Todo lo que necesita saber para escoger el mejor coche del mercado

Martes 27 Noviembre 2018 | 09:17 hrs

Coches, para algunos un lujo, para otros una necesidad y para el mundo una muestra del ingenio humano y una forma de expansión global.





Año tras año la industria automotriz reporta millones de euros en ganancias, y todo gracias a la indetenible industria automovilística que no deja de diseñar y crear más y mejores vehículos. Existen coches para todos los gustos, para todos los bolsillos y capaces de satisfacer cada exigencia.











Diferentes modelos, estilos y precios

¿Una vida sin un coche? Difícil de imaginar, puesto que una vez que se puede adquirir un vehículo sobre ruedas y disponer de los múltiples beneficios que tenerlo suponen, ya nada volverá a ser lo mismo. Comprar un automóvil no es una decisión que se deba tomar a la ligera, por lo que muchos la posponen por diversas razones, pero por lo general se trata del temor a gastar de más o a no saber escoger la marca, el modelo y estilo que se adapta a la personalidad de cada quien.





Ciertamente, una industria tan enorme y variada permite observar un abanico de posibilidades, pero siempre que se pueda contar con un buen consejo de parte de expertos, lo mejor es considerarlo.





Asesoría para subirse al coche perfecto

Existe un coche ideal para cada persona. No importa la edad, no importa si se trata de alguien soltero o casado, en Rastreator vemos los mejores coches relación calidad-precio, así que no pueden seguir existiendo excusas a la hora de comprar ese vehículo que tanta falta hace. Arrancar en un nuevo vehículo es sumamente fácil después de analizar todas las opciones, las mismas que muestran ese equilibrio entre el rendimiento en su desempeño y la economía de la inversión.





Una fantástica opción para todos

Entre tantas marcas y precios, existe una combinación entre precio y calidad que va más allá de las expectativas del comprador más entusiasta. Se trata del Dacia Duster. Un vehículo tan funcional que al verlo automáticamente se convierte una obsesión el tenerlo, y que bueno es saber que esta obsesión es totalmente posible. Al comprar dacia duster económico, no hay nada que perder y mucho que ganar con este automóvil cuya oferta y características superan, y por mucho, a su competencia.





Confort: Climatización automática, tarjeta manos libres para fácil y rápido encendido, dirección asistida eléctrica que hará la experiencia de conducción sumamente placentera, ya sea en la ciudad, en terrenos irregulares o en la carretera. Esta función da todo lo que un conductor necesita para estar cómodos y seguros en el camino. A modo de cuidar los detalles, el asiento del chofer puede ajustarse en su altura, al igual que ocurre con el volante. Dispone de múltiples compartimentos para guardar lo que sea que se necesite tener al alcance de la mano, ya sea bajo los asientos o en los demás lugares de almacenamiento inteligente.





Todoterreno: Preparado para enfrentar todo tipo de terrenos, cuenta con cámara multivisión, que son cuatro cámaras que se activan con la marcha atrás o con simplemente seleccionar la opción. La distancia con el suelo del nuevo Duster ha sido mejorada, de manera que sus ángulos de ataque y salida le capacitan para desplazarse sobre cualquier terreno, sean pedregosos o no. La nueva función de ayuda al arrancar en una pendiente es otro de esos detalles que le posicionan en un nivel diferente al resto, igual que el control de trayectoria en descenso para evitar derrapes.





Tecnología: Sus mandos al volante y su gran pantalla táctil dan la facilidad para acceder a múltiples funciones como Bluetooth, radio, USB, etc. Otro avance en tecnología es el detector de ángulos muertos o puntos ciegos, el cual se encarga de advertir sobre coches que no se ven en los retrovisores pero se encuentran cerca. El Regulador-Limitador de velocidad es una ayuda magnífica para no tener que apretar el acelerador todo el tiempo, ya que con el volante se puede fijar una velocidad constante.





Seguridad:

Cuenta con frenos ABS y SAFE, seis airbags (delanteros, hombro y de cortina) y cuenta también con un sistema de control de trayectoria que obliga al vehículo a permanecer en la vía que el conductor desea aunque agentes externos puedan intentar impedirlo.