Una migrante y su historia americana

San Diego— Se han cruzado dos facetas diferentes del debate sobre la inmigración: la ciudadanía por nacimiento y la caravana de miles de refugiados centroamericanos.Y en el centro de esa intersección está Maryury Serrano Hernández.La mujer de 19 años salió de Honduras el 17 de octubre con su esposo, Miguel, y su hijo de 3 años. La pareja ahora tiene otro hijo. Su hijo recién nacido llegó al mundo el 27 de noviembre, un día después de que su madre fuera detenida en la frontera.Según los informes de los medios de comunicación, Hernández tenía casi ocho meses de embarazo cuando ella y su familia comenzaron la peligrosa travesía a través de Guatemala y México a pie y luego en autobús hasta que llegaron a Tijuana. Miguel dijo a los periodistas que viajar con su esposa embarazada era difícil, y que la familia a menudo se quedaba atrás del resto de la caravana.En Tijuana, la pareja encontró techo en un refugio pero no se sentía segura, en parte por el acoso de ciudadanos mexicanos hacia los centroamericanos. La familia decidió cruzar a Estados Unidos y buscar asilo. Fueron recogidos por la Patrulla Fronteriza y colocados en un centro de detención. Al día siguiente, Hernández entró en labor de parto y fue trasladada a un hospital en San Diego, donde dio a luz.“Nació aquí en San Diego”, le sonrió a una reportera de televisión en español mientras sostenía a su bebé. Dijo que considera al niño como una bendición de Dios y una “gran recompensa” para su familia, que sobrevivió a la angustiosa jornada.Hernández afirma que no abandonó Honduras con la intención de dar a luz en territorio estadounidense y que, cuando cruzó la frontera, no tenía idea de que entraría en labor de parto al día siguiente.Recientemente hablé sobre esta historia mientras presentaba un programa en una estación de radio conservadora en San Diego, y mis oyentes estaban furiosos. Las personas que llamaban estaban seguras de que Hernández y su esposo habían planeado meticulosamente cada parte de su parto, incluso cuándo nacería el bebé, y dónde.Es obvio que son opiniones truculentas. Mi esposa y yo hemos vivido cuatro embarazos, y no recuerdo que ninguno de los partos ocurrieron según lo planeado. ¿Han oído hablar de las contracciones falsas?Las personas que llamaron también insistieron en que la única razón por la que los padres querían que su hijo naciera en Estados Unidos era para que pudieran cobrar “regalos gratuitos” como el bienestar y los beneficios médicos gratuitos.Eso me confundió. En su mayor parte, los nacidos en este país valoran su ciudadanía estadounidense, ¿verdad? Si no es así, ¿por qué trabajan tan duro para negársela a los hijos, nacidos en EU, de inmigrantes ilegales?Pero, como un estadounidense que está extremadamente agradecido por su ciudadanía, puedo decir que mi orgullo no es a causa de que tenga la oportunidad de ganar premios como si Estados Unidos fuera un programa de concursos. Es porque mi ciudadanía me hace miembro de un club especial que promete “libertad y justicia para todos”.¿No deberíamos considerar la posibilidad de que los migrantes y los refugiados puedan ser motivados por ideales tan nobles? ¿El hecho de que menospreciemos a estas personas significa que siempre tenemos que cuestionar sus motivos?Por último, varias personas que llamaron repitieron la vieja cantaleta, que repiten los presentadores de noticias por cable, de que los bebés nacidos en el suelo estadounidenses de alguna manera “anclan” a sus padres en Estados Unidos. Si es así, ese es un ancla endeble. El menor tirón por parte de Inmigración y Aduanas, y se rompe. Los padres de niños nacidos en Estados Unidos son deportados todo el tiempo. A veces, los niños van con sus padres. Otras veces, entran en un hogar sustituto.Hernández y su hijo pequeño pasaron varios días en el hospital de San Diego, mientras que los agentes de inmigración se pusieron de guardia y revisaron toda la comida y la ropa que les trajeron los funcionarios del hospital. Habrían pensado ustedes que estaban resguardando a Joaquín “El Chapo” Guzmán. Después de salir del hospital, Hernández fue detenida de nuevo. Luego que ella y su esposo presentaron su solicitud de asilo, fueron liberados en EU, puestos bajo el cuidado de una mujer estadounidense que se ofrece como voluntaria para alojar a refugiados, mientras se abren camino en el sistema judicial.Hernández vino al norte porque quería lo que toda madre quiere: mejores vidas para sus hijos y para mantenerlos seguros. Por esto, fue tratada como si fuera la Enemigo Pública Número Uno.“Me sentí como un criminal”, dijo.A la mayoría de los estadounidenses todavía le gusta pensar que su país es un refugio seguro para los desesperados y los oprimidos. Simplemente no actúan de una manera a la altura de las circunstancias.Ese es el verdadero delito.