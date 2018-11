La Premier League, cuna de talentos

Viernes 09 Noviembre 2018 | 16:49 hrs

En el mundo del fútbol, cada vez más poblado y complicado de gestionar, armar un equipo sólido y que de resultados no es tarea sencilla. Sobre todo en estos momentos que unos pocos equipos poseen muchísimo dinero y pueden con ello crear planteles casi imbatibles, saber formar futbolistas de valor desde la base es muy importante.Existen, de hecho, en el fútbol europeo una serie de escuelas futbolísticas de renombre que forman constantemente elementos que prometen mucho, aunque no todos terminen después afianzándose en lo más alto. Sin duda las canteras de equipos como el Fc Barcelona, el Ajax y el Sporting de Lisboa son de las más famosas, pero últimamente también en una liga como la Premier, famosa por su enorme poder adquisitivo , se están empezando a formar unos jóvenes muy interesantes.Es el caso de varios equipos como el Arsenal, el Tottenham y el Chelsea, cuyas academias de formación son de las mejores del país británico, lugar en el que el fútbol es un elemento de cohesión cultural y no deja de ser el deporte principal. Sin embargo, como destaca una investigación conducida por Bwin Apuestas Deportivas , podemos notar como es el Chelsea el equipo que más futbolistas de primer nivel ha formado. Son en total 31 los jugadores formados en el club que juega sus partidos de casa en Stamford Bridge los que juegan en las seis mejores ligas de Europa.Considerando los jugadores que llegaron muy jóvenes a los clubes, se puede evidenciar que los mejores elementos que han despegado su carrera en el Chelsea son Arjen Robben, Romelu Lukaku y Kevin De Bruyne, estos últimos dos grandes protagonistas del último mundial que se jugó en Rusia.El segundo club que más jugadores ha aportado a los grandes escenarios del fútbol continental es el Manchester City, con 30, y cuyo máximo crack es Daniel Sturridge, que ahora se ha cambiado de bando y juega en el Liverpool. El club del Merseyside, por otro lado, ha llevado 28 jugadores a los mejores campeonatos europeos y dos de ellos juegan en el Fc Barcelona: Luis Suárez y Philippe Coutinho son de hecho titulares indiscutibles en el club catalán y han costado respectivamente 80 y 125 millones de euros, sin duda cifras enormes.Estos jugadores son el claro reflejo de que en la Premier no solamente se fichan jugadores de gran nivel sino que también es preponderante el trabajo en la formación. Las escuelas de fútbol inglesas son muy exigentes y respetan el deseo de muchos jóvenes que quieren dar el paso a lo más alto gracias también a la formación de equipos de suplentes.El caso más emblemático del momento es el del Manchester City, que con Pep Guardiola al mando querrá explotar mucho más el potencial de los jóvenes que se forman en su academia, situada en un terreno de juego totalmente nuevo y muy bien preparado. Los resultados de los próximos años medirán el trabajo de formación de estos últimos años de los principales clubes ingleses.