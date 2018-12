Pelea en la Casa Blanca sobre el muro, un teatro de lo absurdo

San Diego– Los medios de comunicación siguen comentando acerca de la confrontación que fue televisada durante 17 minutos en esta semana entre el presidente Trump y los líderes demócratas sobre un posible cierre de operaciones si el Congreso no aprueba un financiamiento adicional para el muro en la frontera entre Estados Unidos y México.Aunque la gente sigue hablando acerca de lo erróneo.La narrativa es que la próxima presidenta de la Cámara, Nancy Pelosi y el líder de la Minoría en el Senado, Chuck Schumer, se alzaron contra el presidente Trump.Sin embargo, tan absurdo como parece, la verdadera historia es cómo ese estancamiento fue sobre algo que usualmente une a los partidos: la seguridad fronteriza.Después de salir de la Casa Blanca, Pelosi fue entrevistada por los reporteros sobre la razón por la que sigue insistiendo en que la discusión se lleve a cabo a puertas cerradas y no a la “vista del público”. Ella respondió que era para proteger a Trump de una mayor vergüenza debido a que no sabía de lo que estaba hablando. Al parecer, los reporteros aceptaron esa respuesta.Sin embargo, la verdadera razón por la que Pelosi no quiere tener esa discusión abiertamente fue probablemente debido a que no quiere oponerse públicamente al muro fronterizo y dar lugar a que los demócratas sean acusados de ser suaves contra la inmigración ilegal.Tampoco quiere exponerse a una fisura entre los demócratas que se oponen al muro y aquellos que están a favor debido a que temen una reacción negativa de los electores.Sin embargo, Schumer pareció complacido al provocar a Trump a ponerse el saco del protector fronterizo en jefe. Para los observadores políticos, se vio como si Schumer se anotara una victoria táctica al grabar a Trump en un video amenazando con el cierre de operaciones del gobierno.Sin embargo, la verdad del truco de Schumer fue una victoria hueca. La caravana de refugiados cambió la ecuación, poniendo a muchos estadounidenses en contra de un enfoque más tolerante respecto a la protección fronteriza.El mes pasado, teniendo la historia de la caravana al frente, un sondeo de Gallup encontró que el número de estadounidenses que piensan que la inmigración es el principal problema que enfrenta Estados Unidos, ya que aumentó del 13 al 21 por ciento respecto al mes anterior.Schumer le comentó a Trump que “los expertos dicen que podemos lograr la seguridad fronteriza sin un muro”. Sin embargo, por supuesto, esos mismos expertos nos llevaron a este punto al tolerar la inmigración ilegal.Además, Pelosi y Schumer pudieron darse el lujo de ser arrogantes al salir de la Casa Blanca. Pelosi es de California y Schumer de Nueva York, los dos son Estados demócratas. Podrían votar en contra sobre el muro fronterizo y no tener que pagar el precio.Ése no es el caso de los demócratas centristas, que podrían concluir que un curso de acción más seguro sería simplemente votar por el muro de Trump.Bienvenidos a la política de inmigración, en donde los demócratas son tan parecidos a los republicanos al tomar una postura de línea dura en la frontera.El debate es un dolor de cabeza para ambos partidos. Los republicanos tienen que hacer las paces con los nativistas que quieren menos inmigrantes y los negocios que quieren más, los demócratas tienen que ser árbitros de un estira y afloja entre los latinos que se sienten bien con más inmigración y la mano de obra organizada que desea menos.No hay duda que muchos políticos han evitado hablar sobre la inmigración durante décadas.Tampoco hay duda de que los medios de comunicación se apegan a las narrativas familiares. Por qué no reportar eso, cuando se trata de erigir barreras en la frontera, ¿los demócratas y republicanos están más alineados que lo que cada parte desea admitir?A los demócratas les fascina colocar estructuras, mantener drones en el aire, agentes adicionales de la Patrulla Fronteriza y tropas de la Guardia Nacional en la frontera, y lo que algunos llaman “muros virtuales” de sensores electrónicos.La relación amorosa de los demócratas con la seguridad fronteriza empezó en 1994 cuando el presidente Bill Clinton militarizó la frontera entre Estados Unidos y México a través de la Operación Gatekeeper.Eso continuó hasta 1996 cuando Clinton firmó la Reforma de Inmigración Ilegal y el Decreto de Responsabilidad de los Inmigrantes, que empoderó al procurador general de Estados Unidos y autorizó la construcción de otra capa de cerco fronterizo.El capricho continuó hasta el 2006 cuando 26 senadores demócratas votaron a favor del Decreto de Cerco Seguro, que autorizó la construcción de aproximadamente 700 millas de un cerco doble en la frontera de Estados Unidos con México y el uso de satélites, drones y puntos de revisión.Los demócratas que votaron a favor incluyeron a Schumer, Barack Obama, Hillary Clinton y Joe Biden.La izquierda dice que existe una diferencia entre un cerco y un muro. Sin embargo, cuando el cerco tiene múltiples capas, la diferencia es insignificante.La fascinación de los demócratas por la seguridad fronteriza continuó hasta el 2010 cuando, como presidente, Obama firmó una Propuesta de Ley de Seguridad Fronteriza del Suroeste, en la que invirtió 600 millones de dólares para asegurar la frontera entre Estados Unidos y México.Entre los que propusieron con mayor entusiasmo la propuesta estuvieron Pelosi y Schumer.Ahora, los liberales están dando un gran espectáculo de oposición al muro fronterizo de Trump. Ellos aseguran que no funcionará. Sin embargo, tal vez también tienen miedo de que lo haga.Además, ¿quiénes de los demócratas están bromeando? Ellos aprecian una buena barricada fronteriza tanto como el partido de enseguida.