con un entretenimiento especial.Para ver el calendario completo de eventos de WinterFest, que incluye películas gratuitas en el Teatro Plaza, promociones especiales, ofertas de descuento y la compra anticipada de boletos para patinar, visite www.epwinterfestep.com. Los pases para patinar también se pueden comprar en el sitio en la pista de patinaje.Transporte gratisNo hay pretexto para no asistir al WinterFest, pues la compañía SunMetro brindará transporte, mismo que permitirá vivir la experiencia del Pase de las Luces, además de viernes a domingo el servicio será gratuito. Así es que, ¡todos a bordo, rumbo al WinterFest!Los viernes, el servicio gratuito será de las 6:00 pm a las 11:00 pm, los sábado desde las 12:00 pm y hasta las 11:00 pm, y los domingo de las 12:00 pm a las 6:00 pm.Las salidas serán cada 10 a 15 minutos y el punto de partida se ubica en Father Ram y El Paso St. (parada en El Paso St., lado oeste). La estación de llegada se localiza en El Paso St. y Overland (parada en Overland, lado norte).TransportaciónSun Metro ofrecerá servicio de transporte* Cada 10 a 15 min.* Salida en Padre Rahm y El Paso St. (parada en El Paso St, lado oeste)* Llegada en El Paso St. y Overland (parada en Overland, lado norte)Servicio gratuito los fines de semanaViernes: 6:00 pm a 11:00 pmSábado: 12:00 pm a 11:00 pmDomingo: 12:00 pm a 6:00 pmEl costoEl WinterFest es un evento gratuito, pero su quieres demostrar tus habilidades en el patinaje sobre hielo el costo de 8 dólares, y así podrás dar algunas piruetas, pero teniendo cuidado con los sentones. Los ocho dólares dan derecho a 50 minutos de patinaje en la pista de hielo con patines incluidos. Militares, maestros y rescatistas pagan 7 dólares para poder echar una patinadita y los niños de cinco años y menores pagan 5 dólares. Clientes de Metro by T-Mobile, con teléfonos válidos de esta compañía, recibirán 2 dólares de descuento.Saquen las palomitasPara abrigar el corazón de niños, jóvenes y adultos, el Teatro Plaza será la sede de películas gratis, con temas navideños y de vacaciones, que se presentarán en algunos domingos previamente seleccionados a partir del 18 de noviembre y hasta el 6 de enero, todo esto en asociación con The El Paso Community Foundation, Plaza Classic Film Festival y El Paso Live.Entre las películas gratuitas que los asistentes podrán ver una vez más, y tal vez recordar momentos de su infancia, se encuentran Elf, How the Grinch Stole Christmas, The Polar Express, Miracle on 34th Street (1947), A Christmas Story, It’s a Wonderful Life, Frozen y Ice Age.Horarios y descripciones se pueden encontrar en línea.Holiday MarketEl mercado navideño regresa al Centro de El Paso para que los artistas y artesanos locales y regionales ofrezcan sus productos a la comunidad. Camiones de comida, entretenimiento en vivo y artesanías se podrán disfrutar durante la temporada navideña, además de productos directos de la granja a la mesa, decoraciones y mucho más.También, las celebraciones del desfile de las luces y el encendido del árbol regresan al centro de El Paso. Celebrando los 21 años, el espectacular desfile nocturno cuenta con más de 60 atracciones y grupos de caminatas adornados con luces.Calendario de eventosViernes 16 de noviembre 2018, 10:00 am – Domingo 6 de enero 2019, 11:00 amEl muérdagoCentro de El PasoEl Distrito de Administración del Centro le brinda una oportunidad especial para besar a su pareja debajo del muérdago en el Centro de El Paso este invierno.Domingo 18 de noviembre 2018Holiday Market2:00 pm a 9:00 pmCentro de El PasoEl mercado navideño regresa a El Paso WinterFest en el Pedestrian Pathway y Main St. Artistas locales y regionales ofrecerán sus productos a la comunidad.Cine en el Teatro PlazaPelícula: Elf3:00 pm, 5:30 pmEntrada libreDesfile de las lucesPlaza San Jacinto4:30 pm a 11:00 pmDomingo 25 de noviembreCine en el Teatro PlazaPelícula: Polar Express3:00 pm, 5:00 pmEntrada libreDomingo 2 de diciembre 2018 10:30 am - Sábado 8 de diciembre 11:30 amArts Festival PlazaDona un juguete nuevo para obtener una sesión gratis de patinaje durante la primera semana de diciembreDomingo 9 de diciembre 2018Cine en el Teatro PlazaPelícula: Milagro en la Calle 343:00 pm, 5:00 pmDomingo 16 de diciembre 2018Cine en el Teatro PlazaPelículas: A Christmas Story. It's a Wonderful Life1:00 pm, 3:00 pmDomingo 6 de eneroCine en el Teatro PlazaPelículas: Frozen. Ice Age1:00 pm, 3:00 pm