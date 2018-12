Martes 04 Diciembre 2018 | 12:28 hrs

La infertilidad afecta a todo el mundo

Técnicas de reproducción asistida

Según datos oficiales de la OMS, la Organización Mundial de la Salud, en México un 25 por ciento de las parejas tienen algún problema relacionado con la fertilidad. Pero lo peor es que de estas parejas menos de la mitad recurren a la ayuda de un especialista para solucionar el problema. Y deberían hacerlo, ya que laes una fórmula diseñada y específica para resolver cada caso.Y es que, en otros países como España hay unas 800.000 parejas quieren concebir un hijo y no pueden., casi unos 50 millones de parejas que buscan ayuda, pero no consiguen concebir.Para entender la problemática de la infertilidad hay que ir a las causas que la producen. Y es quey no sólo a mujeres y hombres mayores, sino a parejas jóvenes y de todo tipo.. En los hombres los problemas de la infertilidad más comunes son alteraciones en la eyaculación, en el semen o en la erección o la obstrucción de conductos., sobre todo, a partir de los 35 años las posibilidades de quedarse embarazada disminuyen ya que el cuerpo pierde potencial. De hecho, a partir de los 40 años la cifra de éxito es menor al 10 %.A todo lo anterior se juntan otros factores de riesgo como la endometriosis (cuando el tejido del útero se encuentra fuera del mismo), tiroides, diabetes y otras enfermedades crónicas o de transmisión sexual.Todas estas problemáticas y factores de riesgo pueden ser de forma separada o conjunta. E inclusoy es que concebir no es una tarea sencilla.Incluso afecta a parejas jóvenes y en perfecto estado de salud, sin embargo,o frustradas y se nieguen a buscar soluciones.Afortunadamente, para todas aquellas parejas mexicanas que buscan concebiry que se adaptan a cada pareja o incluso para las madres solteras que quieren ser madres y no lo consiguen.Por ejemplo, la fertilización in vitro es una de las técnicas de reproducción asistida más conocidas y consiste en fecundar un óvulo fuera del útero para implantarlo a posteriori, sin embargo, no es la única forma y se puede hacer mediante la tradicional FIV; la fertilización ICISI, todo ello según la reacción de cada mujer y adaptándose a su organismo, edad y patología.Lo mismo sucede con otras técnicas como la inseminación artificial, la inducción de la ovulación o el coito programado.según sean sus necesidades para incrementar las posibilidades de fecundación del óvulo.por ello, es mejor pedir ayuda y consultar a un profesional. ¡Tener hijos supone un esfuerzo y es una alegría por lo que merece la pena pedir una consulta!