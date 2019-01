San Diego— Afrontadas por las desgarradoras imágenes de menores siendo arrebatados de sus padres en la frontera entre Estados Unidos y México, las buenas personas sienten que nadie puede hacer nada para que su pequeña tajada del mundo sea un lugar más placentero y compasivo.Robert Kennedy entendía ese sentimiento. Y aun así, en la Universidad de Ciudad del Cabo en Sudáfrica en junio de 1966, el senador estadounidense de Nueva York se atrevió a diferir.“Primero es el peligro de la futilidad”, dijo Kennedy a su audiencia. “La creencia que no hay nada que un hombre o una mujer pueda hacer contra la enorme variedad de males que aquejan al mundo —contra la miseria, contra la ignorancia, o la injusticia y la violencia. Aun así, muchos de los grandes movimientos del mundo, de pensamiento y acción, han fluido a través del trabajo de un solo hombre.”Un hombre como tal es Richard Villasana, un ángel de la guarda binacional que trabaja para salvar a los niños del dolor de la separación de sus familias.Los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) por lo regular fomentan ese dolor. En El Paso, Texas, en vísperas de Navidad, agentes del ICE asumieron el papel de Scrooge al dejar a cientos de personas que pedían asilo político en el estacionamiento de una estación de autobuses.A Villasana no le agrada la idea de que miles de menores sean canalizados al sistema de acogida temporal. Y sin importar si dichos menores llegaron solos a Estados Unidos o llegaron con sus padres, quienes luego son encarcelados y deportados, la acogida temporal es donde muchos de estos potenciales refugiados terminan. Cuando cumplen 18 años son liberados a las calles —sin familia, ni una casa, y sin esperanzas. La primera vez que se cruzan en el camino de un depredador, terminan siendo parte del menú.Pero esto no pasará si Villasana puede ayudar. Como fundador de una organización no lucrativa llamada “Forever Homes for Foster Kids” (Hogares por siempre para los menores de acogida) pasa sus días intentando localizar a los parientes de algunos de estos niños que entran por medio de la acogida temporal con la esperanza de que los familiares los acepten y los saquen del sistema.Pero hay un detalle. No cualquiera puede hacer este truco de magia. Estamos hablando sobre rastrear a personas en países tercermundistas con muy poca información personal para empezar. Localizar a alguien en el estado mexicano de Oaxaca no es como encontrar a alguien en el estado de Ohio.Por suerte, Villasana tiene un don. Es la habilidad para encontrar a las personas por medio de conjugar cierta información, y utilizando sólo números telefónicos y habilidades sociales, siguiendo la pista por medio de documentos y analizando datos hasta que las migajas de pan conduzcan a una tía, un primo, una abuela o un padre de familia.“Hay que recordar que cuando yo empecé, estaba haciendo todo esto cuando todavía no existía Google”, me dijo.Nacido en Houston, Texas, y criado como uno de nueve hijos, Villasana, un mexicoamericano, en un inicio no tenía la necesidad de utilizar guiones.“Cuando era joven, yo me consideraba estadounidense”, dijo. “Nunca pensé que fuera mexicano, también, hasta después de muchos años”.Fue también años después que aprendió a hablar español. Sus padres recuerdan muy bien la intolerancia y el racismo que ellos experimentaron cuando eran niños, dijo. Y no querían que sus hijos experimentaran lo mismo.Ahora Villasana habla cuatro idiomas —español, inglés, y algo de italiano y francés.Como dicen, únete a la Marina de Estados Unidos y ve el mundo. Y así lo hizo. Formó parte de la misión Tormenta del Desierto con la reserva naval en 1989, y posteriormente se mudó a San Diego. Ahí creó un negocio de consultoría internacional en el que tenía que cruzar con regularidad a Tijuana. Su especialidad: ayudar a compañías estadounidenses a hacer negocios en el campo de la medicina y la salud en el lado mexicano. Uno tenía que hacer y decir lo correcto para abrir puertas en un país extranjero.Villasana aprendió una lección que la persona en la Oficina Oval no parece haber entendido: al sur de la frontera, uno consigue más con dinero que con veneno. Al poco tiempo, todos lo conocían como el “Gurú de México”, y daba seminarios sobre hacer negocios en México. Incluso escribió un libro, titulado: “Insider Secrets for Doing Bussiness in México” (Los secretos para hacer negocios en México). Le pedí que compartiera alguno de esos secretos.“El que puedas hablar español no tiene nada que ver”, dijo. “La clave es saber hablar con la gente mexicana, incluyendo el Gobierno mexicano. Si tú les hablas con respeto, eso los tranquiliza. Y entonces querrán ayudarte”.Reunir a menores con sus familias es una labor de amor, con un énfasis en la palabra “labor”. La organización opera en números rojos.“Este es un trabajo de perseverancia”, dijo. “Es muy difícil y deprimente. Pero lo sigo haciendo porque yo sé que al final de este largo camino hay un niño que necesita ayuda”.Este es un buen hombre. Justo el tipo de persona que necesitamos cuando las cosas en la frontera están tan mal.