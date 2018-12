'La pelea a muerte' de demócratas para el 2020 matiza la verdad

San Diego— Les apuesto que todo lo que Julián Castro quiere para Navidad es que el ex congresista Beto O’Rourke se mantenga en el retiro.También les apuesto que O’Rourke –quien es de origen irlandés, habla español y da una buena impresión de ser un latino demócrata– pronto podría no competir contra la realidad.Pero ahora que Castro –un joven prometedor que fue alcalde de San Antonio– ha creado un Comité de Exploración sobre la candidatura presidencial del 2020, mientras que O’Rourke se encuentra en la cima de lo que será un grupo nutrido de candidatos para la nominación demócrata, los comentaristas han catalogado rápidamente a los dos texanos como contrincantes.Observadores han asumido que O’Rourke le podría quitar votos a Castro y viceversa. Así que, los demócratas tienen que escoger entre el “Equipo de Julián” y el “Equipo de Beto”.Como editorialista, voy a dejar a un lado mi objetividad y a emplear el sesgo. Así que, permítanme colocar mi inclinación sobre la mesa enseguida de un bat.Conozco a Castro desde hace 16 años y lo considero un amigo. Por supuesto, como les podrán decir mis otros amigos, esa designación no lo exenta de ser criticado de vez en cuando.Yo he criticado las decisiones de Castro, como la de aceptar la nominación de Obama para convertirse en el secretario del Departamento de Vivienda y Desarrollo Social de Estados Unidos (HUD).El HUD es la versión que tiene el gabinete del barrio, en donde los presidentes utilizan a los súper astros latinos hasta que pierden su brillo.Castro es modesto, auténtico, tranquilo, pragmático y reflexivo para atacar los problemas. Aunque, usualmente lo he notado demasiado cauteloso, precavido y calculador para mi gusto, características que podrían producir el efecto de tomar a un hombre joven, inteligente y capaz y hacerlo aparecer como algo que no es: poco interesante.Hablando de tratar de ser algo que no se es, creo que O’Rourke es culpable de un uso cultural indebido. Su nombre completo es Robert Francis O’Rourke y es apodado “Beto” y no por los latinos sino por un hombre anglosajón: su padre, quien les dijo a los reporteros que consideró que sería ventajoso políticamente para su hijo en un Estado como Texas, que tiene aproximadamente el 39 por ciento de latinos en su población.O’Rourke era conocido como Robert en la Universidad Columbia, y volvió a convertirse en Beto cuando regresó a Texas.Aunque sus simpatizantes insisten en que no pretende ser latino, la verdad es que no saca de su error a los que quieren creer que es latino. Aunque, cuando está ante las audiencias caucásicas, envía un mensaje correcto y convencional.Se podría decir que O’Rourke también desea comerse ese postre.Aunque eso no significa que yo estoy con el Equipo de Julián.O’Rourke tiene muchas habilidades. Ha logrado electrizar a las multitudes, habla claramente y aborda los temas difíciles sin ningún problema. Recaudó 70 millones de dólares en este año cuando se postuló contra Ted Cruz para el Senado de Texas: y aun cuando perdió, logró una de las mejores proyecciones como demócrata en décadas, en una campaña a nivel estatal.Por supuesto, es un novato, pero habría que tomar en cuenta quién está en la Casa Blanca.Además, como latino, me siento ofendido de que esto pueda terminar como una pelea a muerte para los demócratas en el 2020.Así es, es una cuestión de latinos. La etnia impulsa esta narrativa del enfrentamiento. Este menjunje de los medios de comunicación que han puesto a Julián contra Beto es realmente sólo una competencia para ver quién trata de vengar el racismo anti-latino de Trump.No importa si uno es un comentarista de las noticias por cable o el presidente de Estados Unidos, el querer asegurar la frontera entre Estados Unidos no es del todo racista. Pero el querer asegurarla porque uno piensa que estar en el otro lado de la frontera es inferior a lo que está en este lado, eso encaja muy bien en la definición.Volviendo al enfrentamiento a muerte entre los demócratas. ¿Por qué los medios de comunicación están tan decididos a enfrentar a Castro y a O’Rourke? ¿Por qué no ponerlos a luchar contra Joe Biden, Elizabeth Warren, Cory Booker o cualquiera de las casi dos docenas de demócratas que es muy probable que vayan a competir por la nominación del partido?Un artículo reciente hizo circular la idea de que Biden podría considerar a O’Rourke como compañero de fórmula. Sin embargo, ¿Castro y O’Rourke son competidores automáticos?Eso me parece sospechoso. Para algunos anglosajones liberales, O’Rourke podría ser suficientemente latino: aunque habría que decir que no del todo. Como me dijo recientemente un político hispano, el fallido candidato al Senado es como un restaurante mexicano alrededor del cual gravitan los anglosajones porque la salsa no es demasiado picante y las chimichangas son aceptables.Eso está bien para algunas personas. Hay que comerlas, pero yo espero que los latinos detecten la verdad cuando la vean.