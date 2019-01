Martes 08 Enero 2019 | 16:37 hrs

La Clave Única de Registro de Población (CURP) es un código indispensable para la identificación de los ciudadanos en México. Este código es asignado a todos los ciudadanos que viven en México, incluidos extranjeros y a los mexicanos que residen en el extranjero.Su uso es imprescindible para muchos trámites como declaraciones de impuestos, registros de empresas o afiliación a servicios de salud. Si quieres saberte lo explicamos a continuación en este artículo.Para consultar por parte de cualquier ciudadano mexicano la CURP gratis es necesario seguir una serie de pasos.En primer lugar, hay que entrar en lala Dirección General del Registro Nacional de Población e Identificación Personal. Se trata de un portal oficial que coordina todos los trámites relacionados con la CURP. Para efectuar consultas en esta web hay que conocer la clave de CURP. En caso de saber dicha clave es muy sencillo pues solo hay que introducirla para realizar una búsqueda y obtener los resultados. Dichos resultados pueden imprimirse tras obtener un archivo pdf.Sin embargo, en el caso de, al acceder a la web de RENAPO hay que proceder de forma distinta. En la pestaña de “datos personales” el usuario tiene que rellenarlos, incluyendo nombre y apellidos, fecha de nacimiento, sexo y estado. Después de verificar que no es un robot, el sistema empezará a buscar el CURP requerido. Este proceso dura unos segundos y, tras el mismo, es posible ya descargar el CURP en formato pdf.Así, obtener el CURP accediendo a la web del RENAPO es un procedimiento rápido y simple, que no requiere de ninguna formación especial. Este proceso puede realizarse desde la comodidad del hogar o desde cualquier punto siempre que se tenga acceso a Internet.Por otra parte, RENAPO no es el único portal desde el que se puede obtener el CURP aunque sí que es plenamente confiable y es la web oficial del gobierno. No obstante, en ocasiones su servidor principal está saturado ante el elevado número de consultas y no es posible efectuar los trámites deseados. Ante esta eventualidad, existen otras webs que constituyen alternativas válidas a RENAPO.El primero de estos portales es. En esta web hay una herramienta muy útil para consultar el CURP de forma gratuita. Es una aplicación que funciona muy bien y proporciona los resultados en un margen muy reducido de tiempo. Otros servicios que pueden encontrarse en la web de Concisa están relacionados con declaraciones de impuestos, finiquitos o la obtención del número de la Seguridad Social.Otra web para averiguar el CURP es Giro. Su calculadora de CURP funciona también de forma muy eficiente. Con introducir los datos requeridos en el formulario los resultados aparecen en cuestión de segundos. Giro es una web independiente que ofrece numerosos servicios de información y un sistema integral de gestión y control del capital humano y de nóminas para empresas.En la actualidad, la CURP tiene un nuevo formato, muy diferente al original, que era de color verde. La CURP puede imprimirse hoy en día sin ningún inconveniente y con plena validez sobre una hoja de papel simple. Su tamaño es reducido, con lo que puede ser llevada encima por el usuario. La CURP también puede ser plastificada para evitar su deterioro.En la cara frontal de la CURP aparecen nombres y apellidos y la fecha de expedición, así como el número de folio del acta de nacimiento y el municipio de registro. Por lo general, los dos primeros caracteres de la clave corresponden a las letras iniciales del primer apellido.En el nuevo formato de la CURP aparece el escudo nacional homologado, la bandera mexicana y una leyenda: “Soy México”. Además, tanto el nombre del portador como la clave de 16 elementos aparecen en caracteres más grandes. Incorpora también un mensaje sobre la importancia del derecho a la identidad, realizado por el secretario de la Gobernación. Por último, incluye también una leyenda sobre la protección de los datos personales, según estipula la Ley General de Protección de Datos Personales.La renovación de la CURP, según los responsables gubernamentales, ha sido necesaria para “fortalecer su facultad de verificación” y hacer más sencilla la identificación de sus portadores.La CURP nació el 23 de octubre de 1996, tras un largo proceso, con el objetivo principal de simplificar trámites y números de registro en un único documento. En principio, era expedida únicamente en las oficinas del Registro Civil y en diversas dependencias gubernamentales, de forma presencial.