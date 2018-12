Chicago— Es sorprendente que en un país cada vez más secular, aquellos que se quejan de que la Navidad está muy comercializada y que no es lo suficientemente cristiana son casi siempre las mismas personas que no parecen tener ni la más remota humanidad por la gente que está sufriendo.Tucker Carlson de Fox News recientemente se quejó de los “ataques progresistas contra la Navidad”, diciendo que algún día la única etiqueta políticamente correcta para un mono de nieve será “persona de nieve”.Claramente, Carlson cree que la gente de nieve del mundo merece más su simpatía que los migrantes que se refugian en la frontera entre Estados Unidos y México.La semana pasada, sólo unos días después de que el Departamento de Seguridad Nacional lanzara un comunicado afirmando que una niña guatemalteca de siete años llamada Jakelin Caal Maquín había muerto bajo la custodia de agentes de la Patrulla Fronteriza —su padre asevera que les fue negada el agua para beber mientras se encontraban bajo custodia en una remota área en la frontera de Nuevo México—, Carlson defendió los comentarios que hizo sobre cómo los inmigrantes hacen que “nuestro país sea más pobre, luzca más sucio y se encuentre cada vez más dividido”.No estoy criticando a Carlson (en realidad ni necesito hacerlo, ya que muchos de sus patrocinadores están retirando sus anuncios de su programa), sólo que él meramente es un emblema de la manera tan despiadada que muchas personas, que se hacen llamar cristianas, se expresan sobre los inmigrantes.Simplemente no le veo fin al correo de lectores que utilizan términos enfermizos y despectivos para describir a los inmigrantes ilegales, que los culpan por ser víctimas de violaciones y asesinatos a manos de los coyotes o de abusivos agentes de la Patrulla Fronteriza, para luego rematar al final diciendo que ellos esperan que Dios me bendiga.Aunque hay una gran cantidad de versos poco ambiguos en la Biblia sobre proteger a los desposeídos, y de darles la bienvenida a los desconocidos y pobres que visten en harapos, esos sentimientos parecen perder importancia cuando la gente se queja de tener que decir “Felices fiestas” en lugar de “Feliz Navidad”.Un estudio dado a conocer a finales de octubre por el Instituto de Investigación de la Religión Pública, una organización no lucrativa y apartidista, encontró que mientras el 60 por ciento de los estadounidenses encuestados dijeron oponerse a la aprobación de una ley que evita que los refugiados entren a Estados Unidos, un 51 por ciento de evangélicos protestantes anglosajones, 47 por ciento de protestantes tradicionales y 43 por ciento de los católicos anglosajones están a favor de semejante ley.Formule de ello su propia opinión.Pero las personas sensatas estarán de acuerdo que cualquiera puede preocuparle o incluso oponerse a la migración ilegal sin tener que ser un monstruo sin corazón. Y la crueldad es el verdadero problema en esto.En los días después de la muerte de Jakelin, la administración de Trump culpó al padre de la niña por haberla obligado a realizar tan penosa y dura travesía, abriendo las compuertas a una avalancha de comentarios deshumanizantes que culpaban a las víctimas en los periódicos, en las redes sociales y hasta en la cafeterías, salones de belleza y bares de todo el país.De nuevo, la gente sensata puede sentarse a discutir los perversos incentivos que podrían ocasionar que los desesperados padres expongan a sus hijos a potenciales peligros en un largo y peligroso viaje para solicitar asilo político en Estados Unidos. Pero ¿acaso hay necesidad de que los cristianos que dicen amar a Jesús y que temen a Dios deban expresarse de manera tan arrogante cuando cacarean que eso es lo que la niña y su padre se merecían, y que esto deba ser una lección para los demás?Incontables tarjetas de Navidad serán intercambiadas en esta temporada navideña con el cliché “Paz en la Tierra y bienestar a toda la humanidad” pero tal frase merece ser analizada.Sin importar si su postura política es de izquierda o de derecha, debe haber esperanza de que aun estando en desacuerdo en ciertos temas, podemos seguir teniendo respeto por la humanidad.Ya ni siquiera que no utilicemos la muerte de una niña inocente para anotar algunos puntos políticos —hagan eso con su partido o contra su enemigo político— ¿qué acaso nadie, al menos por estos pocos días durante la Navidad, puede mostrar un poco de humildad?¿Acaso es posible encontrar un poco de compasión —no se trata de encontrar algo en común en el sentido ideológico, sino de tener un poco de comprensión— para aquellos que tienen tan poco en sus países de origen que están dispuestos a viajar por miles de millas sorteando peligros tan imaginables sólo para tener una oportunidad de alimentar a sus familias?No lo hagan por sus familiares que vienen de visita, ni por querer evitar alguna discusión política con nuestros seres queridos. Esta Navidad, dese a usted mismo el regalo de su propia benevolencia natural.Observe la escena del pesebre, que nos presenta a José y a María en una travesía rumbo a Belén, buscando un lugar seguro para dar a luz al niño Jesús, y abra su corazón, solo un poco, a ese desconocido.Darle a los migrantes como Jackelin y su padre el beneficio de la duda ayudará a restaurar un pequeño trozo de su piedad humana y espiritual.

