En Navidad, regala experiencias

En estas fechas festivas es común caer en la tentación de enfocarnos en los regalos materiales, como una manera de medir y demostrar la cantidad de afecto que sentimos por nuestros seres queridos. Sin embargo, si volteamos la mirada a lo interno, encontraremos un cambio de perspectiva que hará la diferencia.Siempre asociamos el fin de año con la compra de artículos nuevos, ya sean vehículos, ropas o equipos para el hogar. Buscamos siempre experiencias basadas en símbolos, sin entender que lo externo termina siendo momentáneo, pasajero y poco trascendente, en relación con otro tipo de experiencias que podrían quedar “sembradas” dentro.Cuando nos enfocamos en cosas externas, que caducan con el tiempo, terminamos diluyendo la experiencia colocada en el objeto material. De ese modo siempre volvemos a la insatisfacción inicial, que pudo habernos motivado a adquirirlo. Nos quedamos con una sensación de vacío.Otro asunto es el llamado “síndrome del niño hiperregalado”. En declaraciones a la prensa española, Francesc Núñez, profesor de la Universitat Oberta de Catalunya, considera que “se regala mucho más de lo necesario y más de lo que la emotividad de un niño puede aceptar”. Esto provoca, entre otras cosas, que los niños “no aprecien los regalos, pierdan la ilusión y se vuelvan caprichosos, egoístas y consumistas”.Según un estudio estadístico llevado a cabo en 2017 por Deloitte, las tres razones que más dieron los latinoamericanos para justificar un mayor gasto durante las Navidades fueron las mejoras de las condiciones económicas familiares (42%) o la renovación de objetos personales como ropa, calzado y juguetes (24%).¿Acaso encuentras sentido a gastar el dinero que no tienes, en cosas que no necesitas para impresionar a personas a quienes no le importas?Tal y como planteo en la conferencia y serie de MasterClass “El negocio de ser tú”, es posible que algunos símbolos externos puedan convertirse en experiencias internas profundas, por ejemplo el estudio. Los títulos y logros académicos podrían catalogarse como algo externo, pero son aplicables en nuestra vida si los transformamos en aprendizaje y sabiduría. Así se convertirán en una experiencia trascendente que, además, capitaliza nuestra inversión.Debemos ser congruentes entre lo que pensamos, sentimos, decimos y hacemos. ¡Ahí está el secreto del bienestar!Te invito a invertir en 2019 en otro tipo de obsequios para tus seres queridos y, por qué no, también para ti: regalar tiempo de calidad, dar cupones de atención plena a quienes te rodean, desconectado de los dispositivos electrónicos por unas horas. También puedes salir de tu zona de confort y regalar una sonrisa a un desconocido, o tener un gesto amable con alguien en la calle, sin razón específica alguna. Te impresionarás de lo que puedes descubrir…Aprovecha estos días festivos para crear nuevos recuerdos y experiencias de calidad con enfoque en el imperio interior. ¡Tu alma lo agradecerá!

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.