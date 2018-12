Una estrategia de retirada en Siria, con ecos del gobierno de Obama

Washington – En materia de poder militar, el presidente Donald Trump siempre ha adoptado la postura de un opositor. Quiere dirigir las fuerzas militares más vastas y fuertes del mundo y quiere mantenerlas dentro del país.Las lecciones que aprendieron muchos en el Pentágono y las agencias de inteligencia en la era posterior al 11 de septiembre —que las fuerzas desplegadas son clave para detener a los terroristas antes de que lleguen a suelo estadounidense y también resultan esenciales para mantener las alianzas que garantizan la seguridad del mundo— jamás resonaron con Trump. El presidente está mucho más convencido de la idea de usar a las fuerzas militares para proteger la frontera con México que para frenar a Rusia, Irán, Corea del Norte y China.Y ahora, al ordenar que un pequeño contingente estadounidense de 2 mil soldados se vaya de Siria, Trump está a punto de convertir su teoría en práctica. Lo está haciendo a pesar del terror discreto que sienten muchos de sus asesores de alto nivel, quienes desde hace mucho han argumentado que sacar a las fuerzas militares de Siria (o Afganistán, otro conflicto en el que Trump ha dicho que Estados Unidos no tiene un papel legítimo a largo plazo) es igual a ignorar las lecciones de las últimas dos décadas.No obstante, incluso a los críticos más grandes de Trump, los demócratas, les resultará complicado reprocharle esta decisión.La opinión de Trump de que las fuerzas militares estadounidenses no pueden alterar el equilibrio estratégico en el Medio Oriente, y no deberían estar ahí, es una que compartía de manera fundamental su predecesor Barack Obama. Fue él quien, casi en el mismo momento de su presidencia, anunció el retiro de los últimos soldados estadounidenses en Irak para cumplir con una promesa de campaña.La estrategia de Obama —depender de socios locales en el terreno, utilizar el poder aéreo estadounidense cuando sea necesario defender los intereses de Estados Unidos y celebrar el regreso de los soldados para las festividades decembrinas— se parece mucho al diálogo que se ha escuchado dentro de la Casa Blanca de Trump a lo largo de los últimos días. Eso es exactamente lo que les molesta a algunos de los republicanos más militaristas del Congreso.El senador Lindsey Graham, republicano de Carolina del Sur, dijo que, si Obama “hubiera hecho esto, estaríamos enloqueciendo en este momento”. Además, el senador Ben Sasse, republicano de Nebraska, dijo que los principales líderes militares “no tenían idea de dónde había salido esta decisión pusilánime”.Los presidentes número 44 y 45 revisaron los compromisos militares que ahora han durado 17 años —casi 170 mil soldados estadounidenses en Irak en el momento cumbre en 2007, y más de 100 mil en Afganistán en 2011— y concluyeron que su efecto a largo plazo era marginal, en el mejor de los casos. Mantener 2 mil en Siria no iba a marcar la gran diferencia.“Respecto del tema —y quizá solo de este tema— hay más continuidad entre Trump y Obama de la que cualquiera de los gobiernos se sentiría cómodo admitiendo”, dijo Richard N. Haass, el presidente del Consejo de Relaciones Exteriores y alto funcionario en el gobierno de Bush durante el periodo anterior a la invasión de 2003 en Irak.No obstante, a Haass le preocupa que, si Trump retira por completo a los soldados de Siria, “quizá sin ninguna buena razón estemos renunciando a cualquier tipo de influencia limitada que hayamos tenido”.“No está claro que hayamos establecido algún tipo de acuerdo sobre las condiciones del repliegue estadounidense”, dijo Haas. “¿Acaso hemos establecido algún límite con los turcos respecto de cómo tratarán a los kurdos? ¿Cualquier entendimiento con los rusos sobre la forma que tomará el próximo gobierno?”