Solo falta comenzar

La indignación pública en torno a la corrupción ayudó a colocar al nuevo presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, en el cargo, pero su campaña de limpiar al gobierno del país no ha tenido un buen comienzo. Si tiene la intención de cumplir con su promesa, entonces necesita cambiar su estrategia.Es más que seguro que López Obrador heredó un sistema completamente podrido. Su predecesor, Enrique Peña Nieto, era un enérgico reformador económico, pero hizo muy poco por combatir la corrupción oficial. La esposa de Peña Nieto y funcionarios de alto rango se vieron implicados en acuerdos de bienes raíces un tanto sospechosos, y el presidente simplemente se hizo a un lado mientras otros gobiernos latinoamericanos fueron tras los participantes del tan notorio escándalo de soborno Odebrecht. Durante su mandato, el ranking del país en el Índice de Percepciones de Corrupción de Transparencia Internacional cayó alrededor de 30 lugares, para quedar en el 135vo. El Banco Mundial ahora califica a México como uno de los países más corruptos en el mundo.López Obrador se lanzó por la presidencia prometiendo asumir una política de “cero tolerancia” contra la corrupción. Para demostrar que hablaba en serio aceptó un recorte salarial del 60 por ciento, puso el avión presidencial a la venta, convirtió la residencia presidencial en un museo, y pidió que lo transportaran a su trabajo en un Volkswagen Jetta.Todo eso está muy bien, pero con dar un frugal ejemplo no se llega muy lejos. Otras medidas no han sido bien implementadas. Por ejemplo, López Obrador anunció recortes salariales para todos los empleados del gobierno, ocasionando un éxodo de gerentes altamente capacitados —y haciendo muy poco, uno se imagina, por reducir el soborno. Quejándose de la corrupción, también canceló el nuevo, y parcialmente construido, aeropuerto de la Ciudad de México de 13 mil millones de dólares, dejando a inversionistas consternados y al gobierno obligado a conseguir una restitución.El nuevo presidente no ha tenido reparos al atraer a más políticos de dudosa reputación hacia su partido, reclutando a controversiales figuras a su recién creado consejo de asesoría empresarial, y prometiendo no abrir investigaciones de delitos cometidos en el pasado.La mejor manera de luchar contra la corrupción sería implementar en su totalidad el Sistema Nacional Anti-Corrupción, un paquete de reformas aprobado en el 2016 para crear un comité que coordine todas las iniciativas de combate a la corrupción, tanto federales como estatales, al mismo tiempo que provee a la ciudadanía de un mayor poder de supervisión. Aún falta nombrar a un procurador especial anti-corrupción, y otros nombramientos de alto rango aún siguen vacantes.El partido de López Obrador quiere controlar quién es nominado, enfureciendo a los grupos de la sociedad civil que abogan por el establecimiento de dicho sistema. Dichos grupos también exigen un procurador general mucho más independiente. Y López Obrador necesita concretar planes para centralizar una revisión de los contratos gubernamentales, especialmente cuando el nuevo presidente aboga a favor de gastos públicos más altos y una mayor intervención del estado en la economía, lo cual ofrece nuevas oportunidades para el abuso.López Obrador no esconde su desdén por la sociedad civil, la más potente fuerza anti-corrupción en años recientes. Debería convertirlos en sus aliados. Si no es así, el recién firmado acuerdo comercial que reemplazó al TLCAN podría ayudar. Tiene fuertes provisiones contra la corrupción (copiadas del Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica, el cual Estados Unidos imprudentemente abandonó), las cuales podrían darle a las organizaciones de la sociedad civil una posición legal para procesar las denuncias que el gobierno podría preferir ignorar.El nuevo presidente tiene razón en declararle la guerra a la corrupción. Lo único que falta es comenzar a luchar.

