Cómo un presidente da forma al carácter público

Washington – La presidencia de Trump decayó profundamente en diciembre. Las despedidas del secretario de Defensa, Jim Mattis y del jefe del gabinete de la Casa Blanca, John Kelly, el nombramiento de personas de alto rango con muy poca experiencia, el abandono de los aliados que luchan de nuestro lado, y la insensata aseveración del presidente de que Estados Unidos por mucho tiempo ha sido un “papamoscas” en las relaciones mundiales, todo esto ha puesto su presidencia en declive.Es bien sabido que Donald Trump no era mi elección para la nominación presidencial republicana. Después de que se convirtió en el nominado, esperaba que su campaña se distanciara del resentimiento y de los insultos. Pero no fue así. Cuando ganó la elección, esperaba que él se pusiera a la altura. Sus primeros nombramientos de Rex Tillerson, Jeff Sessions, Nikki Haley, Gary Cohn, H.R. McMaster, Kelly y Mattis fueron alentadores. Pero en balance, su conducta por el transcurso de los últimos dos años, particularmente sus acciones de este último mes, es evidencia de que el presidente no se ha puesto a la altura del cargo.No quiero decir que todas las políticas del presidente han sido equivocadas. Tenía razón de alinear los impuestos corporativos de Estados Unidos con aquellos de los competidores globales, en anular excesivas regulaciones, en tomar medidas severas contra China por prácticas comerciales injustas, en la reforma a la justicia penal y en nombrar a jueces conservadores. Estas son políticas que los republicanos de la rama institucional del partido han promovido por años. Pero las políticas y nombramientos son sólo una parte de la presidencia.A un alto grado, una presidencia da forma al carácter público de la nación. Un presidente debe unirnos e inspirarnos a seguir a “nuestros mejores ángeles”. Un presidente debe dar muestra de las cualidades esenciales de honestidad e integridad, y elevar el discurso nacional con cortesía y respeto mutuo. Como nación, hemos sido bendecidos con presidentes que han dado muestra de la grandeza del espíritu estadounidense. Con la nación tan dividida, resentida e iracunda, el liderazgo presidencial en cualidades de carácter es indispensable. Y es en ésta área donde la carencia del titular ha sido más que evidente.El mundo también está atento. Estados Unidos por muchos años ha sido visto como un ejemplo a seguir por su liderazgo. Nuestra economía y fuerza militar fue parte de ello, claro está, pero nuestro perdurable compromiso a la conducta de principios en las relaciones exteriores, y a los derechos de toda la gente a la libertad y la justicia igualitaria, era mucho más estimado. Las palabras y acciones de Trump han consternado al mundo entero. En un sondeo del 2016 del Centro de Investigación Pew, 84 por ciento de las personas en Alemania, Gran Bretaña, Francia, Canadá y Suecia creían que el presidente estadounidense haría “lo correcto en el ámbito de las relaciones mundiales”. Un año después, ese número cayó al 16 por ciento.Esto se da en un momento muy desafortunado. Varios de nuestros aliados en Europa están experimentando una revuelta política. Varios estados satélite soviéticos están reconsiderando su compromiso con la democracia. Algunas naciones asiáticas, tales como Las Filipinas, se inclinan cada vez más hacia China, país que está avanzando para convertirse en un rival de nuestra economía y de nuestro ejército. La alternativa al liderazgo mundial de Estados Unidos que ofrece China y Rusia es autocrática, corrupta y brutal.El mundo necesita del liderazgo estadounidense, y es del interés de Estados Unidos poder ofrecerlo. Un mundo conducido por regímenes autoritarios es un mundo —y un Estados Unidos— con menos prosperidad, menos libertad, y menos paz.Para recuperar nuestro liderazgo en la política mundial, debemos reparar los errores cometidos en nuestro propio hogar político. Ese proyecto comienza, claro está, con el más alto cargo volviendo a actuar para inspirar y para unirnos. Esto incluye a los partidos políticos promoviendo políticas que nos fortalezcan en lugar de promover el tribalismo explotando el miedo y el resentimiento. Nuestros líderes deben defender nuestras instituciones más vitales a pesar de sus inevitables errores: una prensa libre, el estado de derecho, fuertes iglesias, y corporaciones y sindicatos responsables.Debemos reparar nuestra fundación fiscal, preparando un camino para un balance de presupuesto. Debemos atraer al mejor talento y ponerlo al servicio de Estados Unidos y a los mejores innovadores a la economía estadounidense.Estados Unidos es más poderoso cuando nuestros brazos se vinculan con otras naciones. Queremos una Europa fuerte y unificada, no una unión en desintegración. Queremos relaciones estables con las naciones de Asia que fortalecen nuestra mutua seguridad y prosperidad.Miro con anticipación a trabajar en esas prioridades con el líder mayoritario del Senado, Mitch McConnell, republicano de Kentucky, y con otros senadores.Más aún, actuaré como lo he hecho con cualquier presidente, tanto dentro como fuera del partido: Apoyaré las políticas que yo crea que son para los mejores intereses de nuestro país y de mi estado, y me opondré a aquellas que no tengan este fin. No intentaré hacer un comentario sobre cada tuit o error que se cometa. Pero hablaré en contra de ciertas declaraciones o acciones que conlleven a la división, el racismo, el sexismo, que tengan un tono anti-inmigrante, que sean deshonestas o destructivas para las instituciones democráticas.Sigo siendo optimista sobre nuestro futuro. En una época de innovación, los estadounidenses saben cómo destacar. Más importante aún, los instintos nobles viven en los corazones de los estadounidenses. El pueblo de este gran país se alejará de la política de la ira y el miedo si son llamados a asumir su responsabilidad por aquellos líderes en nuestros hogares, en nuestras iglesias, en las escuelas, en las empresas, en el gobierno —que nos inspiran y respetan la dignidad de todo hijo de Dios— el ideal que representa la esencia de Estados Unidos.