Reubicar lo personal y la ternura: 'Roma'

¡Cómo no escribir sobre ‘Roma’, si la primera vez que la vi recordé a mi madre (7 hijas, 2 hijos)! Tal vez usaba un código universal para arrullarse del trabajo doméstico diario, se dormía al ver películas, guardaba silencio. El viernes pasado, Leticia Ruiz, artista juarense, me invitó a su casa, cocinó pozole, proyectó Roma. A los treinta minutos, Morfeo llamó. Era viernes, después de cuarenta horas semanales de intenso trabajo docente, lo que sigue es soñar.A vuelta de semana despierto a las 4 am, sirvo café y ‘Roma’ sigue ahí, ahora la veo, con los ojos y el corazón abierto. Me recuerdo tirada en el sillón del viernes pasado, algunas imágenes y escasos diálogos, el sentimiento es de tristeza y ternura. No tengo que traer las horas de trabajo porque siguen sucediendo. Tampoco el “noble” silencio de Cleo, el personaje de la memoria Cuarón, hombre de clase alta mexicano, blanco que cuenta lo que fue y es, un México de encantos, arrebatos y silencios.El enfoque en este escrito es la ternura, tan necesaria todos los tiempos. Gracias al acomodo de las cosas en las casas, el humano no muere de hambre, frío o abandono. Gracias a los cuidados amorosos de las trabajadoras del hogar, las madres, o las empleadas, nosotras gozamos de salud, bienestar. El día, la vida, parte de ahí. Es la salud de cuerpo gracias a la ternura, el néctar, dicen ellas, es su motor para continuar a pesar de los agravios.¿Se puede desarrollar la ternura aunque no seas madre o siendo hombre? Claro que sí. Nuestra realidad diaria se beneficiaría si nos relacionamos a partir de ese sentimiento entrañable, capaz de remover la calcificación. La ternura embellece, es compasiva y nos impulsa a cuidar, proteger lo vivo. Nos abre el panorama para descubrir y crear otras realidades. Nos pone alertas e inteligentes para re ubicar lo personal cuando es amargo y a su vez fomenta el pensamiento crítico, colectivo.¿Qué harías por ellas, facilitarías tus privilegios para verlas en otro lugar menos agobiante? Cuarón a través de la autobiografía coloca el tema de su nana Cleo, la llevó a la pantalla grande. De ahí una serie de reubicaciones. La actriz, Aparicio, aparece en revistas importantes, de moda, se quita el delantal para vestirse de marcas de prestigio. El silencio se rompe, deja de ser noble para arrancar entre los comentarios en las redes, arrancar alguna verdad entre los mexicanos, la discriminación, el clasismo.La mirada que todo lo quiere “ubicado” no soporta la idea de ver el traslado de la indígena a otros cuadros y escenas, derechos históricamente arrebatados, a través de las enmiendas y cientos de años de atropellos hacia los pueblos originarios.¿Cómo le iría a los mexicanos si las madres, abuelas decidieran renunciar a las labores del hogar y romper el “noble” silencio que deja de ser noble al imponerse? ¿Qué pasaría si ellas se reubicaran debido al desahucio que vive México? ¿En cuál espacio les gustaría verlas, ¿en las portadas de revistas, en la televisión, en un spa, en la pantalla grande, en la universidad, en la política, en la administración local, estatal, nacional, en las direcciones escolares, en los bancos, en el deporte, en la milicia? Pues sepan, queridos lectores, las madres mexicanas al momento de exigir la equidad no les van a pedir permiso, ni van a llorar, ni se van a detener por sus destellos de odio, rechazo o confusión, y seguro, ellas, notarán a las personas de su entorno quienes les ofrecerán la mano para salir de la opresión patriarcal milenaria. No se preocupen, la ternura seguirá ahí, dentro de ellas. Sin la ternura, moriríamos al instante porque es la materia que pega unos a otras y crea vida. Es la amargura, su opuesto, la encargada de fulminarla en la acidez del odio, la venganza, la violencia, la indiferencia, la intolerancia.¿Qué le parecería al macho si de pronto su novia dejara la apariencia femenina y la ternura? ¿Qué pasaría si las mujeres dejáramos de ser el filtro de emociones tóxicas que portan algunos hombres? ¿Qué pensaría el patriarca, líder de opinión, narrador, si dejamos de leer sus aburridos postulados sobre la “verdad” y sus trazos “exactos”? Ya está pasando, jóvenes de todas las latitudes no soportan reproducir la memoria patriarcal, el problema es que, en el mundo de los ciberzombies, la ternura se olvida. La impronta de la ternura, sí vale la pena conservarla.Recordando aversión hacía lo “desubicado”, ¿cómo reaccionaría Lupita Jones si su familiar o alguien muy cercano le confiesa ser transgénero? ¿Repensaría su rechazo hacia Ángela Ponce? Miss España 2018.‘Roma’, la película, amén de sus dotes directivos, fotográficos, histriónicos y memorias mexicanas, es una muestra de ternura y silencio que ojalá, hable a través de la actriz Yalitzia Aparicio, cuando ellas, la mujeres indígenas mexicanas, cuenten su propia historia. ‘Roma’, es la capacidad creativa para tomar del pasado ancestral, la tragedia de Cleo, abusada por el padre del bebé y su México, pero también es la reubicación de lo personal para ponerlo en un formato universal, el cine.Cleo, a través de los ojos de Cuarón, se las ingenia para llevar el amor de madre a cuatro hijos “ajenos” de clase acomodada. Los rescata de la frivolidad de la cacería deportiva, los disparos, la lentitud de la bohemia, la raspadura de autos, las cabezas disecadas de perros y venados. Del doctor del IMSS, la masculinidad mexicana que termina separada de la familia. Aquí los techos son altos, donde viven las sirvientas, a ver si alcanzan las estrellas. Viven las orillas distintas que tanto escozor le causan a los mexicanos racistas, se funden en el amor de los patos que conviven con los perros y otros animales en el patio. Mientras la voz de la mujer indígena todavía no se escucha.