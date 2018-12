Conoce los mejores desarrollos inmobiliarios en Ciudad de México

Lunes 17 Diciembre 2018 | 10:09 hrs

El sector inmobiliario en México se está modernizando cada vez más, siguiendo la tendencia en los distintos mercados de Latinoamérica. Por eso, es importante contar con una buena herramienta que identifique de verdad los mejores desarrollos inmobiliarios CDMX y que nos ayude a decidir dónde queremos vivir, qué queremos que tenga nuestra vivienda y cuáles son los requisitos y condiciones sine qua non.





De hecho, según un estudio hecho público hace unos meses llevado a cabo por Kantar Media y HSBC, llamado “Más allá de los ladrillos” el 94% de los mexicanos de entre 22 y 35 años tienen la intención de adquirir, en algún momento y más pronto que tarde, una vivienda.





Si bien este segmento de la población hasta hace poco prefería vivir en renta, en la actualidad, ha habido un cambio de rumbo hacia tener algo en propiedad, lo que, de alguna manera, ha disparado el crecimiento del sector inmobiliario y la construcción de desarrollos modernos y encaminados a conquistar a estas personas.





Aunque estas personas tienen una salud financiera en peligro, ya que muchas no disponen de una estabilidad laboral y un sueldo como para poder adquirir, podrán ser los compradores del futuro, - y algunos intentarán serlo del presente, - por lo que los nuevos desarrollos en CDMX van dirigidos a satisfacer una serie de necesidades más propia de la generación millennials que la de a sus padres, ya comenzando a retirarse.





Un entorno seguro, bien comunicado y con servicios cercanos que puedan ayudar y hacer más fácil la vida cotidiana, como supermercados, colegios, farmacias o centros deportivos, son algunos de los aspectos que más se valoran a la hora de buscar una vivienda.





A veces, esto no es tarea fácil. Encontrar casa es una tarea complicada porque mucho tiene que ver con el grado de exigencia. Es muy difícil encontrar la casa perfecta de forma rápida, porque es una decisión que debe ser motivada, para toda la vida y siempre esperamos y/o deseamos más, pensando que puede existir una alternativa mejor que se nos esté escapando, sobre todo si se cuenta con niños pequeños en la familia o con personas a cargo.





Los desarrollos habitacionales se han convertido en una gran ventaja en la actualidad, porque no solo permite contar con las últimas tecnologías de construcción e, incluso, domótica, si no que cuenta con zonas verdes, salones privados y áreas recreativas en un marco de seguridad, ya que se tiene la presencia de distintos equipos de guardias que velan para que dentro del recinto no entre nadie ajeno a él.





En este sentido y siguiendo esta tendencia, Ciudad de México está plagado de ofertas de desarrollos modernos y cuyos precios pueden variar según tamaño o ubicación, por eso se puede contar con una herramienta que ayude ya filtrar de alguna manera, para tener algún punto de partida y no estar con todo el mapa de la ciudad como zona de actuación. Marcar las preferencias, las exigencias y los límites, serán los primeros pasos que se tengan que dar a la hora de buscar vivienda.