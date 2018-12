Nueva York – En breve, me ausentaré para irme a escribir un libro —esta es la última columna que escribiré en un tiempo debido a las fiestas decembrinas— que me parece es lo más importante que habré escrito.No, no será sobre Donald Trump, en caso de que se lo preguntaran, pero debido a que he escrito casi exclusivamente sobre Trump durante más de dos años, por favor permítanme hacer esta evaluación antes de irme: es mucho peor de lo que pensaba.Mis objeciones hacia Trump, aquello que me obligó a formar parte de la “Resistencia”, fueron su inmoralidad, deshonestidad, fraudulencia y estafas. Admito libremente ahora que solo estaba viendo la punta de un enorme iceberg. No tenía idea de qué tan inmoral era Trump en realidad.El mismo día que Trump llevó a cabo la artimaña indignante de invitar a las mujeres que habían acusado a Bill Clinton de exhibir un comportamiento sexual inapropiado a su debate con Hillary Clinton, su abogado personal, Michael Cohen, aparentemente siguiendo sus instrucciones, facilitó un pago de 130 mil dólares a la estrella de la pornografía Stormy Daniels para evitar que revelara a Estados Unidos que tuvo un encuentro sexual con Trump, quien estaba casado y tenía un hijo pequeño. Este pago se dio unos meses después de que Cohen había ayudado a llegar a un acuerdo de 150 mil dólares entre American Media Inc., la empresa matriz de The National Enquirer, para comprar el reportaje de la modelo de Playboy Karen McDougal, quien también afirmó haber tenido una relación sexual con Trump.Según los fiscales, ambos casos constituyeron violaciones al financiamiento de campaña —delitos federales— y ahora un juez ha sentenciado a Cohen a tres años en prisión por ese y otros delitos. El hecho de que Trump esté directamente implicado en un delito federal que se perpetró en vísperas de la elección y pudo haber ayudado a que esa elección le favoreciera me parece inconcebible.Trump, por su parte, mintió sobre estos pagos y los negó —además de hacer que los que lo rodeaban mintieran también— hasta que ya no fue posible mentir más sobre ese tema. Luego, vino la ruleta de explicaciones que dan vueltas y nos marean debido a su estupidez.Apenas esta semana, la Fundación Trump acordó disolverse ante la presión del fiscal general de Nueva York, quién descubrió que la fundación sirvió “nada más que como una chequera para los intereses políticos y comerciales de Trump” y fue parte de un “ofensivo patrón de ilegalidad”, que incluyó la coordinación con la campaña presidencial de Trump.¿Cómo puede una familia, incapaz de dirigir una organización benéfica, dirigir al país?Por supuesto que eso no es todo. Casi cada aspecto de la vida de Trump ahora está bajo la lupa en busca de delitos, algo que quien escribe no podría haber previsto.No podría haber previsto hasta dónde podía llegar el presidente para obstruir la justiciar y socavar el Estado de derecho, ni que haría todo esto a plena vista, para que todos lo vieran.No podría haber previsto, cuando escribí por primera vez que Trump era un mentiroso patológico, que su tasa de mentiras aumentaría ya siendo presidente, en lugar de disminuir. Como se dijo en la columna de The Fact Checker en The Washington Post en septiembre:“El tsunami de falsedades de Trump ayudó a que el conteo de la base de datos de The Fact Checker sobrepasara la cantidad de 5 mil en el 601.° día de su presidencia. Estamos hablando de un promedio de 8.3 afirmaciones trumpianas diarias, pero en los últimos nueve días —desde nuestra última actualización— el presidente tiene un promedio 32 afirmaciones diarias. Cuando comenzamos este proyecto para los primeros cien días de su presidencia, Trump realizó un promedio de 4.9 afirmaciones diarias. Superó la marca de las 2 mil el 10 de enero, hace ocho meses”.Este mes, la columna Fact Checker del periódico se vio obligada a crear una nueva categoría de mentiras solo para la era de Trump: el “Pinocho sin fondo” para “cuando un político se niega a dejar de afirmar algo a lo que ya se le otorgaron tres o cuatro Pinochos, y lo sigue diciendo una y otra vez, así que básicamente se convierte en desinformación, propaganda”.No podría haber previsto la abrumadora cantidad de números de contacto que habrían existido entre la gente que pertenece a la órbita de Trump y los rusos durante la campaña, ni la cantidad de personas que aceptarían negociar los términos de su culpabilidad y acabarían siendo acusados, consignados o sentenciados por mentir sobre esos contactos.No podría haber previsto nada de eso, pero en esas estamos, y el presidente, sus defensores en el Congreso y sus seguidores ciudadanos nos siguen diciendo que esto no es tan importante como creemos, que se trata de un persecución con fines políticos, que todo el mundo hace lo que Trump ha hecho.Todos se equivocan. Esto es grande, y entre más tiempo hagamos como que no lo es, más daño le ocasionaremos a la salud y la estabilidad de nuestro país.En mi ausencia, disfrutaré no tener que seguir tan de cerca las insensateces, pero cada día que pase me preocuparé por la república en la que vivimos. Trump tiene la capacidad de dañarla y hasta destruirla. No es una exageración. Es una observación informada por una interpretación profunda de la historia.