Resintonizar noticias por cable con Rick Sánchez

San Diego – Después de salvarse por un pelo, Rick Sánchez está listo para su regreso.Y no es ninguna sorpresa que el regreso del famoso reportero venga cargado de cierta controversia. ¿Quién habría pensado que el hijo de Adela y Paco —dos refugiados cubanos que llegaron a Estados Unidos en 1960 huyendo del comunismo— terminaría trabajando para un canal de televisión por cable financiado por el gobierno ruso?El camino desde la Habana a Miami y luego hasta el buró de RT America en Washington da para contar una gran historia. Y me sentí muy contento de que mi amigo de más de una docena de años la haya compartido conmigo.La última vez que nos vimos, CNN —canal que por lo regular, debido a su escasez de hispanos tanto en su personal como los que estaban al aire, parecía especializarse en la televisión a blanco y negro— había ideado una extraña manera de celebrar el mes de la herencia hispana.En octubre del 2010, sin provecho alguno, el canal despidió al más prominente periodista hispano en la televisión debido a algo que dijo.Aunque otros presentadores en la televisión han dicho con anterioridad cosas realmente estúpidas y han vivido para volver a ofender a los televidentes, personas como: Bill Maher, Joy Behar, Tucker Carlson, etc.Le pregunté a Sánchez sobre esa doble moral.“Eso solía hacerme enojar, luego se me pasó”, según me dijo. “El universo tiene una manera de hacer que las cosas funcionen a tu favor si uno procura no enfadarse”.Supuestamente, Sánchez fue despedido debido a que, durante una entrevista de radio, hizo mención de que los judíos eran una minoría oprimida dada su fuerte presencia en los medios y el entretenimiento.Yo sospecho que la verdadera razón fue debido a que, en la misma entrevista, Sánchez insinuó que un ejecutivo de alto rango de CNN no creía que él pudiera trabajar como presentador debido a su etnicidad.Para los liberales, quienes se enfurecen cuando son llamados racistas, Sánchez probablemente sonó un tanto ingrato. Para los hispanos, sonó un tanto honesto.Sin trabajo, Sánchez se mudó de vuelta a su ciudad natal de Miami. Ahí, batalló para mantener a su familia combinando algunos trabajos en la televisión y en la radio. Luego hizo algo completamente diferente: Ayudó a poner en marcha lo que se convertiría en una compañía multimillonaria dedicada al cuidado de la salud.Ahora está de vuelta frente a la cámara. Con una nueva independencia financiera, y con la confianza que trae consigo el que no te importe si llegas a fracasar, es el presentador de un noticiario nocturno para RT America. Y aunque Sánchez siempre se ve bien —atrayente, empático, franco— ahora está mucho mejor. Se siente seguro en su propia piel, aborda cada segmento como alguien que entiende que la fama no es para siempre.Le pregunté qué había aprendido de esta travesía.“Mi propio valor”, dijo. “Nada es mejor que una apropiada evaluación de lo que hacemos y lo que no hacemos bien. Y lo aprendemos mejor cuando estamos entre la espada y la pared, cuando tenemos que rascarnos con nuestras propias uñas e intentar reinventarnos”.Hoy, Sánchez parece estar listo para la batalla.Si le preguntan sobre las “noticias falsas”, el seguro les dirá: “Es una estúpida y ya cansada frase que no significa nada. Es un marro utilizado por los imbéciles para decir ‘no me gusta lo que dijiste’”.Si le preguntan si su nuevo programa es de noticias u opinión, el responderá: “Todas las noticias tienen una opinión. Cualquiera que diga lo contrario es un mentiroso o un robot”.Si le preguntan cuál es su receta para la buena televisión, les dirá: “Hay que ser justos y entender que nadie es mejor que tú —al igual que tú no eres mejor que cualquier otra persona”.Resulta que, para ser bueno en los medios, siempre ayuda pasar algún tiempo fuera de los mismos. Aunque la televisión puede hacerte famoso, también puede hacer que pierdas la habilidad para relacionarte con los televidentes.Yo no estoy seguro si mi amigo siempre entendió la corrupta naturaleza de la televisión —donde los ratings lo son todo y la extravagancia es premiada.Sánchez ahora entiende mejor todo eso, y lo hace ser mejor en su trabajo. Esto será un gran beneficio para RT, y para una audiencia que muy probablemente ha estado esperando su regreso.Finalmente, ¿qué hay sobre trabajar para Moscú?“En los medios de hoy, los reporteros verdaderamente independientes no tienen posibilidad alguna para hacerle frente a los oligarcas de los medios debido a que constantemente deben satisfacer a sus jefes para mantener sus trabajos”, según señaló. “En cuanto a RT, me siento animado de que ellos respetan mi necesidad de ser un reportero independiente, incluso si eso significa que tenga que criticar a Vladimir Putin y al Kremlin. No soy el títere de nadie”.Hay una razón por la que Sánchez tiene una plataforma de seguidores. Claro que no ha tenido una carrera perfecta.Pero a Estados Unidos no le gusta lo perfecto. El país prefiere ver las cicatrices y los moretones. Adora a aquellas personas que son noqueadas y luego se vuelven a levantar.Y Rick Sánchez se vuelto a poner de pie.