Lo que debes saber antes de elegir los colores de tu logotipo

El poder de los colores

Conoce al público objetivo al que te diriges

Investiga a la competencia

Escoge los colores más adecuados para tu logotipo

El significado de algunos de los colores más empleados por las marcas

Los colores tienen la capacidad de alterar la percepción del ser humano de los objetos. Inconscientemente,, por eso es fundamental que las marcas sepan elegir aquellos que mejor las representen.Aunque en algunas ocasiones no se le proporcione la importancia que realmente tiene, escoger la gama de colores que formarán parte de la imagen corporativa de una empresa es algo decisivo. Hay que tener en cuenta que esta elección afecta de manera notable en la percepción que los consumidores tendrán de un negocio.La sicología del color ha demostrado que cada color transmite emociones diferentes, las cuales se sienten de inmediato. Esto no pasa de manera consciente ni es algo para lo que se deban tener conocimientos en diseño, tan solo ocurre. Averiguar cuáles son las sensaciones que provocan los colores puede ser de gran utilidad cuando se desea diseñar un logotipo para una empresa, ya que de ese modo se pueden seleccionar expresamente los tonos más convenientes.El individuoporque quizá así lo único que consiga transmitir es precisamente todo lo contrario de lo que realmente quiere. Por lo tanto, el usuario que vaya a diseñar el logotipo para su empresa tiene antes que pensar a quién va a dirigirse, qué le gustaría que pensasen los consumidores al verlo o qué hace la competencia.En primer lugar es preciso llevar a cabo un estudio para que el individuo conozca al público objetivo al que se dirige. Debe tener claro a quién quiere llegar y actuar en consecuencia. Esto significa que tendrá que dejar bien definido el target al que pretende dirigirse y posteriormente seleccionar el color o los colores más adecuados a este. El color nunca debe ser un elemento secundario, ya que los consumidores lo tienen en cuenta de igual forma que un anuncio o una campaña publicitaria.También, la cual evidentemente tiene que estar relacionada de manera directa con el sector al que pertenece su actividad, y es que según a lo que se dedique el individuo, este querrá que los consumidores lo perciban de un modo u otro. Cada color les transmitirá una sensación diferente.El individuo también puede averiguar cuáles son los colores que emplean las empresas de la competencia,, si utilizan colores fríos o cálidos y cuál es la combinación de colores más utilizada. Con toda esta información podrá tener una idea para su proyecto.Algo significará el hecho de que muchos de los logotipos de las empresas que se dedican al mismo sector coincidan en uno o más colores. Por otro lado, al individuo le será de gran ayuda obtener esta información si pretende destacar y diferenciarse de la competencia, aunque siempre debe hacerlo con cabeza.Con todos los datos recopilados durante las etapas anteriores, el usuario debe intentar escoger aquellos colores que mejor se adapten a todos ellos. De todas maneras, si aun así no tiene claro cuáles son los mejores colores para su empresa, es conveniente quey le aseguren el efecto deseado.Sin embargo, para todas aquellas personas que prefieren elegir por si mismas los colores de la imagen corporativa de su compañía, a continuación se explican de manera simplificada el significado de algunos de los colores más utilizados en los logotipos.El azul es un color que transmite tranquilidad, tiene la capacidad de reducir el apetito y se asocia al mar, a la salud, a la limpieza y al cielo. Según el tono de azul utilizado, este puede transmitir seriedad, relajación y ser apropiado para los productos tecnológicos. El azul es el color del anhelo, la inteligencia, la eternidad, la armonía y la simpatía.El rojo es un color muy llamativo que estimula la presión sanguínea y la adrenalina. A través de los tonos rojos se consigue llamar la atención de los consumidores y. Es el color del calor, del dinamismo, del valor, de la pasión y del amor, aunque también se asocia al peligro.El color amarillo simboliza felicidad, optimismo, alegría, diversión y energía. No debe ser utilizado en el logotipo de aquellas empresas que ofrecen productos para hombres o caros. El color verde se relaciona con la salud y la libertad, transmite seguridad y tiene la capacidad de relajar. El verde es el color que se debe elegir para logotipos de empresas que ofrecen servicios médicos o venden productos naturales.