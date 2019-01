Propósitos para el 2019

Washington – Como los propósitos de ir al gimnasio con mayor frecuencia, los propósitos políticos no sobreviven terminándose enero al menos que se impongan metas alcanzables, encomendarles a otros la tarea de que todo marche sobre ruedas y evitar nuevos hábitos. Tenemos una gran cantidad de metas viables para la prensa, los políticos y los votantes.Los medios institucionales deben reprimir la inclinación de repetir las ridículas amenazas del presidente Donald Trump (“cerrar la frontera sur”), indignantes acusaciones y falsedades sin contexto. “Trump les dice a las tropas que les dio un aumento de salario del 10 por ciento”, eso sólo ayuda a que Trump transmita una insolente mentira. “Trump vuelve a mentirles a las tropas sobre el aumento de salario” o “Trump repite una falsedad sobre el aumento de las tropas” son formulaciones más honestas e informativas. (Aprendimos que lo que declaraba era falso y que no es la primera vez que lo hace).Algunos en la prensa institucionalizada han comenzado a dejar de cubrir en vivo las cada vez menos frecuentes conferencias de prensa en la Casa Blanca; el resto podría seguir el ejemplo al menos que estén equipados para refutar y desmentir las mentiras seriales en tiempo real de la secretaria de prensa, Sarah Sanders. Ella no es noticia, y no es ningún servicio darle a ella una plataforma para repetir sus falsedades. Si hay algo que vale la pena cubrir como noticia, algunas porciones de la conferencia de prensa se pueden transmitir después. La posición de la Casa Blanca en varios asuntos puede ser obtenida por otros canales individuales sin la necesidad de una conferencia de prensa en vivo.Los periodistas tendrán su trabajo ya hecho cuando una veintena de demócratas anuncien sus candidaturas para la presidencia. Deben resistirse a su deseo de declarar quién es un candidato “serio” o “viable” un año antes de que comience cualquier elección primaria. Dada la experiencia del 2016, es esencial pasar más tiempo investigando y reportando sobre los antecedentes y experiencia de los candidatos, y menos cubriendo mítines de contenido libre. Los medios harán bien en hacerles a los candidatos preguntas basadas en conocimiento verdadero (“¿Qué significa en verdad el déficit comercial con China?”) al igual que preguntas difíciles y sustanciales.Por ejemplo, para la senadora Kamala Harris, demócrata de California, quizás le puedan preguntar, “¿Acaso usted se arrepiente de la postura que tomó en torno a los procesamientos por narcotráfico, la pena de muerte y la reforma al sistema de sentencias como procuradora general de California?” No deben evitar hacer preguntas de carácter (“¿Cuándo y cómo usted intentó enmendar una mala decisión?” “¿Cuándo usted se ha puesto en contra de su partido pensando primero en el país?”). Finalmente, deben rechazar toda invitación a disimular los ataques de un candidato hacia otros con palabras como (“Algunos demócratas dicen…” en lugar de “los seguidores del senador Sanders dicen…”). Los medios deben exigir los expedientes médicos y financieros de todos los candidatos.Los políticos demócratas deben rechazar toda invitación de inclinarse demasiado hacia la izquierda al grado que dejan a los votantes con la impresión de que nos son dignos de su confianza. En el Congreso, eso significa que la Cámara de Representantes, con una mayoría demócrata debe evitar aprobar la más extrema legislación por la que los demócratas podrán amasar una mayoría, sino la más razonable y ampliamente popular. Así es como ellos colocan a los republicanos en el Senado en una caja y demuestran que ellos, no los republicanos, son capaces de gobernar con sensatez.En cuanto a la contienda por la Presidencia, los republicanos esperarán que los demócratas se inclinen demasiado hacia la izquierda. Algunos partidarios del senador Bernie Sanders, independiente de Vermont, ven la “habilidad de agradar a una amplia franja del partido” como un golpe fatal. Si la posibilidad de ser elegidos es ahora un descalificador, entonces deberán resignarse a cuatro años más de Trump.Para los republicanos en el Congreso, es tiempo de regresar a la política basada en la realidad. Eso significa no aceptar ni repetir las mentiras de Trump, no difamar al consejo especial, no fomentar la histeria en torno a la frontera y no defender reflexivamente la conducta de Trump sin importar cuán ética o legalmente objetable sea. Los republicanos necesitan hacer su trabajo como la primera rama de gobierno –aprobar legislaciones con un amplio apoyo popular– no conseguir el permiso de Trump para las propuestas que presentan ante el pleno. No son sus empleados.Los republicanos que podrían enfrentarse a Trump por la nominación presidencial y los donadores, activistas y votantes que quizás lleguen a apoyarlos necesitan tener el valor para hacer más que simplemente criticar a Trump desde las laterales (o desde su cuenta de Twitter o en las páginas de un diario). El Partido Republicano ha desmantelado los principios del conservatismo moderno, por lo que le corresponde a una nueva generación de contendientes presentar su visión actualizada de un partido de centro-derecha. Ya sea que tengan éxito o no en sus contiendas primarias, ellos ofrecerán un plan a seguir para el partido cuando, y si, recupere su consciencia y abandone a Trump.Finalmente, los votantes necesitan asumir su responsabilidad seriamente como ciudadanos. Si apoyan a candidatos sin ética, y no aptos para el puesto, entonces obtendrán el gobierno que se merecen. Si los votantes excluyen información que contradice sus creencias y optan por creer en teorías conspirativas y en las redes sociales, entonces no se podrán quejar cuando las declaraciones de esos candidatos sean correctamente identificadas como insensatas o simplemente equivocadas.Si quieren ser respetados por sus compatriotas ciudadanos, tendrán que ganarse ese respeto demostrando que son participantes conocedores, civiles y decentes en nuestro debate democrático. Y no estaría de más pasar menos tiempo en las redes sociales y más tiempo leyendo libros: y no los panfletos propagandísticos que publican los guerreros partidistas.Los votantes deben resistirse a las súplicas de jugar a la víctima, buscar chivos expiatorios e insistir que las soluciones a aquello que nos afecta son “fáciles”. Esas son las habladurías de los súbditos en una autocracia, no en una república de ciudadanos libres.