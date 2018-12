El Partido Republicano debe amenazar con despedir a Trump

Nueva York – Hasta ahora no había estado a favor de destituir al presidente Donald Trump del cargo. Había sido de la firme opinión de que sería mejor para el país que se fuera como llegó, mediante las urnas. Sin embargo, la semana pasada fue un momento decisivo para mí, y me parece que para muchos estadounidenses, incluidos algunos republicanos.Ese momento nos hizo preguntarnos si en verdad podemos sobrevivir otros dos años de Trump como presidente, si este hombre y su comportamiento descabellado —que solo empeorará a medida que se acerque la conclusión de la investigación de Mueller— van a desestabilizar a nuestro país, nuestros mercados, nuestras instituciones clave y, por extensión, al mundo. Por lo tanto, es momento de poner su destitución sobre la mesa.Creo que hoy la única opción responsable para el Partido Republicano es una intervención con el presidente que deje claro que si no hay un cambio radical en la forma en la que se conduce —y me parece que es poco probable— el liderazgo del partido no tendrá otra opción más que ejercer presión para que renuncie o hacer eco de los llamados para su juicio político.Tiene que comenzar con los republicanos, que reflejan tanto la cantidad de votos que se necesitan en el Senado como la realidad política. La remoción de este presidente tiene que ser un acto de unidad nacional en la medida de lo posible, de lo contrario, acabará dividiendo al país todavía más. Sé que una acción como esta es muy difícil para el Partido Republicano de la actualidad, pero hace tiempo que se le pasó la hora de levantarse y enfrentar esta crisis de liderazgo estadounidense.El comportamiento de Trump se ha vuelto tan errático, sus mentiras tan persistentes, su disposición a desempeñar las funciones básicas de la presidencia —como leer los libros de los informes, consultar a los expertos gubernamentales antes de hacer cambios importantes y nombrar a personal competente— tan ausente, su voluntad para satisfacer a Rusia y desdeñar a aliados tan perturbadora y su obsesión con su persona y su ego por encima de todas las demás consideraciones tan constante, que dos años más como presidente podrían suponer una verdadera amenaza para nuestra nación. El vicepresidente Mike Pence no podría ser peor.El daño que un Trump fuera de control puede ocasionar va mucho más allá de nuestras fronteras. Estados Unidos es la piedra angular de la estabilidad internacional. Nuestro mundo es como es hoy —un lugar que, a pesar de todos sus problemas, todavía goza de más paz y prosperidad que en cualquier otro momento de la historia— debido a que Estados Unidos es como es (o como era). Se trata de una nación que en sus mejores momentos siempre defendió los valores universales de la libertad y los derechos humanos, siempre dio más para estabilizar al sistema mundial del que éramos los principales beneficiaros y siempre ha nutrido y protegido alianzas con naciones con un pensamiento afín.Donald Trump ha probado una y otra vez que no sabe nada de la historia ni la importancia de este Estados Unidos; fue más que evidente en la carta de renuncia del secretario de Defensa Jim Mattis.Trump es víctima de la idea descabellada de que toda la red mundial de instituciones y alianzas construidas después de la Segunda Guerra Mundial —que, con todas sus imperfecciones, han proporcionado tejidos conectivos que han creado esta era de paz y prosperidad sin precedentes— amenaza la soberanía y la prosperidad estadounidenses y cree que estamos mejor sin ellas.Así que Trump se regodea ante los problemas que enfrenta la Unión Europea, exige al Reino Unido abandonarla y revela que considera salir de la OTAN. Estas son instituciones que necesitan mejorarse en su totalidad, pero no eliminarse. Si Estados Unidos se vuelve un depredador de todos los tratados, las instituciones y las alianzas multilaterales que mantienen unido al mundo; si pasa de ser el ancla de estabilidad del mundo a una maquinaria de inestabilidad; si pasa de ser una democracia construida sobre los pilares de la verdad y la confianza a un país donde es aceptable que el presidente ataque la verdad y la confianza de manera cotidiana, cuidado: sus hijos no solo crecerán en un Estados Unidos distinto, crecerán en un mundo distinto.La última vez que Estados Unidos se desconectó a tal grado del mundo fue en la década de 1930, y ya saben lo que sucedió: la Segunda Guerra Mundial.No tienen idea de lo rápido que instituciones como la OTAN, la UE y la Organización Mundial del Comercio, así como las normas mundiales básicas —como no matarás ni desmembrarás a un