Advertimos a DHS: un menor bajo custodia podría morir

Washington – Cuando nos enteramos la semana pasada de la muerte de Jakelín Caal Maquin, de 7 años, servíamos como expertos del gobierno para preparar a una delegación del Congreso previo a una visita que los legisladores harían a los centros de detención familiar en el sur de Texas.La noticia de que Jakelín había muerto bajo la custodia de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos después de cruzar la frontera de México durante su viaje desde Guatemala fue un shock para muchos, pero no para nosotros. Este fue el peligro que habíamos advertido en 2014 durante nuestra primera inspección de un centro de detención familiar en Artesia, Nuevo México.Durante cuatro años, hemos estado inspeccionando los centros de detención como contratistas del Departamento de Seguridad Nacional (DHS). Somos expertos gubernamentales en la atención médica y de salud mental de niños y familias en centreos de detención de inmigrantes. Jakelín fue detenida en un remoto punto del desierto en Nuevo México y nunca estuvo en un centro de detención familiar, lo que hace que su caso sea ligeramente diferente a lo que hemos estudiado de cerca. Pero tememos que, a menos que las autoridades de los Estados Unidos dejen de detener a los niños, Jakelin no sea el último menor en morir bajo la custodia del gobierno.(Contactado por The Washington Post, un portavoz del DHS dijo que el caso de Jakelín no tiene nada que ver con los centros de detención familiares: Al encontrarse con un gran grupo de extranjeros ilegales en una de las partes más remotas de nuestra frontera, los agentes de la Patrulla Fronteriza tomaron las medidas apropiadas para que Jakelín Caal Maquin recibiera la atención médica necesaria. No pasó ningún tiempo en un centro de detención familiar. La Patrulla Fronteriza salva a más de 4 mil 300 personas cada año en el entorno fronterizo; desafortunadamente, no pudo salvar una más la semana pasada”).Primero visitamos un centro de detención familiar en Artesia hace cuatro años, bajo contrato con la Oficina de Derechos Civiles y Libertades del Departamento de Seguridad Nacional. Después de ese viaje, documentamos cuán mal preparado estaba DHS para brindar atención adecuada a los niños bajo su custodia en las instalaciones de Artesia. Encontramos problemas sistémicos en la provisión de atención básica, incluida la falta de proveedores pediátricos, problemas generalizados con el acceso al idioma y una coordinación deficiente entre varias agencias.Mientras visitábamos Artesia, un miembro de nuestro equipo de inspección que no tenía entrenamiento médico vio a un niño de 16 meses que se mostraba y enfermo. Referimos al niño a la unidad médica y nos dispusimos a revisar el historial médico del niño con el personal. Ese registro documentó que la madre había llevado a su hijo a la unidad médica varias veces durante un período de 10 días por una enfermedad diarreica. Sin embargo, el niño no recibió un tratamiento definitivo y la madre fue expulsada repetidamente con consuelo, un poco de Pedialyte e instrucciones para continuar con la lactancia materna. En el transcurso de 10 días, bajo el cuidado de médicos del Gobierno (muchos de los cuales carecían de experiencia y entrenamiento pediátricos adecuados), el niño perdió casi un tercio de su peso corporal, un síntoma relacionado con la deshidratación que amenaza la vida.Pediatras con experiencia habrían diagnosticado una deshidratación grave con un 10 por ciento de pérdida de peso corporal y enviado al niño a una sala de emergencias para recibir líquidos por vía intravenosa y una evaluación y tratamiento adicionales. Sin embargo, hasta que no informamos al personal médico de nuestros diagnósticos sobre la pérdida de peso documentada, ningún médico había notado la gravedad de la enfermedad del niño. Una vez que el personal de la instalación reconoció lo cerca que estaba el niño de la condición fácilmente tratable de deshidratación, mientras estaba bajo el cuidado y custodia del gobierno de EU, expresaron genuina humildad y alarma.En nuestro informe a múltiples agencias, incluidos los funcionarios de alto rango del DHS, alertamos a nuestro gobierno. Les advertimos que los niños que llegaban a estas instalaciones eran vulnerables y tenían riesgos médicos y psicológicos. Requieren atención médica integral y de salud mental. Señalamos que el Gobierno había evitado por muy poco margen una tragedia en este caso, y advirtimos que si continuaba deteniendo a los niños en riesgo, la pérdida de vidas era una posibilidad real.Debido a este y otros hallazgos de fallas sistémicas para brindar atención adecuada, nuestro equipo recomendó que el Centro de Detención de Artesia se cerrara de inmediato. En un plazo de dos semanas, la recomendación de nuestro equipo de inspección fue atendida, y Artesia fue cerrado permanentemente.Desafortunadamente, al cierre de Artesia siguió la apertura de nuevos centros de detención familiar en Karnes y Dilley, Texas, los centros visitados la semana pasada por la delegación del Congreso.Y a pesar de nuestros repetidos esfuerzos para advertir al gobierno sobre el daño continuo a los niños, la detención familiar no solo ha continuado, sino que también se ha ampliado mucho bajo la administración de Trump. Esta rápida expansión ha puesto a más niños en peligro. En julio de 2018, después de que nuestros esfuerzos para advertir a los funcionarios dentro del DHS no hubieran producido ningún resultado, alertamos al Congreso sobre nuestras preocupaciones de que los planes para ampliar la detención familiar constituían un riesgo inminente para la salud y la seguridad de los niños.Detener a los niños inmigrantes los perjudica y los pone en gran riesgo. No somos los únicos en darnos cuenta de esto. Desde que opinamos por primera vez, 14 asociaciones de profesionales médicos –incluidas la Asociación Médica Americana, la Academia Americana de Pediatría, el Colegio Americano de Médicos, la Asociación Psiquiátrica Americana y muchos otros– han expresado un apoyo inequívoco a nuestro llamado para prevenir daños que sufren los niños inmigrantes a causa de la detención. Los funcionarios de CBP y otros trabajadores del sistema migratorio no están tratando deliberadamente de dañar a los niños. Pero cuando se prioriza el confinamiento de niños sobre brindarles atención, los riesgos ya planteados por las condiciones de detención aumentan previsiblemente.Una sociedad civilizada y humana recibiría a los niños frágiles y vulnerables que llegan a nuestra frontera con compasión y cuidado. Los niños que están bajo la custodia federal deben ser examinados de inmediato para detectar problemas de salud, tanto físicos como mentales, por profesionales de la salud calificados. Los niños deben recibir atención y tratamiento humanitarios en un entorno de crianza comunitaria. Sólo entonces deben proceder los procedimientos de asilo y otros procedimientos legales; los procesos deben continuar sin la detención innecesaria de los niños y sus familias. Este enfoque, de priorizar la atención primero, habría dado a los niños como Jakelín la oportunidad de luchar por su vida.Como médicos, tenemos el deber de denunciar las políticas y prácticas que amenazan la salud y la seguridad de los niños y sus familias. Durante años, la comunidad médica ha advertido que el estrés tóxico de la detención conlleva grandes riesgos para la salud y la seguridad de los niños y la detención familiar no se justifica.Podemos y debemos evitar que más niños sufran como Jakelin. Estados Unidos es mejor que esto. Les debemos a estos niños cuidado y compasión, no confinamiento.(Allen y McPherson son expertos en temas de salud mental y médica de la Oficina de Derechos Civiles y Libertades Civiles del Departamento de Seguridad Nacional).