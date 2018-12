Pregunté a los sauditas sobre el 'Sr. Sierra para huesos'

Riad, Arabia Saudita — Es extraño estar en un Estado policial entrevistando gente sobre la afición de su gobernante por matar de hambre a niños, torturar mujeres o desmembrar críticos.En respuesta, se obtienen sonrisas nerviosas y pausas largas en la conversación.Es triste porque en esta visita, descubrí que Arabia Saudita realmente está cambiando con el príncipe heredero Mohamed bin Salmán. Se siente un dinamismo en las calles de Riad y los jóvenes sauditas se sienten emocionados de que el país por fin tenga un líder audaz que esté tratando de modernizar la economía.Una empresaria, Naha Said Kattan, me dijo sentirse agradecida con el príncipe Mohamed por haber podido llegar a nuestra entrevista conduciendo su propio auto. Le dije que me daba gusto por ella, pero que era difícil celebrar mientras el príncipe también encarcela a las líderes defensoras de los derechos de las mujeres y presuntamente ha hecho que se azote, torture y agreda sexualmente a cuatro de ellas, lo cual llevó a una a intentar suicidarse.Otro silencio incómodo.He criticado duramente al “príncipe loco”, así que me sorprendí un poco de recibir una visa saudita, al parecer porque viajaba con una delegación de Naciones Unidas que regresaba de Yemen. En un reflejo de los ánimos actuales, mis amigos estadounidenses parecían menos preocupados por mi seguridad en Yemen, en manos de rebeldes, que en Riad.De hecho, me he sentido razonablemente seguro en Arabia Saudita. Los funcionarios fueron respetuosos y corteses incluso cuando fui dolorosamente honesto. Sin embargo, la gente también parecía tener más miedo de hablar con un periodista que antes y, aunado a la opresión, había un nacionalismo agraviado en el aire.Resulta difícil sopesar la opinión pública en cualquier Estado policial en el que se vigila de cerca a los periodistas. Sin embargo, mi impresión es que el apoyo aquí para el príncipe es real, puesto que hay quienes agradecen su liderazgo joven por considerarlo una bocanada de aire fresco; incluso en árabe a veces se refieren a él afectuosamente por sus iniciales, MBS. No obstante, en mi caso, tras del desmembramiento del periodista Jamal Khashoggi, uso esas mismas iniciales para referirme a él, pero con el significado de “Mr. Bone Saw”, que en español quiere decir el “Sr. Sierra para Huesos”.Ah, más incomodidad.Un aplauso para el Senado de Estados Unidos por sus votos históricos para hacer rendir cuentas a MBS por el asesinato de Khashoggi y poner fin al apoyo a la guerra encabezada por los sauditas en Yemen. Los funcionarios sauditas están muy atentos.Los sauditas de mayor edad aceptan en privado que MBS ordenó el asesinato de Khashoggi, pero insisten en que la relación entre Arabia Saudita y Estados Unidos es más importante que la vida de un hombre. En aras de la estabilidad de la región, dicen, Estados Unidos debería apoyar a Arabia Saudita.Mi respuesta a eso es esta: el problema no es solo que MBS sea un asesino, sino que también ha desestabilizado la región, matado de hambre a niños yemeníes y debilitado los intereses de Arabia Saudita y Estados Unidos por igual. Es alguien que rompe todo lo que toca.El presidente Donald Trump y Jared Kushner le han apostado al príncipe y en un sentido limitado puede que estén en lo correcto. El rey Faisal logró derrocar a su predecesor incompetente, el rey Saúd, en 1964, pero no vi ninguna señal de que MBS esté en riesgo de perder el poder.La interacción más interesante que tuve fue con un grupo de jóvenes profesionistas que creen que me equivoco en todo.“No sé por qué los medios se centran en lo malo”, protestó Tariq Buhilaigah, consultor en Riad. Es cierto, me explicó, ha habido tropiezos, pero lo más importante que está sucediendo es la modernización del país y la diversificación de la economía lejos del petróleo.Felwa AlBazie, una mujer que se está preparando para obtener su licencia de conducir, comentó que no sabe por qué se arrestó a las activistas que abogan por los derechos de las mujeres, pero agregó: “en términos generales, lo que veo es que toda mujer se beneficia en la vida de conducir, y las mujeres y los hombres se benefician de los avances sociales”.Sin embargo, la modernidad no tiene que ver únicamente con capuchinos y aplicaciones de iPhone; también se relaciona con la dignidad humana y el Estado de derecho. Aunque MBS está implementando avances sociales, también es insensato, opresivo y brutal, y dudo de su competencia económica. Ni siquiera ha podido organizar que Saudi Aramco, la empresa estatal de petróleo y gas, comience a cotizar en la bolsa.La extraña forma en la que Trump defiende al príncipe refleja el problema en la relación entre Estados Unidos y Arabia Saudita. Todo se ha vuelto transaccional. Los sauditas nos han tratado como guardaespaldas y nosotros los hemos tratado como despachadores de una gasolinera.Sospecho que la verdadera razón por la cual Trump y Kushner aceptan a MBS, además de la esperanza de que respalde su plan de paz en el Medio Oriente, es comercial: la creencia de que los sauditas invertirán en sus proyectos inmobiliarios durante las próximas décadas.La verdad es que a medida que la importancia de Arabia Saudita como productor de petróleo disminuye, lo necesitamos menos. En 25 años, si nos liberamos de la tiranía del petróleo importado, tal vez no lo necesitemos en absoluto.Varios sauditas me sugirieron que si Estados Unidos bloquea la venta de armas a Riad, el reino recurrirá a Moscú. Eso es ridículo. Riad necesita nuestras refacciones y, lo más importante, compra nuestras armas porque vienen con una garantía implícita de que ayudaremos al Ejército saudita en caso de que se meta en problemas con Irán.Las Fuerzas Armadas de Arabia Saudita ni siquiera pueden derrocar a un ejército paramilitar en Yemen, así que ¿cómo podrían hacer frente a Irán? Por eso tenemos una ventaja sobre Arabia Saudita, no al revés.Usemos esa ventaja. El próximo paso debería ser la suspensión de venta de armas hasta que Arabia Saudita ponga fin a la guerra en Yemen, puesto que esa guerra nos ha hecho cómplices de una hambruna masiva.