El reloj: algo más que un aparato para medir el tiempo

Jueves 03 Enero 2019 | 10:32 hrs

Losson unos aparatos muy prácticos que nos permiten controlar el tiempo, evitando así llegar tarde a las citas. Algunos modelos hasta integran otras prácticas opciones, como pueden ser cronómetro, luz, incluso hasta tecnología WiFi.Sin embargo, un reloj es mucho más que un aparato para llevar en la mano, es todo unque se adapta a la perfección a nuestro vestuario, dando forma a nuestro estilo personal.Por eso, elegir un reloj es algo que se debe de hacer con calma, no podemos apostar por el primero que encontremos. Gracias a la red, tenemos todo tipo de plataformas de las que podemos tomar referencias para encontrar el mejor reloj que se adapte a nuestro estilo.Enhay una gran comunidad de amantes de los relojes y se han organizado en el portal https://relojess.com.mx , en el que se hacende los mejores relojes de cada marca y tipo. Si estás pensando en comprar uno, tan solo echa un vistazo y verás como no tardas en encontrar una buena opción.Además, para ayudarte, te hemos preparado una lista de consejos que te van a ayudar:Como a la hora de comprar cualquier tipo de accesorio, lo primero que deberíamos hacer es parar a pensar en elque le vamos a dar. En el caso de lo quieras utilizar con un, o con algún atuendo ejecutivo para mujeres, tendrás que elegir un accesorio que esté a la altura.En el mercado existen 3 tipos de reloj:Los relojes de vestir son aquellos que constan de algún tipo de material especial, como una cobertura dorada, una carátula simple, pero impresionante, y un cuerpo delgado.Además, también integran manecillas y los números cuentan con un grosor más extenso de lo habitual.Podemos encontrar muchosen diferentes materiales.Lo más común es que el material del reloj sea de plástico, de acero inoxidable o de resina, también puede haberse diseñado en metales con chapa de oro, titanio, o algunos materiales como cerámica, madera, piedras preciosas.No te dejes seducir por un material impresionante, necesitas apostar por uno que se adapte a tu personalidad.Si te gusta más bien el estilo clásico, puedes apostar por la cerámica. Para conseguir un estilo clásico puro, puedes utilizar un tono dorado, aunque de manera que no sea demasiado visible.Eltambién es importante; debe de adaptarse a tu complexión. Las personas altas deberían comprar aquellos relojes que tienen carátulas grandes. Si eres más bien bajo, entonces deberías elegir un reloj que no sea muy grande, porque se comerá la mayor parte de vestuario.Las personas delgadas pueden apostar por un reloj circular.Las personas de complexión robusta pueden usar una carátula cuadrada o rectangular que esté proporcionada en ángulos rectos.En el mercado, podemos encontrar relojes a precios excesivamente baratos… pero es muy posible que se sacrifique la calidad para poder darles forma. De nada sirve comprar un reloj muy barato si nos va a durar unos días.Eltambién tendrá que ser sopesado en detalle: los relojes mecánicos, manuales o automáticos, tienen que ser limpiados cada 3 años. Sin embargo, ese mantenimiento es mínimo y, a cambio, tienen una duración prácticamente de por vida.Los relojes de cuarzo requieren de batería para funcionar. Cada pila tendrá una duración de entre 2-5 años; teniendo en cuenta que el coste del recambio es mínimo, merecen la pena. Sin embargo, las partes de dispositivo se pueden estropear y no siempre se pueden reparar, a diferencia de lo que ocurre con los relojes mecánicos.Losse comercializan cada vez menos, aunque esto no quiere decir que lo vamos a tener complicado para encontrar un modelo relacionado. Quizá sea más interesante apostar por unque cuente con lo último de lo último en cuanto a tecnología se refiere.Losson relojes que tienen conexión WiFi, monitorizan pasos, la calidad de nuestro sueño, las calorías que quemamos… y toda esta información la sincronizan a través de una app que se instala en el teléfono móvil.Así podremos registrar todos los valores.Suelen ser relojes más caros, pero, según el uso que se les vaya a dar, puede merecerte la pena.Finamente, la correa será el elemento que ayude a que el reloj consiga su característico estilo propio.Elígela en relación con el material y el efecto de imagen que se busca. Este aspecto es bastante subjetivo, ya que dependerá de lo que busque cada persona.Sigue estos consejos y podrás encontrar el mejor modelo para ti.