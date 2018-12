Si los más grandes novelistas y dramaturgos de la historia regresaran de entre los muertos para poder narrar el inverosímil relato de Donald Trump, ¿cómo lo harían? ¿Cómo capturarían al hombre y su presidencia en todo su esplendor alucinante, absurdo y escalofriante cuando nosotros los periodistas casi siempre parecemos quedarnos cortos?Vamos a comenzar con Shakespeare. ¿El Bardo escribiría “Trump” como una comedia o una tragedia?De vuelta en 2015, cuando Trump anunció su candidatura, seguramente habría sido una comedia. Donald habría sido Falstaff, esa “enorme montaña de carne”, como el Príncipe Enrique lo llama, cuyas mentiras son “gordas como montañas, flagrantes, palpables”. En este caso, tendríamos a un personaje que siempre trata de llamar la atención de las masas —procaz y ridículo; magnético pero patético— y que, por fortuna, no estaría destinado a nada más.Excepto que en nuestro actual drama de la vida real, este Falstaff de algún modo se las ha arreglado para usurpar a Enrique y apoderarse de su corona. Por ende, pasamos de la comedia a la tragedia: Trump como Macbeth.Sin duda, es difícil imaginar a Melania como un modelo de Lady Macbeth. Pero Roger Stone, Steve Bannon y Ann Coulter son perfectos como las tres brujas. ¿Banquo? Ese está fácil: Michael Cohen, tanto como su cómplice vivo, como su reproche fantasmagórico. Macduff es Bob Mueller, por supuesto.Otra posibilidad: Ricardo III. El novelista político Richard North Patterson me dio una idea de cómo podría funcionar.“En el lugar de Ricardo”, sugiere Patterson, “un Trump deformado moralmente que se deshace sin piedad de los aspirantes patéticos al trono —Marco Rubio y Ted Cruz— a fin de conseguir la mano de una madre sustituta para Lady Anne: el Partido Republicano que toma la apariencia de Reince Priebus”.“A medida que los cuerpos se apilan uno sobre otro —Rex Tillerson, John Kelly— Trump/Ricardo es presa de la paranoia letal. La tragedia se cierne sobre el reino hasta que, por fin, el tirano demente es derrocado por el salvador de Estados Unidos, el Conde de Richmond en forma de... ¿Mike Pence?”.Esperemos no llegar a eso. ¿Qué me dicen de algo con un tono más satírico?Al igual que la presidencia de Trump se trata de una saga de afectación política épica, hablamos de “El maestro y Margarita” de Mijaíl Bulgákov, que narra la historia de lo que ocurre cuando el diablo y su comitiva llegan a una ciudad capital que está tan segura de sus propias certidumbres morales que piensa que puede negar la posibilidad de su existencia.Sin embargo, hasta un Bulgákov resucitado habría tenido problemas con el hecho de que su diablo profesional fuera encarnado por una estrella barata y descuidada de la telerrealidad. Como alternativa, Nina Khrushcheva de The New School me sugirió reconsiderar con sumo cuidado a Nikolái Gógol, en especial su obra de 1836 “El inspector general”.Esta es la historia de un forastero de nombre Ivan Jlestakov —un funcionario público sin grandes medios ni talento, pero con hábitos para el derroche y un desparpajo sin límites— a quien el alcalde local corrupto confunde con un inspector oficial secreto. Jlestakov se aprovecha del error para solicitar préstamos enormes a los residentes, acosar al alcalde y huir con su hija. Su fraude se revela una vez que abandona el pueblo.“No hay una comparación directa” entre la autocracia rusa y la democracia estadounidense, reconoce Khrushcheva. “Y sin embargo guarda cierta semejanza con la realidad rusa: el idiota está sentado encima de ustedes, escupiendo órdenes y tuits, y tienen que tolerar su presencia e incluso llamarlo presidente”.¿Acaso no hay remedio? El cliché sobre la literatura rusa es que tiende al fatalismo, mientras que lo que realmente necesitamos es literatura que provea remedios. Esto es particularmente cierto tratándose de la relación codependiente que Trump tiene con los medios noticiosos. Cuanto más nos enloquece, más atención le ponemos. Cuanta más atención le damos, es más proclive a enloquecernos, en un clásico círculo vicioso.Aristófanes sabría cómo romperlo. El padre de la comedia entendió que la única forma segura de domar a la bestia es matarla de hambre. En “Lisístrata”, las mujeres de Grecia deciden ponerle fin a la Guerra del Peloponeso atrincherándose en la Acrópolis y negando favores sexuales hasta que los hombres de Atenas y Esparta bajen sus espadas. Esto es extremadamente efectivo, hablando de lanzas.¿No creen que es hora de que los medios noticiosos intenten algo similar con Trump, negándole lo que más anhela? Que se implemente una prohibición absoluta de citar sus tuits salvo que contengan anuncios importantes sobre políticas. Dejen de enviar reporteros a sus conferencias de prensa, que hace mucho se volvieron farsas que no ofrecen información. Escriban más sobre lo que el Gobierno hace, menos sobre lo que Trump dice. Informen noticias que no tengan nada que ver con el gobierno. Entreguen premios de periodismo a artículos que no contengan ni una sola vez la palabra “Trump”.Está bien, no hay muchas esperanzas de que eso suceda.De todas formas, en una era en la que el presidente está tratando todo del tiempo de imponer sus ficciones a la realidad, es imperativo para el resto de nosotros mantener la división entre ambas. Entender qué es ficción, y todas las formas en las que Trump parece brotar de ella, es una buena forma de empezar.