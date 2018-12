Trump es malo para Israel

Supongamos que son el tipo de conservadores inteligentes dispuestos con renuencia a consentirle a Donald Trump su comportamiento grosero y herejías ideológicas porque les gusta cómo está la economía y valoran el tono fuerte de su política exterior, en particular, en relación con el fundamentalismo islámico.Estas últimas semanas no han validado precisamente su fe en el hombre, ¿o sí?Pueden dar seguimiento al desempeño de su cuenta de retiro individual (IRA, por su sigla en inglés) tal como yo puedo hacerlo con la mía, así que no hay necesidad de dilatarnos tomando el camino largo de los mercados (a pesar de las ganancias del miércoles). Mejor vamos a concentrarnos en algo que posiblemente sea tan querido para ustedes como para mí. El presidente ha socavado la seguridad de Israel de manera abrupta tras una llamada telefónica con un autócrata islámico en Turquía. Hasta acá llegó la idea, común entre la derecha, de que este es el gobierno más a favor de Israel que ha habido.Escribo esto como alguien que estuvo de acuerdo en que Trump cambiara la Embajada de Estados Unidos en Israel de Tel Aviv a Jerusalén, y quien alabó su decisión de retirarse del tratado nuclear de Irán por considerarla valiente y correcta.También me habría opuesto a la decisión del presidente de retirar a las fuerzas estadounidenses de Siria casi bajo cualquier circunstancia. Contrario al mito injusto de que los neoconservadores siempre ponen a Israel primero, los motivos para permanecer en Siria tienen todo que ver con los intereses estadounidenses fundamentales. Entre ellos: mantener a ISIS abatido, preservar la confianza de los kurdos, conservar la ventaja en Siria y evitar que Rusia o Irán consoliden su cerco en el Levante.Las potencias que mantienen una reputación como aliados confiables y enemigos formidables tienden a mejorar su poder. Las potencias que se comportan como el Estados Unidos de Trump lo han desaprovechado.Sin embargo, olvídense de eso y consideren la presidencia de Trump desde un punto de vista puramente israelí. ¿Los israelíes están mejor ahora que la embajada estadounidense se encuentra en Jerusalén? No sustancialmente. La estrategia fue básicamente una cuestión de simbolismo, aunque de un tipo atrasado y útil. ¿Los israelíes están más a salvo de Irán ahora que Estados Unidos ya no forma parte del tratado de Irán y las sanciones están de nuevo en vigor? Solo hasta cierto punto. Las sanciones son una herramienta de estrategia, no una estrategia en sí mismas.Lo que más necesita Israel de Estados Unidos actualmente es lo que necesitaba desde su nacimiento en 1948: un Estados Unidos comprometido con defender el orden liberal internacional ante los enemigos totalitarios, en lugar de uno que dirija una política exterior puramente transaccional basada en las necesidades del momento o de los caprichos de un presidente.De ahí se deriva todo lo demás. Significa que Estados Unidos no debería traicionar a las naciones pequeñas —ya se trate de Israel en 1973 o Kuwait en 1990— en aras de ganarse el favor de las más grandes. Significa que deberíamos resistir entrometernos con los agresores extranjeros, ya se trate de los soviéticos en Egipto en la década de 1960, o los rusos y los iraníes en Siria en esta década. Significa que deberíamos oponernos al fundamentalismo religioso militante, ya se trate del wahabismo en Riad o los jomeinistas en Terán o los Hermanos Musulmanes en El Cairo y Ankara. Significa que deberíamos defender los derechos humanos, las libertades civiles y las instituciones democráticas, en ese orden.Trump ha echado por tierra todo esto.No muestra ningún interés en presionar a Rusia para que salga de Siria. Tampoco ha articulado ni buscado ninguna estrategia coherente para presionar a Irán a que salga de Siria. Casi ha invitado a Turquía a interferir en Siria. No ha hecho nada para evitar que Irán siga dándole armas a Hezbolá. No tiene ningún respeto por los kurdos. Su respuesta absurda al asesinato en Arabia Saudita de Jamal Khashoggi es que los sauditas nos van a dar mucho dinero. Habla sin ninguna autoridad sobre temas como la libertad de prensa o la libertad religiosa porque arremete contra ambas en casa. Su plan para Israel y los palestinos del que todavía no sabemos nada tendrá el raro efecto de unir a los israelíes y los palestinos en su rechazo.¿Algo de esto es bueno para Israel?Si piensan que la amenaza inmediata más seria para Israel es una Hezbolá yihadista respaldada por un Irán fundamentalista respaldado a su vez por una Rusia cínica, la respuesta es no.Si piensan que la amenaza más seria a mediano plazo es la islamización continuada de Turquía con Recep Tayyip Erdogan —que transforma gradualmente al país en una versión sunita tecnológicamente competente de Irán—, la respuesta es no.Si piensan que otra seria amenaza para Israel es la incapacidad de conservar al menos una visión de un futuro Estado palestino —uno que busque el buen gobierno y la paz con sus vecinos mientras rechaza la cleptocracia y el terrorismo—, la respuesta es no.Y si piensan que la máxima amenaza a largo plazo para Israel es la resurgencia del aislamiento en Estados Unidos y el regreso de la geopolítica de cada nación por sí misma, la respuesta es un no más enfático.Durante los ocho años de la presidencia de Obama, pensé que la política estadounidense hacia Israel —la intimidación, las intervenciones diplomáticas incompetentes, las equivocaciones morales, el acuerdo de Irán, las puñaladas por la espalda a la ONU— no podía empeorar. Como sucedió con muchas otras cosas más, Donald Trump logra hacer que sus predecesores se vean bien.