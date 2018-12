Washington — Cuando el nuevo año comience la semana entrante, el presidente Trump tendrá un jefe del gabinete activo, un secretario de defensa, un procurador general y un administrador de la EPA, no tendrá un secretario de Interior, y no habrá un embajador en las Naciones Unidas. Los funcionarios que originalmente ocupaban dichos puestos han sido despedidos o han renunciado en varios niveles de disgusto o escándalo. Su ex director de campaña, su subdirector de campaña, su asesor de seguridad nacional y su abogado personal, todos se han declarado culpables de delitos. Su campaña, su transición, su fundación y su empresa, están bajo investigación. Los aliados de Estados Unidos están horrorizados ante el caos que Trump ha ocasionado a nuestra política exterior. La bolsa de valores experimenta tormentosas oscilaciones a manera de que los inversionistas están temerosos sobre lo que podría llegar a suceder y lo que Trump podría hacer para empeorarlo —una situación lo suficientemente alarmante que el secretario de la tesorería sintió la necesidad de llamar a los directores ejecutivos de los bancos más importantes para cerciorarles que todo está bajo control.Esto, amigos míos, es exactamente lo que temíamos cuando Trump de alguna manera se las ingenió para resultar electo presidente hace dos años. Esto era sobre lo que ya les habíamos advertido.Para darles un semblante de la mentalidad de presidente, he aquí lo que sucedió durante el fin de semana en relación a la despedida del Secretario de Defensa, Jim Mattis, ampliamente considerado como el más sensato elemento del equipo de seguridad nacional de Trump y uno de los pocos miembros originales del gabinete de Trump que no demostró ser un incompetente, corrupto, o ambos. La decisión del presidente de sacar a las tropas estadounidenses de Siria en base a una única llamada telefónica con el presidente de Turquía, fue aparentemente la gota que derramó el vaso para Mattis, quien ha visto, consternado, cómo Trump ha actuado para degradar las alianzas que han dado forma a la política exterior de Estados Unidos por las últimas siete décadas. Por lo que Mattis presentó su renuncia, diciendo que abandonaría su cargo dentro de dos meses para darle al presidente tiempo suficiente para encontrar un reemplazo. Y luego…“El presidente Trump, de quien sus auxiliares dijeron se ha mostrado furioso por la cobertura en las noticias de la carta de renuncia del secretario de Defensa, Jim Mattis, abruptamente anunció el domingo que quitaría del cargo a Mattis dos meses antes de su planeada despedida para instalar a Patrick Shanahan como secretario de defensa…“Trump decidió apuradamente quitar del cargo a Mattis en reacción a la negativa cobertura en las noticias, de acuerdo con funcionarios de alto rango de la administración, uno de los cuales dijo que el presidente estaba ansioso de tomar represalias contra Mattis y poner en evidencia al ampliamente respetado ex general. Otro funcionario dijo que Trump y otros asesores sospechaban que Mattis formaba parte de una campaña para avivar una cobertura negativa sobre el presidente”, según reportó el Washington Post.Nada “marcha sobre ruedas” como la distintiva combinación trumpiana de paranoia y ansia de venganza.Mientras tanto, se espera que el cierre del gobierno se extienda hasta el año entrante, un cierre en el que se incurrió debido a que un puñado de presentadores de Fox News y locutores de programas de radio criticaron al presidente por no ser lo suficientemente duro al momento de luchar por su ridículo muro fronterizo. Trump, siempre profundamente inseguro y ansioso de avivar la incansable ira de su base y deseo de conflicto, respondió con prontitud a la acusación de debilidad. “Pasa mucho más tiempo frente a la televisión, por lo regular emprendiendo la retirada hacia su residencia ante la preocupación de que está siendo observado muy de cerca”, según reportó el New York Times.Hace dos años, mientras aún intentábamos aceptar la idea de que Trump iba en verdad a ser presidente de Estados Unidos, no era poco común escuchar la esperanzada predicción que las cosas no resultarían tan malas como temíamos. Las pesadas responsabilidades del cargo harían de Trump una persona seria, austera, “presidencial”.Eso no ha ocurrido. Al contrario, Trump ha demostrado ser un ser humano aún más despreciable de lo que parecía serlo en ese entonces, y completamente incapaz de crecer como presidente. Sigue siendo igual de mezquino, impulsivo, igual de narcisista, deshonesto y, quizás aún más corrupto de que creíamos. No solo parece utilizar cada oportunidad para explotar la presidencia para enriquecerse él mismo y su familia, pero una reciente, meticulosa y documentada investigación demostró que Trump, su padre, y sus hermanos estuvieron enfrascados por años en una estafa para cometer fraude fiscal a una escala absolutamente masiva, una historia que, en las interminables oleadas de locura en la Casa Blanca, se ha olvidado casi por completo. Y continúa celosamente vigilando sus declaraciones de impuestos, al punto en el que toda persona sensata concluiría que la información que tales declaraciones contienen debe ser un mínimo shock de conciencia, si es que no ofrecen evidencia certera de un comportamiento delictivo.Es verdad que Trump aún no ha dado comienzo a la Tercera Guerra Mundial, y si usted es un republicano, seguro él ha hecho muchas cosas para complacerlo, tales como reducir los impuestos para las corporaciones y los más acaudalados, o desmantelando las regulaciones que protegen a los trabajadores, consumidores y a las personas que disfrutan respirar aire y beber agua. Si a usted le emocionan las imágenes de niños migrantes siendo arrebatados de los brazos de sus padres, entonces esta presidencia ha sido una gran fiesta. De hecho, el único temor en torno a Trump que no ha resultado real es la preocupación conservadora de que se torne ideológicamente poco fiable.Pero en muchas maneras, él ha demostrado una y otra vez que no es tan malo como pensábamos, sino que es peor. Mientras miramos con anticipación a los próximos dos años, debemos darnos cuenta que no habrá estabilidad, no habrá paz, ni un periodo de calma. Lo mejor que podemos esperar serán breves momentos cuando la demencia que emana de la Casa Blanca sea más cómica que aterradora. Pero por la mayor parte del tiempo, probablemente será ambas.