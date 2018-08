La importancia de la contabilidad en los negocios

Lunes 06 Agosto 2018 | 13:14 hrs

No son pocos los negocios, las pequeñas y medianas empresas que por no prestar la debida atención a la parte financiera han terminado en bancarrota, aun teniendo un buen nivel de ventas. Con un conocimiento más o menos amplio de la contabilidad para un manejo básico de las cuentas del negocio, no solo evitaremos en muchos casos tener que cerrar el negocio, sino que será mucho más fácil hacerlo crecer y aumentar los beneficios.





Desde el principio, cuando decidimos iniciar nuestro propio proyecto de empresa o coger un negocio en traspaso, debemos saber realizar nuestras cuentas con exactitud para tener claro si será rentable y qué acciones económicas debemos acometer para que aporte los beneficios deseados.





Se considera que la contabilidad es la columna vertebral de las finanzas en cualquier tipo de negocio, creada específicamente para controlar las transacciones comerciales que conlleva y sin las cuales los negocios no podrían optimizar sus recursos, ni tampoco generar más ganancias, ni controlar sus ingresos, egresos, etc.





Si tenemos amplios conocimientos de esta materia, estaremos capacitados para la compra de un negocio y hacerlo rentable. En este sentido, en la web https://business-asset.com/ , tienes esta oportunidad, pues es el sitio online especializado en la venta de empresas y traspasos de negocios que todo emprendedor con conocimientos en finanzas debería conocer. Aquí encontrará ofertas inmejorables que con esta formación sabrá hacer crecer para que produzcan jugosos beneficios.





Mejorar los conocimientos financieros





Si tenemos una buena base, seremos capaces de llevar nuestro negocio hacia un futuro en el que tengamos éxito comercial, pero si además poseemos herramientas adecuadas, seremos capaces de optimizar resultados y hacer crecer nuestra empresa hasta límites más amplios, tal vez con la posibilidad de expandir nuestro proyecto abriendo sucursales o, por qué no, vendiendo franquicias de nuestra idea mercantil.





Las herramientas que podemos tener en cuenta para hacer prosperar con más seguridad y rapidez nuestro proyecto son aquellas que proporcionen un sistema contable que permita automatizar elementos que forman parte habitual de la gestión administrativa y contable de la empresa, como la contabilidad y la facturación.





La página web miskuentas ofrece una contabilidad electrónica que automatiza la mayor parte de estas gestiones, con lo que se agiliza de forma espectacular parte del proceso financiero y contable de las empresas. De este modo, tanto el empresario, como el emprendedor, el autónomo o el personal encargado de este sector podrán aprovechar el tiempo en otras actividades más productivas, sumando valor para el crecimiento de la organización.





Con este tipo de herramientas, la persona o el equipo encargado de las finanzas tendrán más peso en la toma de decisiones que guiarán a la empresa por el camino del éxito. Con miskuentas como parte activa de los procesos de gestión en la contabilidad, se mejorarán los resultados tras los balances financieros, con un control optimizado del estado del flujo de caja, y, por lo tanto, se conocerá con mayor exactitud por parte del empresario o de los socios dónde está el dinero y si la empresa está siendo todo lo rentable que pudiera ser, entre otras cuestiones de igual importancia.





Especializarte en el mundo financiero





Pero si encuentras aquí tu verdadera vocación y el interés por el mundo financiero va más allá de tu propio negocio o empresa y lo que quieres es crecer tú mismo en este sector de tan amplias posibilidades, entonces lo que más te interesa es realizar un master financiero con el que poder ofrecer tus servicios personales a empresas y organizaciones de prestigio, encontrando un empleo estable y bien remunerado sin las complicaciones de llevar a cuestas una empresa propia.





Y es que con la realización un master finanzas en España, concretamente un master en finanzas en madrid impartido por la Universidad de Alcalá, se abrirán las puertas para ejercer las funciones más importantes en las organizaciones mercantiles de todo tipo, pues te capacita para la toma de decisiones, la evaluación de riesgos financieros y la creación de valor, elementos que se quedan fuera de la carrera específica en finanzas.





Y es que la alta demanda que existe entre las empresas para cubrir puestos en cualquier área de los departamentos financieros de las empresas hace de este máster un salvoconducto para encontrar un buen empleo, tanto en la sección de contabilidad como en las de tesorería, control interno, compras, gestión de cobros, control de gestión o para auditorías internas. Así mismo, está considerado como un título clave para ocupar el cargo de director financiero, paso previo en muchos casos para ocupar la gerencia de una empresa, ya que es un puesto que permite conocer en profundidad todos los elementos de la organización.





Con formación podemos realizar nuestra primera inversión





Aunque la inversión en bolsa hace tiempo que se abrió al mercado popular, y todo el que tenga algo de dinero ahorrado puede apostar en el parqué, si se tienen conocimientos financieros y nos mantenemos informados sobre la actualidad de este mundo, nuestras posibilidades de hacer dinero en bolsa se disparan.





Para iniciarse en las apuestas bursátiles, se recomienda empezar con el trading de divisas, con la ayuda y asesoramiento de un buen bróker de forex, que es el que hace de intermediario entra la compra de la moneda que hayas elegido y el vendedor de esa moneda. Actualmente, se puede realizar este intercambio desde cualquier parte del mundo. Si, por ejemplo, quieres negociar forex en México , basta con entrar en este enlace e informarte de cómo se hace.





El mercado forex, para aquel que no lo sepa, se trata del mercado de divisas descentralizado más grande del mundo, siempre abierto, siempre haciendo negocio. En él se puede comprar y vender cualquier moneda del mundo, siempre con la intermediación, como hemos dicho, de un bróker, que además deberá servir de asesor para aconsejarte con la moneda que hay que comprar, el tiempo de espera y cuándo venderla para quedarte con los beneficios que se consigue con la diferencia entre la compra y la venta de dicha moneda.





En definitiva, un conocimiento profundo de los secretos y misterios de las finanzas es útil para cualquier ámbito de nuestra vida, ya sea para hacer prosperar nuestro negocio o empresa, o para trabajar para terceros encontrando un puesto estable y bien remunerado. Pero, aunque no tuviéramos ningún interés en los objetivos nombrados en este artículo, simplemente podríamos hacer uso de estos conocimientos para la economía de nuestros hogares, que no pasan, precisamente, por buenos momentos.





De este modo sabremos cómo ahorrar de manera eficiente, dónde se encuentran los fallos y errores que nos hacen perder poder adquisitivo y qué acciones podemos acometer desde casa para mejorar nuestra situación. Estudiar contabilidad es, en definitiva, ventajoso lo mires como lo mires.