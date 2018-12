Este congresista latino debería pedirle a Santa unos buenos modales

San Diego – ¿Se han preguntado qué reciben en Navidad los miembros del Congreso?Espero que Luis Gutiérrez reciba unos buenos modales, debido a que por la manera como se comportó hace unos días en una audiencia antes de Navidad, no los tiene.El representante demócrata de Chicago se vio muy mal durante una discusión que tuvo con Kirstjen Nielsen, secretaria de Seguridad Interna, sobre el tratamiento que se les da a los refugiados en esta administración.En lo que vale, como méxicoamericano, usualmente estoy más de acuerdo con Gutiérrez que con Nielsen. Hace una década, aplaudí cuando el congresista fue arrestado afuera de la Casa Blanca cuando protestaba contra las deportaciones del presidente Obama y luego recorrió las comunidades de inmigrantes devastadas por la aplicación de las políticas de la administración.También me siento horrorizado de que Nielsen – quien ha tenido una inestable relación con el presidente Trump – respondiera a las recientes y trágicas muertes de niños pequeños que estaban bajo la custodia de la Patrulla Fronteriza citando fríamente que ésas eran “las consecuencias” de que los padres de familia lleven a sus hijos cuando cruzan la frontera entre Estados Unidos y México.Sin embargo, eso no se trata de política, sino de buena educación. Como periodista, mi deber es llamarle la atención a Gutiérrez, debido a que tuvo un comportamiento realmente vergonzoso.En el mejor de los casos, este tipo de discusiones entre los líderes políticos lo deberían de hacer pensar a uno. Sin embargo, ésta hizo que uno se sientiera avergonzado.Gutiérrez empezó una diatriba que duró seis minutos al decir que Nielsen había comparecido ante el Comité Judicial de la Cámara de una manera “ruda y sin remordimientos” justo en un momento en que se celebraba la Navidad.Luego, hizo referencia a su tambaleante actuación en el Departamento de Seguridad Interna y fue sarcástico al decir que tal vez ya no tendrá trabajo en unas semanas.Posteriormente, lanzó un ataque más amplio contra la administración, que según dijo había establecido un nuevo estándar para mentirle a los estadounidenses acerca de la inmigración.Eso fue por decir algo, tomando en cuenta lo decepcionante que fue la administración Obama en ese tema. Fue como cuando Obama dijo que la mayoría de la gente que había sido deportada eran “pandilleros” y otros criminales, luego se demostró que estaban equivocados.Gutiérrez concluyó su ataque verbal contra Nielsen con un señalamiento totalmente fuera de contexto, ya que afirmó que un muro fronterizo como el de Trump hubiera evitado que el Niño Jesús buscara refugio en Egipto.La única cosa que vale la pena de lo que dijo Gutiérrez fue cuando le hizo un llamado a Nielsen para que no mintiera cuando dijo, en un tweet, que su Departamento no tenía la política de separar a las familias.Por supuesto, varios miembros de la administración – incluyendo a la misma Nielsen – han defendido la misma política que ella dijo que no existe.A Nielsen no le alcanzó mucho el tiempo para defenderse.La secretaria de Seguridad Interna insistió en que el llamarla mentirosa equivalía a una “ofensa” y reiteró la ridícula afirmación de que la administración no tiene una “política” de separación de familias.Para no ponerme muy Clintonesco, resulta que todo esto depende de la definición de la palabra “política”.Nielsen pareció decir que, aunque existe la práctica de separar a algunas familias, no es una política que se aplique totalmente, ya que no se utiliza de manera uniforme a cada familia de inmigrantes con la que tiene contacto el Departamento de Seguridad Interna – ya sea en la frontera o en el interior del país.Así que, ¿debemos creer que el hecho de que la administración discrimina a las familias de Centroamérica lo deja en claro?Segundos después de la declaración de Nielsen, al parecer, Gutiérrez decidió que había escuchado lo suficiente. Y fue cuando cruzó la línea, burlándose se dio la vuelta y salió del salón del Comité. Eso es una grosería.Nielsen escuchó de manera educada mientras él la insultó una y otra vez, pero él no pudo devolverle la misma cortesía.Nosotros les decimos a nuestros hijos que nunca deben comportarse de esa manera y que deben respetar a todas las personas aún con las que no estén de acuerdo.Aunque ese sermón realmente sería benéfico para nuestros funcionarios electos, que usualmente son muy soberbios y no aceptan otro punto de vista.Además, Gutiérrez tiene una especial responsabilidad de comportarse de una manera digna. Como uno de los relativamente pocos miembros del Congreso que son latinos, se supone que me representa a mí y a otras personas como yo.Y al permitir que su ego saque lo mejor de él, nos deja en el suelo a todos los demás.Debe considerar el momento que vivimos, los latinos somos tratados como seres inferiores, somos discriminados y acusados de arruinar este país que amamos.Para la minoría más grande de Estados Unidos, éstos son días difíciles. No necesitamos que los que se supone que tienen nuestro apoyo los hagan más difíciles.