periodista en tu propio consulado— pueden buscar soluciones cuando Estados Unidos brilla por su ausencia o colapsa debido a un presidente aislado y sinvergüenza.Sin embargo, no se trata solo del mundo, sino del mínimo decoro y estabilidad que esperamos de nuestro presidente. Estados Unidos se comportara como Trump lo ha hecho en los últimos dos años —mintiendo reiteradamente, cambiando de asesores como si fueran pañuelos desechables, tuiteando sin parar como un adolescente, ignorando el consejo de los expertos— habría sido despedido por el consejo de administración hace mucho. ¿Deberíamos esperar menos de nuestro presidente?Eso es lo que los mercados financieros ahora se están preguntando. Durante los primeros dos años de la presidencia de Trump, los mercados trataron su deshonestidad y locura como ruido de fondo para todas las desorbitadas acciones y ganancias corporativas; no obstante, ese ya no es el caso. Trump tiene a los mercados preocupados.La inestabilidad que Trump está generando —que incluye sus ataques al presidente de la Reserva Federal— está ocasionando que los inversionistas se pregunten de dónde vendrá la gestión económica y geopolítica a medida que la economía se desacelere. Qué pasaría si cayéramos en una crisis económica y tuviéramos un presidente cuyo primer instinto básico siempre es culpar a los demás y quien ya ha eliminado de su lado a los adultos más serenos dispuestos a decirle que las “corazonadas” de las que se vanagloria no tienen ningún sustento en la economía, el derecho o el sentido común. Mattis era el último.Ahora nos quedamos con el equipo de la banca: toda la gente que estaba lista para tomar los empleos que los titulares del equipo de Trump dejaron ya sea porque renunciaron —puesto que no pudieron consentir sus mentiras, caos e ignorancia— o porque los despidieron por las mismas razones.Dudo seriamente que cualquiera de estos jugadores de la banca hubiera sido contratado por otro gobierno. No solo no inspiran confianza en una crisis, sino que además todos andan por ahí sabiendo que Trump los apuñalaría por la espalda con su puñal de Twitter, en cualquier momento, si le sirve de algo. Esto los vuelve todavía menos efectivos.Ay, nos dicen, pero Trump es un tipo distinto de presidente. “Es un alterador”. Bueno, respeto a todos aquellos que votaron por Trump porque pensaron que el sistema necesitaba “un alterador”. Estaban en lo correcto en ciertas áreas. Estoy de acuerdo con Trump en la necesidad de alterar el statu quo en las relaciones comerciales entre China y Estados Unidos, reconsiderar nuestra presencia en lugares como Siria y Afganistán, y eliminar algunas normas asfixiantes en los negocios.No obstante, con demasiada frecuencia Tump ha causado alteración sin ningún plan a seguir; ha trabajado para destruir Obamacare sin ningún plan para el día siguiente. Anunció una retirada de Siria y Afganistán sin siquiera consultar al presidente del Estado Mayor Conjunto ni al máximo experto del Departamento de Estado, ya no digamos a nuestros aliados.La gente quería alteración, pero con frecuencia Trump nos ha dado destrucción, distracción, degradación e ignorancia pura.Aunque sí necesitamos alteración en algunas áreas, también necesitamos desesperadamente innovación en otras. ¿Cómo lidiamos con estas enormes redes sociales? ¿Cómo incorporamos la inteligencia artificial a cada aspecto de nuestra sociedad, como lo está haciendo China? ¿Cómo ponemos a disposición de todos los estadounidenses la educación para toda la vida? En un momento en el que necesitamos tender puentes hacia el siglo XXI, lo único de lo que Trump puede hablar es construir un muro con México, una treta política para avivar a sus seguidores en lugar de una reforma migratoria integral que realmente necesitamos.De hecho, la mayor alteración de Trump ha sido socavar las normas y valores que asociamos con un presidente y un liderazgo estadounidenses, y ahora que Trump se ha liberado de todas las restricciones por parte de su personal en la Casa Blanca, su Gabinete y su partido —a fin de que “Trump pueda ser Trump”, nos dicen— tiene más libertad que nunca para rehacer Estados Unidos a su imagen y semejanza.Y ¿cuál es esa imagen? Según el recuento más reciente de The Washington Post, Trump ha hecho 7 mil 546 afirmaciones falsas o engañosas, en un promedio de cinco al día, hasta el 20 de diciembre, el día 700 de su estancia en el cargo y se supone que todo eso fue antes de que “Trump pudiera ser Trump”.Si Estados Unidos comienza a ser un país egoísta, sinvergüenza y estafador mentiroso como Trump, uno sencillamente no puede imaginarse lo inestables —lo alterados— que los mercados y la geopolítica mundiales podrían estar.No podemos darnos el lujo de descubrirlo.