Cuatro proyectos distintos para 2019

Con cada año que termina y uno que comienza tenemos la oportunidad de cerrar ciclos y lo mejor de todo, ¡de abrir nuevos! Vemos ese Año Nuevo como una gran oportunidad de hacer cambios importantes. ¡Ya sé lo que están pensando, chicas! Sí, hay que hacer las resoluciones de año nuevo y cumplirlas. Este es el año de perder peso, de comenzar a hacer más ejercicio, de alimentarte mejor, de cambiar de trabajo, de comprar casa, de dejar de fumar o bajarle al consumo del azúcar. Estoy completamente de acuerdo y te apoyo en todas ellas, pero también quiero que consideres estos cuatro proyectos distintos para hacer en 2019, porque puede que no sean tan comunes, pero son realmente impactantes y pueden cambiar tu perspectiva y vida.Haz trabajo voluntario: dedica una o dos horas de tu fin de semana a algún proyecto de trabajo voluntario. Tal vez nunca lo hayas hecho y no sepas por dónde comenzar, pero las iglesias, los centros comunitarios o las fundaciones son buenos puntos de partida. Elige una causa que quieras apoyar. Te garantizo que sentirás una gran satisfacción y paz interior, además de ampliar tu mundo al conocer nuevas personas y situaciones.Visita un sitio que siempre hayas querido conocer: sí, es posible que tengas que ahorrar y sacrificar algunos gustos todo un año para conocer ese lugar que siempre te ha llamado la atención, pero te aseguro que valdrá la pena. Así que elige ese sitio, pega sus imágenes por toda la casa para que siempre tengas presente esa meta y, en cuanto puedas, cúmplela.Prueba un pasatiempo nuevo: pensemos “fuera de la caja”, o sea con creatividad por un momento. ¿Qué es eso que siempre has querido hacer, pero nunca te has atrevido? ¿Tomar clases de canto o baile, practicar un deporte, tocar un instrumento, diseñar joyas? ¿Qué es esa pasión oculta que todas tenemos y que muchas veces dejamos enterrada porque “tenemos muchas cosas que hacer”?Haz un retiro: asistir a un encuentro de este tipo es una gran decisión cuando estás en la búsqueda de una nueva vida. Siempre recomiendo los retiros porque son unos días de aprendizaje y diversión que puedes dedicártelos a ti misma sin culpa, en compañía de otras personas afines.Considera estas nuevas resoluciones de Año Nuevo. ¿Para cuándo lo vas a dejar? ¡2019 es tu año!

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.