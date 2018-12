Austin — Las elecciones del 2018 en Texas tuvieron un decisivo sabor nacional, encabezado por la batalla por el Senado de Estados Unidos entre Ted Cruz y Beto O’Rourke. Pero la contienda presidencial para 2020, la cual ya está en marcha, tiene un decisivo toque texano.Con uno de los suyos en la Casa Blanca, los republicanos de Texas mantienen sus miradas bajas. Pero dos de los muchos demócratas que han estado considerando la campaña son de Texas, agregando una primaria de la I-10 a la primaria nacional.La contienda por la presidencia podría obligar a los demócratas de Texas a escoger entre dos de sus más brillantes estrellas en ascenso, entre O’Rourke de El Paso, de 46 años, y Julián Castro de San Antonio, de 44.Castro, al igual que O’Rourke, nunca ha ganado una contienda electoral a nivel estatal en Texas. Pero tampoco ha perdido una.A diferencia de O’Rourke, Castro tiene experiencia ejecutiva. Fue alcalde de San Antonio por cinco años, después de servir por cuatro años como miembro del consejo municipal de su ciudad. El presidente Obama lo eligió como secretario del Departamento de la Vivienda y Desarrollo Urbano de Estados Unidos, un puesto que ocupó hasta enero del 2017. Fue considerado a convertirse en candidato para el puesto de vicepresidente de Hillary Clinton antes de que ella escogiera al senador federal Tim Kaine de Virginia para dicho papel.Castro y su hermano gemelo, Joaquín, un congresista de San Antonio, han sido el tema de especulaciones electorales un tanto acaloradas en Texas por años. Ambos han rechazado numerosas súplicas para que se lancen por algún cargo estatal; sus nombres fueron considerados incluso el año pasado, cuando los demócratas estaban en busca de candidatos que pudieran hacerle frente al gobernador republicano Greg Abbott.Pero los estudios presidenciales de Julián ya habían dado comienzo. Estaba trabajando en un libro; ese tótem de casi toda campaña presidencial ha sido ya impreso, bajo el título “An Unlike Journey: Waking Up from My American Dream”(Una Improbable travesía: Despertando de mi sueño americano”.Y esta semana dio otro paso en la danza presidencial, diciendo —en una carta membretada que incluía las palabras “Comité de Exploración de Julián Castro para presidente”— que anunciará sus planes el mes entrante. Es una cosa presidencial, anunciar que se está explorando y que se anunciará el resultado de dicha exploración en una fecha o mes determinado. Al igual que con cualquier otra danza, hay un ritmo muy específico en todo esto.O’Rourke está cortando una tela muy distinta. El reciente perdedor de la contienda con Cruz dijo antes de las elecciones que no tenía planes de buscar otro cargo público. Rechazó toda discusión en torno a la presidencia. Pero un par de semanas después de la elección, dijo a una multitud en El Paso que él y su esposa habían “tomado una decisión de no dar nada por hecho”.Es como un juego de palabras, pero da pie a esa tensión sobre una futura decisión de manera un tanto diferente. Ambos están diseñados para escudriñar el panorama y para generar cobertura en las noticias. Al igual que Castro, O’Rourke tiene experiencia en el consejo municipal, pero se mantuvo siempre en el lado del Legislativo, ganando un lugar en el Congreso, donde está por terminar un tercer periodo en el cargo.Comenzaron como amables habitantes de las dos ciudades más grandes de Texas sobre la carretera interestatal 10, con dos años de diferencia en edad, portadores de las esperanzas de los demócratas en un estado donde los demócratas han estado en la lista de las especies en extinción —al menos en las contiendas estatales— por un par de décadas. Y, como los temas de una discusión política a nivel nacional, mantienen viva una larga tradición de los texanos en ambos partidos. Aún es muy pronto y nadie sabe cuáles candidatos resultarán ser “verdaderos” y cuáles no. Pero una cosa queda clara: Cuando Estados Unidos busca a sus líderes, siempre tiene a Texas en la lista de los lugares en donde hay que buscar.El estado acaba de enterrar al tercero de sus cuatro presidentes (si tomamos en cuenta a Dwight Eisenhower, quien nació en Texas). Los nombres de Texas han estado en la lista de candidatos en la mayoría de las contiendas presidenciales de los últimos 60 años: Lyndon Johnson, John Connally, George H.W. Bush, Lloyd Bentsen, Ross Perot, George W. Bush, Ted Cruz, y ahora estos dos.Incluso esto podría poner al estado en juego dentro de dos años. Las primarias presidenciales en Texas por lo regular no atraen a las grandes multitudes. Son más grandes que las primarias que no son presidenciales, pero las contiendas nacionales usualmente se deciden antes de que nuestras primarias arranquen. Una de dos recientes excepciones fue la elección primaria republicana en el 2016, la cual ocurrió antes de que Donald Trump asegurara la nominación. Atrajo a 2.84 millones de votantes, o alrededor del 10 por ciento de los votantes registrados en Texas. Trump terminó en segundo lugar, con 26.8 por ciento de los votos. Ted Cruz, el candidato de Texas en la boleta, obtuvo el 43.8 por ciento.Los demócratas hicieron la misma treta hace unos años antes, atrayendo a 2.87 millones de votantes en el 2008, o el 22.5 por ciento de los votantes registrados en el estado en ese entonces. Hillary Clinton ganó ese año, con el 50.9 por ciento, sobre Barack Obama, quien obtuvo el 47.4 por ciento. Esos son los puntos álgidos, y quizás una marca a la cual aspirar si dos candidatos de Texas están en la boleta del mismo partido para cuando arranquen las primarias en marzo del 2020.Falta mucho camino por recorrer, y la política es un campo muy duro de enfrentar. Diciembre del 2018 podría ser el comienzo de algo grande. O quizás resulte, para uno o para ambos, el mejor mes de todo el ciclo.