Irónico, cierre gubernamental de Trump paraliza cortes migratorias

Washington— A fin de proteger la frontera y no permitir la entrada de inmigrantes ilegales, el presidente Trump ha optado por suspender parcialmente las operaciones gubernamentales. La gran ironía que es dicho cese ha paralizado los juzgados inmigratorios de Estados Unidos, cerrando muchos de ellos y permitiendo a cientos de inmigrantes indocumentados evitar las órdenes de deportación cada día que continúa la suspensión.Ellos son algunos de los numerosos cientos de otros inmigrantes cuyos casos se pospondrán por años —o indefinidamente— poca cada día que dure la parálisis.Se trata de varios de los efectos más inesperados del cese de actividades decidido por Trump, el cual ha ocasionado que se ordene el paro técnico de muchos de los aproximadamente 400 jueces inmigratorios del país, lo cual les impide acudir a trabajar o conocer causas. (Los jueces encargados de los casos sobre migrantes bajo arraigo del Departamento de Seguridad Interna continúan laborando, pero no los que manejan los de los migrantes que no están detenidos, cuyos casos son más numerosos).Los juzgados inmigratorios ya de por sí se encuentran muy saturados: actualmente el rezago es de 1.1 millones de casos. Lo anterior significa que en los 11 días que lleva la parálisis, ya se aplazaron miles de casos.Técnicamente, esos casos volverán a programarse dentro de tres o cuatro años. De hecho, el rezago ha alcanzado tales proporciones que los jueces están programando dos o tres causas al mismo tiempo en los tribunales, como en los vuelos con reservaciones de más, con lo cual muchos de los casos volverán a ser pospuestos.En numerosas ocasiones, los efectos del aplazamiento van más allá de lo administrativo: pueden imponer verdaderas dificultades. Veamos el ejemplo de los inmigrantes indocumentados sin antecedentes que lleven más de 10 años en Estados Unidos. Un juez inmigratorio podría eximir a dichos inmigrantes del riesgo de deportación si pueden demostrar que éste ocasionaría dificultades excepcionales para algún cónyuge, padre o hijo menor de edad que sea ciudadano o residente permanente. Pero la oportunidad de la exención se pierde si, debido la prórroga del caso, el hijo del inmigrante cumple 21 años, o fallece el padre o cónyuge.Trump ha desdeñado a los juzgados inmigratorios, sugiriendo la deshonestidad de jueces recién contratados y que los inmigrantes faltan de manera rutinaria a las audiencias. De hecho, no existe ninguna evidencia sobre lo primero, mientras que ya se desmintió lo segundo: si bien muchos demandados no acuden a las audiencias, la gran mayoría sí se presenta, especialmente los que cuentan con representación legal.Lo que caracteriza al cese Trump de actividades es que va contra la insistencia que el Presidente desde hace largo ha manifestado de un sistema inmigratorio más racional y eficiente, como él mismo lo define. Un mandatario que ataca la política de “capturar y soltar” ahora adopta una que garantiza la liberación indefinida.Un presidente siempre ansioso de más deportaciones ahora asegura que se suspendan las de miles de posibles deportados. Y un presidente que hace referencia a los migrantes que no se presentan en los tribunales logra cerrar totalmente los juzgados.

