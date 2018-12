18 razones para estar agradecido por 2018

En los medios de comunicación a menudo se nos acusa de insistir en lo malo y dar poca importancia a los acontecimientos positivos. A fines del año pasado, como una corrección modesta, publicamos una lista de 17 cosas buenas que sucedieron en 2017.Muchos lectores expresaron aprecio y algunos escribieron para sugerir otras buenas noticias. Así que aquí vamos de nuevo: 18 cosas buenas que sucedieron en 2018.1. Todos los 12 niños tailandeses que quedaron aislados en una cueva se salvaron en una operación que necesitó a 100 rescatistas, mil soldados tailandeses en apoyo y miles de voluntarios que proporcionaron comidas, transporte y otra ayuda. Un SEAL tailandés retirado murió en el esfuerzo, pero muchos temían que todos los niños corrieran la misma suerte.2. La Corte Suprema de la India despenalizó el sexo gay consensual. En los Estados Unidos, la comunidad LGBT cada vez más ha salido del armario y ha reivindicado su derecho a vivir libre de intolerancia. Pero muchos gays y lesbianas en otros lugares todavía viven con miedo. Esta decisión en el segundo país más poblado del mundo, después de años de lucha activista, ofreció un gran paso para alejarse de ese miedo.3. En los Estados Unidos la economía continuó creciendo, los salarios aumentaron y el desempleo cayó a su nivel más bajo (3.7 por ciento) desde 1969. El desempleo entre los estadounidenses negros alcanzó el nivel más bajo desde que el Gobierno comenzó a rastrearlo en 1972, y la brecha con el desempleo entre los blancos fue la más pequeña que jamás haya existido.4. La participación electoral en las elecciones intermedias de 2018 fue la más alta en un siglo: 49.3 por ciento de la población con derecho a voto, en comparación con 36.7 por ciento en 2014.5. Esos votantes enviaron un grupo inusualmente diverso al Congreso. Más de 100 mujeres fueron elegidas para la Cámara de Representantes, rompiendo fácilmente un récord, e incluyeron dos nativas americanas, las primeras mujeres musulmanas elegidas para el Congreso, e inmigrantes e hijos de inmigrantes.6. Ah, y la mayoría de los ganadores de la Cámara eran demócratas. Obviamente, no todos nuestros lectores lo aceptaron, y estamos seguros de que no aprobaremos todo lo que la mayoría de la Cámara hace en los próximos dos años. Pero, como hemos mencionado, tenemos derecho a nuestra opinión; y nuestra opinión, como dijimos justo después de la elección, es que debemos celebrar el restablecimiento de los controles y el equilibrio en Washington, y el rechazo de la campaña del presidente Donald Trump apela al “temor a los inmigrantes [y] a su descripción de su oposición como peligrosa enemigos.”7. Solo por octava vez, una nave espacial aterrizó con seguridad en Marte. El vehículo de aterrizaje InSight logró hacerlo el 26 de noviembre y envió la primera fotografía poco después. Recogerá y transmitirá todo tipo de datos para los próximos dos años.8. Los floridanos votaron abrumadoramente (64 por ciento) para restaurar los derechos de voto de los delincuentes una vez que hayan completado sus sentencias. La mayor emancipación desde que se votó en la legislación hace medio siglo, esto permitirá a casi 1.5 millones de personas ejercer su derecho cívico básico, solucionando una injusticia que afectó de manera desproporcionada a los afroamericanos.9. Tomó otro voto bipartidista, este en el Congreso, para aprobar un proyecto de ley de reforma de la justicia penal que, como escribimos cuando se aprobó hace un par de semanas, reconoce que “en algunos casos es preferible la rehabilitación y la capacitación a término almacenamiento humano”.10. Los votantes en Utah, Missouri, Colorado y Michigan aprobaron reformas de redistribución de distritos. Eso significa menos elecciones gerrymandering y más justas.11. Los gobiernos autoritarios estaban en marcha, y los Estados Unidos se retiraron de la promoción de los derechos humanos, pero Etiopía, un país de 100 millones de personas, dio pasos dramáticos para alejarse de la dictadura y dirigirse hacia la democracia. Un movimiento popular en Armenia barrió a un hombre fuerte y le abrió el camino para elecciones honestas. El deseo humano esencial de libertad y dignidad nunca disminuye.12. Menos momentáneamente: los Washington Capitals ganaron la Copa Stanley. Por supuesto, esto no fue una buena noticia para los fanáticos de los Caballeros Dorados de Las Vegas, pero incluso muchos fanáticos que no son Caps se regocijaron al ver a uno de los grandes de todos los tiempos, el siempre atractivo Alex Ovechkin, que finalmente trajo a casa el trofeo.13. En más buenas noticias para el área de la capital, Maryland, Virginia y el Distrito de Columbia acordaron proporcionar fondos a largo plazo para Metro, y el servicio en el sistema de transporte público comenzó a mejorar bajo el liderazgo del gerente general Paul Wiedefeld.14. La Legislatura de Virginia votó a favor de ampliar Medicaid, al igual que los votantes en Idaho, Utah y Nebraska. Según los resultados de las elecciones, pueden seguir Maine, Wisconsin y Kansas.15. La impunidad de los hombres poderosos para hostigar y agredir a las mujeres continuó siendo desafiada por el movimiento #MeToo. El jefe de CBS, Les Moonves, perdió su trabajo y, esperamos, su indemnización por despido. Bill Cosby fue condenado a prisión. Así fue el repugnante médico deportivo Larry Nassar, después de atacar a cientos de niñas, en lo que debería presagiar una limpieza del corrupto y obtuso liderazgo olímpico de los Estados Unidos.16. También en la categoría de mejor tarde que nunca: el fiscal general de Pensilvania, Josh Shapiro, emitió un informe del gran jurado que, después de una investigación de 18 meses, reveló a más de 300 sacerdotes católicos que habían abusado de niños durante siete décadas. Las revelaciones provocaron renuncias, incitaron a otros estados a emprender sus propias investigaciones y generaron esperanzas de que la Iglesia Católica finalmente pudiera enfrentar su historia y reforma.17. Si bien la inminente partida del secretario de Defensa Jim Mattis fue desafortunada, su digna y elocuente carta de renuncia personificó al servicio público en su máxima expresión. Expresó sus diferencias con el presidente Trump sin recurrir a insultos infantiles, y estableció principios por los que vale la pena luchar: defender las democracias aliadas y enfrentarse a rivales autoritarios.18. El Poder Judicial de los Estados Unidos defendió el estado de derecho. Cuando la rama ejecutiva intentó reescribir los estatutos, separar a los niños y los padres en la frontera, expulsar a un reportero de la Casa Blanca, desalojar las ciudades santuario, bloquear las solicitudes de asilo, los jueces, designados por presidentes demócratas o republicanos, dijeron que no.Sin lugar a dudas, serán convocados nuevamente en 2019; Y, sin duda, el año traerá muchos otros desafíos además. No obstante, le deseamos a todos un feliz Año Nuevo en el que la buena noticia supere a la mala.Y nos comprometemos a encontrar 19 cosas para animar en un año a partir de ahora.

