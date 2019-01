Nosotros el pueblo, con nuestro poder representado por la nueva Cámara de Representantes que el jueves juró guardar la Constitución, tenemos que ir a fondo e investigar. Tenemos que denunciar a los ladrones, incompetentes y traidores que venden su país en una Casa Blanca de sinvergüenzas.Tenemos que evidenciar los delitos morales: personas financiadas por los contribuyentes que permiten que los niños mueran cuando están a su cuidado. Un secretario de Estado que consiente a un reino que destaza a un periodista con una sierra eléctrica. Una oficina de prensa que encubre a un presidente que casi no puede pasar una hora sin decir mentiras.Tenemos que frenar a un jefe infantil que priva de sus salarios a 800 mil empleados gubernamentales, muchos de los cuales ahora han dejado de pagar sus hipotecas. Tenemos que recordarle a la gente que un berrinche del presidente Donald Trump implica que la basura se va a desbordar y nuestros parques nacionales estén inundados de excremento: una imagen que encaja con lo que este incompetente le ha hecho al país.Pero también tenemos que reír.Nunca antes una persona tan tenebrosamente cómica había ocupado la Casa Blanca. ¿Quién le dice a un niño de siete años en Nochebuena que todo esto de Santa Claus podría ser un fraude? ¿Quién llega al nuevo año con un tuit en LETRAS MAYÚSCULAS exhortando al pueblo a que se tranquilice? ¿Qué clase de presidente pone un cartel con su fotografía en una mesa durante una reunión de gabinete?Quién más puede ser si no el genio firme, el hombre de los aranceles, el presidente con calificación de 100. Trump ha provocado más risas el año pasado, sin duda alguna, que cualquier otro político en la historia. El mundo entero se burló de él en Naciones Unidas.¡Les digo que esta es nuestra mejor arma! Por ejemplo, Mark Twain dijo: “Nada puede resistir a un ataque de risa”. Fíjense lo que hicieron los escoceses, quienes recibieron a Trump el año pasado con un bebé inflable anaranjado de seis metros en pañales, sosteniendo un teléfono celular. Un escocés llamó a Trump “Mono de dedos cortos con cara de Cheeto y ropa de hurón”.O también los finlandeses. Cuando el presidente sugirió que se podían evitar los incendios forestales rasurando nuestros bosques, como se imaginaba que hacían los finlandeses; estos demostraron que es equivocada su reputación de que carecen de sentido del humor. Entre las mejores imágenes tuiteadas por los finlandeses estaba la de una mujer pasando la aspiradora por el suelo del bosque.Trump odia esto. Más que a cualquier otra cosa, le tiene miedo al ridículo. Es el collar de ajos contra el vampiro. Cuando Bill Maher lo comparó con un orangután, Trump lo demandó. El tribunal desechó el caso porque las bromas acerca de figuras públicas ostentosas, hipersensibles, semejantes a orangutanes se consideran como un discurso libre protegido. No era novedad para nadie, excepto para Trump.Las burlas le molestan porque en el fondo sabe que es un fraude. El libro “The Art of The Deal” (El arte de los acuerdos) fue un invento de su escritor fantasma. “El aprendiz” fue totalmente una ficción. “Acababa de pasar por no sé cuántas quiebras”, recientemente comentó a The New Yorker Bill Pruitt, productor del programa. “Pero lo presentamos como la persona más importante del mundo. Era como convertir al bufón en rey”.Los comediantes están en un buen momento. ¿Cuál fue el mejor desahogo para la frustración provocada por Trump en 2018? Definitivamente fue Matt Damon en el papel de Brett Kavanaugh, el nominado para la Suprema Corte, obsesionado por los calendarios, de cabeza caliente y amante de la cerveza. Nadie es capaz de pedir una cerveza ahora sin pensar en la parodia.La mejor comedia se burla de los poderosos y ridículos. Curiosamente, la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca ha decidido que este no es un año para ser chistosos. Los anfitriones con rostros tristes de la fiesta de graduación de los aplicados torpes tendrán como ponente en la cena anual a un buen historiador, Ron Chernow, pero sin chistes, por favor; después de todo son periodistas serios.En el mismo hosco elenco, las universidades ya no son proveedoras de buenas sátiras políticas. Lenny Bruce, quien está renaciendo con “The Marvelous Mrs. Maisel”, era un dios entre los estudiantes. El ambiente actual del campus es un desierto en cuanto al humor. Los chicos son demasiado sensibles. Bruce, quien fue enjuiciado penalmente por hacer un chiste sobre los senos de Eleanor Roosevelt, seguramente sería vetado.Los buenos políticos pueden hacer bromas de ellos mismos. Abraham Lincoln, cuando se le acusó de tener dos caras, respondió: “Sinceramente, ¿creen que les estaría mostrando esta cara si tuviera dos?” Barack Obama se burlaba de su cansancio. “Me veo en el espejo y digo: ‘Ya no soy el joven musulmán socialista fornido que solía ser’”.Los comediantes dicen la verdad. Los correctores de hechos periodísticos, que Dios los bendiga, no pueden llegar a tanta gente. El antídoto para un largo día de mentiras en la Casa Blanca es una larga velada de comedia.Así que es alentador, en el amanecer de un Gobierno dividido, ver a comediantes no profesionales entrar en escena. Por ejemplo, el muro: caray, es el origen del cierre de nuestro Gobierno. No es grande ni hermoso, ni está hecho de concreto o de rejas de acero. En este momento, no es nada. “Para ser sincero, ni siquiera es un muro”, como dijo el ex jefe de gabinete de Trump, John Kelly.Nancy Pelosi, la nueva presidente de la Cámara de Representantes —y ahora sí que bien “fortificada”—, hizo el mejor chiste sobre el muro. “Creo que ahora tendrá que conformarse con una cortina de cuentitas o algo así”. Nada mal. Sigamos así.