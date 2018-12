San Diego— Nunca tuve el honor de conocer a George H.W. Bush, pero fui lo suficientemente afortunado de conocer a uno de su más viejos y queridos amigos.Su nombre era Don Gaylien.Bush fue un empresario, un congresista, director de la CIA, embajador de Estados Unidos para China, vicepresidente, y el 41ro. presidente de Estados Unidos. Cuando conocí a Gaylien, él era un trabajador postal mexicoamericano de 75 años retirado viviendo en Phoenix con una pensión y seguro social.Bush creció en Connecticut como el hijo de un senador de Estados Unidos y asistió a la prestigiosa Academia Phillips. Gaylien comenzó su bachillerato con sus pies descalzos, debido a que su familia no podía costearse zapatos. Él recordoba que los cines en Phoenix tenían anuncios en las ventanas de enfrente que decían: “No se aceptan mexicanos ni negros en lo absoluto”.Ya conocemos parte de la historia. Bush se enlistó en las fuerzas armadas y se convirtió en uno de los más jóvenes pilotos de bombarderos en la Marina. Fue asignado al USS San Jacinto, y completó alrededor de 50 misiones exitosas de bombardeos antes de que fuera derribado en el Océano Pacífico en 1944. Brinco en paracaídas sobre el agua, y luego nadó hasta una lancha salvavidas. Navegó a la deriva por horas, y no estaba seguro si sobreviviría. De hecho, los dos miembros de su tripulación no lo lograron.En este punto de su vida, Bush apenas tenía 20 años.55 años después, en abril de 1999, yo era un columnista que trabajaba para el Arizona Republic en Phoenix. En el mundo de la política, dos cosas parecían seguras en ese entonces: El gobernador de Texas, George W. Bush se lanzaría por la nominación presidencial republicana el año entrante; y el senador de Arizona, John McCain, iba a lanzarse junto con él.Mi editor me envió a darle seguimiento a un rumor de que George Bush había llegado en secreto a la ciudad, al territorio de McCain, para un acaudalado evento de recaudación de fondos en un lujoso hotel. Llegué al hotel e intenté entrar al edificio para ver más de cerca. Pero agentes del Servicio Secreto me negaron la entrada.¿El Servicio Secreto? ¿Para el gobernador de Texas?Era cierto que George Bush estaba en la ciudad —pero era George H.W. Bush. Un orgulloso padre, y ex presidente, había venido al desierto a recaudar dinero para la próxima campaña presidencial de su hijo.Gaylien estaba ahí ese día también. Había sido invitado al evento por un viejo amigo de la guerra que había le dejado un boleto de cortesía con su nombre.Lo vi salir del hotel, este hombre ya entrado en años de piel oscura vistiendo un sencillo traje. Me acerqué a él y le pregunté si había estado en el evento de recaudación. Él sonrió y dijo que sí. Le pregunté cómo fue que él había logrado entrar, y me explicó que el ex presidente Bush era su amigo y que, de hecho, los dos habían sido amigos por más de medio siglo.Debía saber más. Así que lo invité a comer. Fue entonces que me contó su historia.Gaylien formaba parte de la vida de Bush, y viceversa, debido a que el originario de Phoenix también estaba presente en ese fatídico día durante la Segunda Guerra Mundial.Al igual que Bush, Gaylien sirvió a bordo del USS San Jacinto de 1943 a 1944. Y al igual que Bush, Gaylien voló en misiones de bombardeos como parte del escuadrón de torpedos VT-51. Bush era un piloto; Gaylien era un radio-operador y artillero que recibió la distinguida medalla Cruz de Vuelo.Cuando Bush fue derribado, Gaylien era uno de los operadores de radio que llamó a un submarino para rescatarlo. Los dos se hicieron amigos desde entonces. Después de que terminó la Segunda Guerra Mundial, Bush regresó a casa y comenzó su carrera política. Gaylien volvió a Estados Unidos y tuvo que enfrentarse a un obstáculo ya muy familiar.“Aquí estábamos, de regreso tras la guerra, y aún seguíamos siendo discriminados”, según me dijo Gaylien con lágrimas en sus ojos.Él y otros veteranos hispanos se comprometieron a cambiar eso, y lo hicieron.Para los hispanos, esa es nuestra versión de la más Grandiosa Generación —haber vencido a las fuerzas del mal en Asia y Europa, luego volver a hacer lo mismo aquí en casa.Bush nunca olvidó a Gaylien. Por el transcurso de muchos años, él siempre invitó a su viejo amigo a eventos especiales como la inauguración presidencial de 1988 y a las reuniones del VT-51.Es una gran historia. Para respaldarla, Gaylien llevó consigo a nuestra comida un álbum lleno de fotografías. Nunca olvidaré una foto de un par de jóvenes pilotos de la Marina sonriendo a bordo de un portaaviones en el Océano Pacífico sin saber qué tenía el futuro guardado para ellos.Se ha señalado que George H.W. Bush apreciaba mucho a sus amigos. De eso no hay duda.