Beto O'Rourke y el trabajo sin experiencia más importante en EU

Austin— Es una forma divertida de contratar a alguien, ¿no es así?La misma semana que sepultamos a uno de los estadounidenses más calificados, en el papel, para ser el Presidente, los demócratas especulaban sobre el atractivo electoral de un estadounidense cuyo currículum es comparativamente anémico.No es que realmente importe, históricamente hablando.La Exhibición A corresponde al difunto George Herbert Walker Bush. Exitoso en los negocios. Congresista que terminó segundo, dos veces, en contiendas para el Senado de los EU representando a Texas. Embajador de los Estados Unidos en China. Presidente del Comité Nacional Republicano. Director de la Agencia Central de Inteligencia. Perdedor en una carrera presidencial que se convirtió en vicepresidente.Ese es un conjunto formidable de experiencias para una nación en busca de un director ejecutivo. Se hizo cargo de la Oficina Oval, después de todo lo anterior, en 1989.La Exhibición B tiene un par de cosas en común con él. Robert Francis "Beto" O'Rourke también es hijo de un funcionario electo. También comenzó un negocio exitoso. Fue un miembro del Congreso durante tres períodos hasta que renunció a ese puesto por una contienda, sin éxito, para llegar al Senado federal. Al igual que Bush, no era un gran jugador en la Cámara de Representantes. A diferencia de Bush, carece de indicadores en su hoja de vida que apunten a algún tipo de experiencia en dirigir un país.El caso inusual, sin embargo, es el Exponente A. Ejecute la lista en su cabeza. Donald Trump nunca ocupó cargos electivos. Barack Obama se desempeñó en los senados de Illinois y Estados Unidos. Antes de mudarse a la Casa Blanca. George W. Bush era gobernador, la misma calificación para el trabajo que tenían Jimmy Carter, Ronald Reagan y Bill Clinton. Richard Nixon fue un ex representante de los Estados Unidos, senador y vicepresidente. John Kennedy sirvió en la Cámara de Representantes y el Senado de los Estados Unidos. Dwight Eisenhower fue el Comandante Supremo de las Fuerzas Expedicionarias Aliadas en Europa en la Segunda Guerra Mundial, jefe de Staff del Army y presidente de la Universidad de Columbia.Las personas que perdieron ante estos presidentes fueron, en muchos casos, igual de calificadas. A veces, más calificados: al menos en papel. No importó: es bastante obvio que los currículos no son lo único, ni siquiera lo principal, que los estadounidenses consideran cuando votan.O los partidos políticos, cuando profundizas el análisis. El universo republicano de candidatos presidenciales en 2016 incluyó a gobernadores actuales y anteriores, senadores, ejecutivos de negocios, abogados y miembros del gabinete. Sabes quién ganó eso, e incluso puedes tener uno o dos amigos que predijeron el resultado al principio; más personas afirman haber visto venir a Trump, de los que en realidad lo vieron venir. Ese grupo incluye muchos candidatos republicanos.Los demócratas ahora están en una situación similar a la de los republicanos la última vez. La próxima elección, como la última, será en parte un referéndum sobre el actual ocupante de la Casa Blanca y de su partido político. Si siguen el procedimiento, los contendientes demócratas se describirán a sí mismos como remedios para lo que consideran las deficiencias del titular.Y como los republicanos antes que ellos, los demócratas en 2020 ingresan a la carrera sin un candidato favorito. Nadie entra a la contienda en el primer día como el candidato a vencer. La lista de posibles candidatos es a la vez increíble y objetiva: tiene al menos tres docenas de nombres.Todo el mundo quiere algo extraordinario. Los donantes quieren a alguien sorprendente; la competencia es cara, y la perspectiva de respaldar a un perdedor es desconcertante para algunos de ellos. Los activistas quieren que alguien que sorprenda, siempre que sea un candidato de su rama del partido.Muchos prospectos cumplen con algunos o todos esos requisitos. Es por eso que O'Rourke ha alcanzado la atención que está recibiendo: es un candidato carismático con una capacidad comprobada para atraer multitudes y recaudar mucho dinero en pequeñas contribuciones de redes sociales. Su ideología está codificada suficientemente bien para permitir que los demócratas de diferentes facciones crean que podría ser uno de los suyos. La hizo mejor en el Texas rojo (republicano) que cualquier candidato demócrata a nivel estatal en décadas. Pero perdió su carrera para el Senado de los Estados Unidos, y hay algunas quejas al respecto, especialmente del ex alcalde de Chicago y también ex representante federal Rahm Emanuel."Si Beto O'Rourke quiere ir a postularse a la Presidencia, Dios lo bendiga, debe ponerse su sombrero y defender su caso", dijo a MSNBC hace un par de semanas. "Pero perdió. Normalmente no se promociona un perdedor a la cima de la fiesta y luego tome un ganador para decirle: 'Vamos a cortarte las rodillas' ”.Mire hacia atrás en la lista de ex presidentes para encontrar a personas que perdieron sus contiendas políticas en el camino: Nixon, Reagan, Bush, Clinton, Bush. La derrota al parecer no logró detenerlos.Para colmo, O’Rourke y otros son parte de un campo potencial sin un favorito. Cada uno tiene razones para pensar que tienen una oportunidad, igual que cualquier otra, como el novato republicano que participó en las primarias presidenciales de su partido en 2015.