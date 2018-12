El rechazado más poderoso del mundo

Nueva York – No lo quieren.No lo quieren en los funerales, aunque la familia Bush, en una demostración de clase y respeto a la tradición, hizo una excepción y toleró su presencia.Tampoco en Inglaterra, donde lo convirtieron en un gigantesco y desagradable inflable.Ni entre los republicanos moderados, o al menos el club de cada vez menos miembros que dicen identificarse a regañadientes con esa etiqueta, quienes lo rechazaron durante las selecciones intermedias en su lucha por la supervivencia, aferrándose a la poca dignidad que les quedaba.Tampoco el operador republicano de 36 años quien, a decir de muchos, es el máximo ejemplo de la vanidad y la ambición, y quien además acaba de rechazar una de las funciones más poderosas de cualquier gobierno, en la que habría estado unido al presidente, con un acceso casi inigualable a sus pensamientos.Nick Ayers no le vio muchas ventajas a la unión. Podía vivir sin esos pensamientos. Rechazó convertirse en el próximo jefe de personal de Trump, y este fue solo el último revés de “los giros de la Casa Blanca”.Se trató, de hecho, de la historia de vida de un presidente que arrasa en un santiamén con toda la buena voluntad que pudiera haber tenido, un presidente que representa infinitamente más riesgo que promesas, un presidente por el cual un número contrastantemente menor de personas en Washington, y que además sigue disminuyendo, siente un afecto real, un presidente más tolerado que respetado, aunque hasta la tolerancia mengua.Está eternamente obsesionado con lo querido que es (“¡Mis multitudes!”, “¡Mis ratings!”), pero lo más sorprendente es lo poco querido que es. Y no hablamos nada más de la función de los máximos repuntes y las caídas a los que se enfrenta todo presidente. No se trata en absoluto de una cuestión de popularidad.Se trata de cómo se comporta y de la predecible cosecha de toda esa mezquindad. Mientras otros presidentes buscaban afinar el arte de la persuasión, él se deleita en su talento para el rechazo: a cuántos ataca (él lo llama audacia); a cuántos ofende (él maquilla el insulto diciendo que es sinceridad); a cuántos manda al exilio. Su gobierno no tiene exalumnos, sino refugiados. H.R. McMaster, Gary Cohn y Reince Priebus son una diáspora perpleja de su creación.Los arribistas que normalmente anhelan hacerse de trabajos importantes con un presidente evalúan su temperamento, contemplan sus tuits, recuerdan las mortificaciones de Jeff Sessions y Rex Tillerson y corren por su vida. Trump ocupa el escritorio más codiciado del mundo, pero casi nadie quiere sentarse a su alrededor.Lo que pasó con Ayers, quien está terminando un periodo como jefe de personal de Mike Pence, habla inequívocamente del estado disminuido del presidente. Tengan en mente que Trump ya había comenzado a decir por ahí que Ayers ocuparía el puesto de John Kelly como jefe de personal, de tal modo que la decisión de Ayers fue doblemente humillante. No olviden quién es Ayers: no es solo cualquier arribista político, sino alguien que vive y respira en aras de su gloria mejorada, una característica que mencionan frecuentemente los republicanos que han sido testigos de su ascenso (y que ven en él algo más que un ligero parecido con Trump).Jared Kushner e Ivanka Trump contaban con el interés de Ayers y conspiraron para sacar a Kelly —quien se irá para fin de año— a fin de poder colar a Ayers en su lugar. Calcularon mal. Siempre tan despistados y, ay, tan inútiles, no sopesaron correctamente la toxicidad de Trump y ahora el presidente luce tan aislado como está.“A Trump lo dejaron esperando en el altar” escribió el equipo de la Casa Blanca de The Washington Post. En su búsqueda de colaboradores, tal vez haya llegado la hora de recurrir a Tinder.Funcionarios gubernamentales como Steven Mnuchin y Mick Mulvaney prácticamente sacaron comunicados de prensa para aclarar que Trump no debería pedirles ser jefes de personal. No tiene un plan alternativo, solo una lista de opciones secundarias como Matt Whitaker, el actual fiscal general.Resulta consecuente. En lo que respecta a los líderes, digamos que no podríamos definirlo como magnético. No hay duda de que ganó con facilidad las elecciones primarias republicanas, pero ¿luego qué pasó? Obtuvo casi tres millones de votos menos que Hillary Clinton, una brecha tan considerable que tuvo que afirmar que había habido una conspiración de votos ilegales para consolarse. Cuando llenó las vacantes de su Gabinete por primera vez tuvo problemas para elegir a los mejores.Cuando Barbara Bush murió en abril, estaba claro que Trump no debía viajar a Texas a dar sus condolencias. Cuando John McCain murió en agosto, se le dijo que no era necesario que fuera al funeral.Los mandatarios de países que comparten los valores que Estados Unidos dice tener (antes de Trump, al menos) lo reprueban y se alejan de él. Los líderes corporativos destacados lo regañan, a pesar de las políticas amigables con las empresas de su gobierno.¿Qué hay de los electores? Aunque muchos están de su lado, muchos más no están. En un análisis de las elecciones intermedias, el recuento del voto general de los candidatos demócratas para la Cámara de Representantes estuvo 8,6 puntos porcentuales por encima del de los candidatos republicanos. Se trató de la ventaja más grande de un partido que era minoría desde que esos registros comenzaron a llevarse en la década de los cuarenta.Su esposa lo ataca públicamente; sus antiguos amigos lo delatan ante fiscales; sus nuevos amigos brillan por su ausencia. Ya que estamos hablando de giros: buscó la presidencia, como hicieron muchos otros, porque es la validación máxima, pero a él le ha dado el ejemplo más amargo que haya recibido del rechazo.