.Si existe cualquier condición, cualquier esfuerzo por parte de Trump para dar forma al resultado en uno de los más grandes desastres humanitarios de la edad moderna, entonces los funcionarios de la Casa Blanca no dijeron nada al respecto el miércoles, ni siquiera a algunos de los aliados más cercanos de Estados Unidos, quienes estaban llamando por teléfono a Washington tratando de entender qué estaba pasando.En cambio, Trump tuiteó: “Hemos vencido al EI en Siria, la única razón para estar ahí durante mi presidencia”.Fue una declaración que siguió siendo fiel a su campaña presidencial de 2016, cuando dejó claro en entrevistas con The New York Times y otros medios que no estaba interesado en usar a los soldados estadounidenses para proteger a los sirios atrapados en el fuego cruzado, para derrocar al presidente Bashar al Asad ni para contrarrestar a los rusos ni a los iraníes.Durante un breve momento a principios de su presidencia, parecía que la opinión de Trump sobre el papel de Estados Unidos en Siria podría estar evolucionando y haciéndose más amplia. Ese giro en falso ocurrió en abril de 2017, después de que las fuerzas de Asad utilizaron armas químicas durante un ataque que asesinó a más de 80 civiles en un vecindario de la provincia de Idlib que se opuso al brutal gobierno de Asad.Trump, operando desde su propiedad en Mar-a-Lago en Florida, mientras el presidente Xi Jinping de China esperaba en su comedor, ordenó un ataque aéreo contra una base siria donde se había originado el ataque.“Para Estados Unidos es una prioridad de seguridad nacional prevenir y disuadir la propagación y el uso de armas químicas mortíferas”, dijo Trump esa tarde.Sus asesores de seguridad nacional —la mayoría de los cuales ya se han ido de la Casa Blanca— enfatizaron la diferencia con Obama, que célebremente había decidido no atacar de manera similar a Asad pues cruzaba el “límite” de usar armas químicas. Trump dijo que esa era una debilidad e hizo de ese límite un eje de campaña.Uno de los ex asesores principales de Trump dijo que incluso después del bombardeo de la base, durante las reuniones en el Despacho Oval, el presidente regresó en repetidas ocasiones al tema de una retirada total de los soldados estadounidenses y le interesaba poco escuchar los argumentos de que hacer eso podría ser una señal de debilidad ante los ojos de Rusia o Irán.De hecho, hasta el lunes, mientras Trump contemplaba la salida de las fuerzas militares, el Departamento de Estado insistió en que Estados Unidos no se iría a ninguna parte, y que sería un grave error de Asad pensar que Estados Unidos se retiraría.“Creo que, si esa es su estrategia, tendrá que esperar mucho tiempo”, dijo James F. Jeffrey, representante especial de Estados Unidos para Siria, en un discurso que ofreció en el Consejo Atlántico en Washington.Sin embargo, resulta que Asad tendrá que esperar solo un mes aproximadamente para que se complete la retirada estadounidense.En su discurso esta semana, Jeffrey defendió de manera apasionada la idea de que la guerra civil en Siria no solo se trataba del medio millón de personas muertas, ni de los once millones más que han sido desplazadas de sus hogares.Se ha “convertido en un conflicto de grandes potencias”, dijo, pues los estadounidenses, rusos, iraníes, turcos e israelíes están involucrados. Cualquier política estadounidense, afirmó “no puede concentrarse solo en el conflicto interno”. Agregó más tarde que “Irán debe salir de ahí”, refiriéndose al conflicto interno de las fuerzas terrestres iraníes.No obstante, el jefe de Jeffrey no parece estar interesado en la geopolítica de permanecer en Siria ni de usar cualquier tipo de influencia que Estados Unidos haya dejado para dar forma a los sucesos que ocurren en el lugar. Según Trump, los soldados estadounidenses deben regresar a su país, donde pueden combatir con nuevas armas, pero solo hacerlo contra quienes buscan entrar al país y dañar a sus ciudadanos.