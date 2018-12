Millennials: un nuevo mundo a explorar

Martes 18 Diciembre 2018 | 17:57 hrs

- La Generación Y o la generación de los que actualmente son llamados “Millennials” ha podido asumir un gran cambio en el estilo de vida desde que nacieron hasta la actualidad. No podemos comparar la utilización actual de los sistemas modernos de streaming, DVD o Blu-ray a la utilización hace solamente unos cuantos años de los famosos VHS.Otro de los cambios que han podido asumir los Millennials es el paso de los teléfonos fijos a los teléfonos móviles inteligentes, viendo como estos últimos son capaces de adaptarlos a un gran cambio en un tiempo récord sin el menor esfuerzo y además ofreciéndoles todo un abanico de posibilidades en cuanto a aprendizaje.No obstante, un nuevo éxito sus costumbres que están a favor de los medios digitales u online y que se encuentran por encima de los físicos está siendo realizado en los Estados Unidos de América, conpara hacer legales las apuestas deportivas en absolutamente todo el país. De esta manera están siendo los primeros en tener este permiso y a consecuencia de ello el resto de países queda en una especie de periodo cuyo análisis estudia el atacar esta decisión u ignorarla.Por otra parte, se ha hecho un estudio de los ingresos que este fallo tendría y que dejaría en anulación la Ley de Protección de Deportes Profesionales y Amateurs (PASPA) en 1992, haciendo así que se permitan fuentes nuevas de dinero en fondos a nivel minorista o nivel electrónico (o ambos) en este tipo de apuestas deportivas.Este tipo de mercado de apuestas en los EEUU ha sido desde siempre un pro a lo que a ingresos se refiere, ya que esta manera de negocio minorista ha hecho que se permita la accesibilidad a la reciente generación, por lo que los datos recientesindican que las personas que juegan a este tipo de son millennials (personas entre los 18 y 34 años de edad) y están a favor de votar por una legalización de juegos que tengan que ver con casinos u apuestas online por encima de cualquier juego físico.Esta parte del país a la vez que el grupo de personas que se encuentran en una edad comprendida entre los 35 y 49 años, ven de manera positiva esta decisión ya que opinan que los casinos físicos actualmente pueden llegar a “ser deprimentes” si los comparamos con los casinos online. Añadiendo, además, que no se gastaría tiempo en coger un vehículo para desplazarse ni en otro tipo de molestias físicas.Por otra parte, el público mayor de 49 años del país norteamericano piensa que es preferible el hecho de hacer las apuestas físicamente, muchos de ellos en desconocimiento del uso de las apuestas online.En breve resumen podemos decir que el mercado de las apuestas puede tener un futuro mixto entre personas repartidas en juegos online y físicos. No obstante, dado que las generaciones cada vez son más modernas es muy probable que el público acabe finalmente jugando en su gran mayoría de manera online con el paso de los años.