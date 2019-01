La era de Trump afecta a los hispanos en EU

Chicago— A pesar del mito del bloque de votación hispano monolítico, cuya única preocupación es la inmigración, más de una década de datos ha demostrado que la educación, la atención médica, el empleo y la economía han sido los temas más apremiantes para los latinos.Pero el año pasado, después de innumerables crímenes de odio contra personas morenas y bilingües y un verano de niños enjaulados en la frontera, finalmente sucedió: la inmigración llegó al tope en la lista de preocupaciones de los hispanos.El veinte por ciento de los hispanos dijo que la inmigración (vinculada a la economía y la desigualdad) es el problema más importante que enfrenta la nación, incluyendo la separación familiar y la deportación entre las otras cuestiones citadas, según un informe del Centro de Investigación Pew publicado en octubre.Peor aún, el optimismo históricamente consistente de los latinos también ha fallado al final. El Pew informa que el 62 por ciento de los hispanos ahora están insatisfechos con la forma en que van las cosas en el país, en comparación con el 50 por ciento en 2017. La insatisfacción de los hispanos no ha sido tan alta desde la Gran Recesión de 2008, cuando el 70 por ciento era pesimista sobre el rumbo del país.En contraste, los no hispanos se sienten mejor con respecto a Estados Unidos debido a su percepción de que las condiciones económicas nacionales son "excelentes" o "buenas".De hecho, realmente no existe una desvinculación sobre los efectos de los sentimientos negativos de los latinos respecto a lo que significa la vida en EU durante los últimos tres años, de la candidatura y presidencia de Donald Trump. Durante este tiempo, cualquier persona vinculada a América Latina se ha sentido como un criminal, un intruso y una amenaza para este país, independientemente de si sus familias han vivido en el territorio estadounidense durante generaciones o han llegado a la frontera en busca de asilo.¿Es realmente una coincidencia que el año en que prevaleció la incertidumbre acerca de nuestro futuro en este país culminó con una temporada de fiestas de fin de año particularmente difícil para los latinos, quienes lamentan de manera colectiva las muertes recientes de dos niños, de 7 y 8 años, mientras están bajo custodia de la Patrulla Fronteriza? Este tipo de muertes no había ocurrido en más de una década.Estas tragedias no son más que otra capa en nuestro montículo de problemas: Trump comenzó en 2018 al decir que Haití, El Salvador y ciertas naciones de África eran "países de mierda". Además de las violaciones a los derechos humanos en la frontera de EU y México, las deportaciones en el interior del país han aumentado, al igual que los constantes ataques a la protección legal de los “dreamers”, jóvenes indocumentado que llegaron al país en su infancia. Y persisten las preocupaciones sobre el dolor económico y emocional que Puerto Rico experimenta, más de un año después de haber sido casi destruido por el huracán María.Se impusieron límites al estado de protección temporal para los refugiados de América Latina y, por supuesto, hubo amenazas para prevenir y, en algunos casos, revocar la ciudadanía de Estados Unidos para quienes actualmente poseen la tarjeta verde. Estos son solo algunos problemas notables de 2018, y podría seguir enumerando las indignidades, los desafíos y los puntos bajos.Pero no lo haré porque, a pesar de las malas noticias, siempre hay esperanza para las personas que pueden rastrear sus árboles genealógicos en otro lugar del planeta.Pew también informa: “Cuando se les pide que evalúen cómo se comparan EU con su país de origen, el 85 por ciento de los hispanos dice que la oportunidad de salir adelante es mejor en Estados Unidos, con participaciones similares entre los que emigraron a EU y los que nacieron aquí. De manera similar, aproximadamente tres de cada cuatro (74 por ciento) hispanos dicen que las condiciones para criar niños son mejores en Estados Unidos que en su país de origen. En ambos casos, las opiniones no han cambiado desde 2011, fecha en que se hizo la pregunta por última vez“.Como país, somos jóvenes, tenemos apenas 242 años, y nuestra historia de aceptar nuevas personas hasta el punto de que se convierten en uno de “nosotros” es corta. En perspectiva, la Ley de Derechos Civiles de 1964 que pone fin a la segregación y la discriminación laboral tiene solo 55 años.Tenemos un largo camino por recorrer, pero llegaremos allí, eventualmente.Hace poco me reuní con un amigo, un inmigrante polaco, para hablar sobre proyectos para el nuevo año. Estaba soleado y me decía: “Esther, en este país todo es posible”.Esa es ciertamente la postura de los padres de los estudiantes con los que trabajo a diario.Familias de África, América Latina, Europa del Este y muchos otros lugares están aquí a pesar de las presiones, los impedimentos y la intolerancia a la que se enfrentan a veces: seguros hasta la médula de sus huesos que este país es el mejor lugar para sus hijos y nietos.Encontraremos la manera de enfrentarnos a nuestros desafíos en 2019. No podemos dejar que nuestros vecinos más nuevos, o nosotros mismos, se caigan.