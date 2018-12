Trump debería aplicar Plan Marshall del presidente mexicano

Washington – Este viernes, después que murió una niña de 7 años que estaba bajo la custodia de la Patrulla Fronteriza, un portavoz de la Casa Blanca le hizo un llamado al Congreso para “desincentivar” a los migrantes centroamericanos para que eviten llevar a cabo esa peligrosa travesía hacia el norte para llegar a Estados Unidos.De hecho, existe un plan que se está diseñando para ese fin, uno que ya le fue presentado al presidente Donald Trump y que se trata de una estrategia a largo plazo para reducir el flujo migratorio, así como también las tensiones en la frontera. Trump debería reaccionar inteligentemente y adoptarlo.El plan es una idea del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, quien asumió el poder el 1 de diciembre. Él ha propuesto lo que equivale al Plan Marshall para Centroamérica – la aportación de 30 billones de dólares en cinco años como ayuda al desarrollo económico y creación de empleos.No se conocen los detalles, pero la idea es eminentemente sensible: junto con la inseguridad y la violencia que generan las pandillas, el principal impulso de la migración de Honduras, El Salvador y Guatemala es un déficit masivo de oportunidades.Recientemente, López Obrador le comentó a Trump sobre su punto de vista a través de una llamada telefónica y solicitó la participación de Estados Unidos. No ha habido ninguna respuesta de la Casa Blanca sobre la decisión del presidente.Sin embargo, al sentirse furioso por las caravanas de migrantes centroamericanos que llegaron a la frontera sur este otoño, Trump ha amenazado con cerrar la frontera y eliminar la ayuda para Centroamérica, que asciende a cientos de millones de dólares anuales.Y su postura habitual sobre la ayuda al extranjero es: ¿Por qué tenemos que hacerlo nosotros?Como es sabido, existe una respuesta convincente a esa pregunta, que el mismo presidente ha hecho pública al presionar para que los centroamericanos que buscan asilo permanezcan en México mientras sus casos son revisados en las cortes estadounidenses.Si Trump acepta el plan de López Obrador de revivir Centroamérica con un ambicioso plan de ayuda – que podría también servir a los intereses de Estados Unidos como una manera de “desincentivar” la migración – eso podría ser el medio que necesita López Obrador para colaborar en el plan de asilo de Trump.Eso podría ser el inicio de una bella amistad, o por lo menos, una alianza constructiva, entre este par de presidentes populistas que tienen ideologías opuestas pero cuyos objetivos sobre la migración de Centroamérica debería alinearlos.Al igual que Trump, López Obrador tiene sus propias razones para desalentar a los migrantes, quienes, ya que en el caso de los miles que han llegado a Tijuana con las caravanas se han convertido en personas crecientemente impopulares entre los habitantes de esa localidad.Aun antes de que llegaran esas caravanas, los que cruzaron por México fueron un imán para la explotación y el delito a manos de traficantes de personas y otros depredadores.Cientos de millas de barreras existentes en la frontera no han detenido el flujo de migrantes y tampoco lo hará el muro de Trump, si llega a ser construido.La manera más efectiva a largo plazo para frenar el problema de los migrantes es hacerlo en donde está el problema, en Centroamérica.López Obrador ha logrado entenderlo correctamente.Trump haría bien en unirse a él y llegar a un acuerdo que podría avanzar las agendas de ambos dirigentes.

