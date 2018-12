Querido Anónimo:Es momento de revisar tu famosa editorial.En septiembre, acep taste que eras miembro de la “resistencia pacífica” dentro del Gobierno de Donald Trump. Nos dijiste que tú y otras personas estaban “trabajando diligentemente” para “frenar algunas partes de su agenda y sus peores tendencias”. Dijiste que, aunque estabas de acuerdo con muchas de las políticas del presidente, estabas consternado por su amoralidad, su caótica gestión, sus “vociferaciones repetitivas” y su afecto por los dictadores.También creías que casi siempre tenía éxito tu empeño de combatir a Trump. Señalaste que, en cuanto a la política exterior, las políticas del Gobierno eran mucho más moderadas y serias que la retórica irresponsable del presidente.No estabas en lo correcto y eso se demostró esta semana. Suponiendo que todavía sigas en el Gobierno, ahora sería el momento de que salieras de ahí. Al igual que todos tus compañeros de “la resistencia”.Esta es la lección primordial de la contundente renuncia de James Mattis el jueves. Secretarios de Defensa van y vienen —hemos tenido cinco en los últimos ocho años— y algunos de ellos no le hacen caso al presidente con el que trabajan.Sin embargo, Mattis es el miembro de mayor rango del Gabinete en renunciar por sus discrepancias sobre las políticas y los principios desde que Cyrus Vance renunció al Departamento de Estado en 1980, tras el fracaso de la operación Garra de Águila de Jimmy Carter. Es el único secretario de la Defensa en renunciar de esta forma desde que se creó el puesto en 1947.Mattis renunció porque ya no comparte tu análisis. Ya no cree que pueda ser un poder estabilizador o de contención en los consejos de gobierno debido a que no está bien definido que haya “consejos de gobierno”. Donald Trump tomó la decisión repentina de retirar a los soldados estadounidenses de Siria después de una llamada telefónica con el presidente turco Recep Tayyip Erdogan. Lo hizo con las objeciones unánimes de su equipo de seguridad nacional. También lo hizo después de que los miembros principales de ese equipo recientemente habían dicho de manera pública que Estados Unidos no se retiraría.No vale la pena seguir al lado de un presidente que confronta a su propio equipo mientras se pone de acuerdo con un dictador extranjero.Mattis también renunció porque ha concluido que el problema con Trump no es que sea un ente vacío, sino que es un ente malvado.Aquí estuvo tu error principal en cuanto a tu idea de Trump: pensaste que podrían controlarlo. Pensaste que era un niño al que solamente tenían que mantener alejado de los juguetes peligrosos, como lo hizo el antiguo asesor económico Gary Cohn cuando retiró una carta del escritorio del presidente que ordenaba el fin del acuerdo de libre comercio entre Corea y Estados Unidos.No obstante, nuestro “cómodo en jefe” no es solo un bufón irascible cuyos peores impulsos pueden confinarse a Twitter, sino también uno cuyos instintos políticos en gran parte encajan con los tuyos. Trump cree que es un hombre de ideas. El retiro de Siria, junto con el retiro parcial de Afganistán, es congruente con el cuasi aislamiento que ha predicado durante décadas. Se solidariza con Erdogan, como con otros tiranos, porque no le importa considerar los derechos humanos y las libertades civiles.Sobre todo, está en contra de “inmiscuirse” en los asuntos de los demás, o de que los demás se inmiscuyan en los suyos. La doctrina de Trump es la doctrina de la irresponsabilidad.También es la doctrina del deshonor. Y esto es lo que más debería preocuparte a ti y a lo que queda de tu resistencia en el interior. Estados Unidos está a punto de abandonar a nuestros aliados a la dulce merced de los malhechores. Estamos incumpliendo la promesa a los que nos ayudaron a diezmar al Estado Islámico. Nos estamos haciendo a un lado para que Erdogan, Bashar al Asad, Vladimir Putin y los talibanes puedan involucrarse y el Estado Islámico pueda seguir luchando.Para Mattis, quien se unió a la Armada durante la época de Vietnam, los recuerdos de lo que les sucedió a nuestros aliados traicionados en ese conflicto no pueden estar lejos de su memoria. Nadie debería esperar que el secretario aplique una política que le impida mirar a los ojos a un compañero de armas.Lo mismo sucede contigo, Anónimo, en la parte del Gobierno donde trabajes. Hasta ahora, quizás te hayas convencido a ti mismo de que el verdadero honor radica en aguantar —la locura de tu jefe y el menosprecio de tus vecinos— porque lo exigía el bien del país (como tú lo ves). Y hasta ahora, tenías a Mattis como ejemplo.Pero Mattis ya se va. Y ese argumento ya es insostenible. Si Trump es capaz de hacerle esto a Mattis, ¿qué puede detenerlo de hacerte también una mala jugada? E incluso si nunca llega a hacerlo, a estas alturas debes saber que ya no estás evitando que algo malo empeore. Todo lo que estás haciendo es ocultar lo mal que está, y de ese modo ayudas a que empeore.Trump nunca tendrá problemas para rodearse de lacayos ambiciosos y sin escrúpulos. ¿Quieres que eso te caracterice? Salte mientras todavía puedes, quienquiera que seas.