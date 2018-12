Un grupo de recién electos demócratas de la Cámara de Representantes envió una carta a los líderes del partido esta semana que termina. Entre sus demandas: priorizar la legislación relativa a la atención médica, la infraestructura, la seguridad de las armas, el medio ambiente y otras causas valiosas sobre la investigación de la corrupción del presidente Trump y su administración. “Estamos unidos en la creencia de que tenemos el mandato de debatir, redactar y trabajar en todos los pasillos para aprobar leyes”, escribieron.Los sentimientos son admirables, pero equivocados. Eso no es solo porque es difícil imaginar que algo bipartidista vaya a ir a cualquier parte en el entorno actual, uno en el que el presidente y los republicanos del Congreso intenten reducir décadas de regulación y costumbre. También es porque hay un problema mayor: nadie, y me refiero a nadie, piensa que la corrupción es algo bueno.Sí, la cobertura y los costos de la atención médica fueron las principales preocupaciones de los votantes en las recientes elecciones. Pero numerosas encuestas también descubrieron que los votantes están extremadamente preocupados por el pozo de Washington. Trump se eligió con la promesa de drenar el pantano, pero hay cada vez más pruebas de que Trump ve a la presidencia como una oportunidad de hacer dinero justo a tiempo, y todos, desde príncipes sauditas hasta operativos republicanos y actores de la industria nacional, descubren repentinamente las delicias de la celebración de eventos y salas de reserva en las propiedades de la Organización Trump. Cuando Trump habla sobre su confianza en el presidente ruso Vladimir Putin o en el príncipe heredero de la corona saudí Mohammed bin Salman, sus declaraciones casi parecen un video de rehenes.Por otra parte, las cuestiones de la corrupción habilitada por Trump y el buen gobierno no tienen relación. El Departamento de Asuntos de Veteranos podría ser un buen lugar para comenzar. La Oficina de Responsabilidad del Gobierno está investigando si tres miembros de Mar-a-Lago, incluido Ike Perlmutter, presidente de Marvel Entertainment, ejercieron influencia sobre una renovación de registros electrónicos de atención de la salud en VA.O tal vez el Congreso puede dirigir su atención a la Oficina de Protección Financiera del Consumidor, donde los republicanos del Senado votaron el jueves para confirmar que Kathy Kraninger, con una calificación inmejorable, ocupará el primer puesto. Durante el año pasado, según un informe publicado la semana pasada por el senador Sherrod Brown (D-Ohio), el jefe temporal Mick Mulvaney “ha utilizado su puesto en la Oficina de Protección al Consumidor para hacer favores a los intereses corporativos especiales, en lugar de buscarlos, el pueblo estadounidense al que se supone que debe servir ”. Mientras estaba en el Congreso, Mulvaney ha dicho que no se reunió con cabilderos corporativos a menos que hicieran una contribución a sus arcas.Y luego, por supuesto, está el asunto de las declaraciones de impuestos faltantes de Trump y cuánto podría haberse beneficiado del paquete de la reforma fiscal del año pasado, el que vio a la mayoría de los votantes recibiendo algunas migajas financieras, mientras que millonarios y multimillonarios recibieron importantes recortes permanentes. Las encuestas muestran que una gran mayoría de nosotros desea que el Congreso utilice su autoridad para controlar y divulgar las declaraciones de impuestos de Trump al público.De hecho, la aspereza en las elecciones de gabinete y administración de Trump parece no tener fin. El secretario de Interior, Ryan Zinke, según se informa, tuvo tratos comerciales cuestionables con el actual presidente del gigante de la energía Halliburton, que por casualidad tiene negocios con el Departamento del Interior. Se presume que el secretario de comercio, Wilbur Ross, estafó a sus socios comerciales y no vendió las inversiones como lo exige la ley. The Miami Herald informa que el secretario de Trabajo, Alex Acosta, mientras se desempeñaba como abogado de los Estados Unidos hace una década, probablemente desempeñó un papel en la organización de un acuerdo de culpabilidad que permitió al multimillonario Jeffrey Epstein pasar poco más de un año en la cárcel por cargos menores cuando existían numerosas pruebas que había abusado de multitudes de adolescentes menores de edad.El argumento en contra de por qué los demócratas deben perseguir la legislación y el bipartidismo es que en 1998, los republicanos del Congreso permitieron que el escándalo Bill Clinton-Monica Lewinsky se hiciera cargo de su agenda. Pero este es un argumento falaz. La acusación de Clinton finalmente giró en torno a una mentira sobre el sexo.La supuesta corrupción de Trump es significativa y posiblemente dañe los intereses nacionales estadounidenses. Como dice Jeff Hauser, fundador y director de Revolving Door Project, “si esto fuera sobre todos los comités deberían hacer investigaciones sobre la supervisión relacionada con Stormy Daniels, sí, eso es demasiado. Pero si está analizando si la política estadounidense en el Medio Oriente está impulsada por los emolumentos extranjeros a Donald Trump o los pagos a Jared Kushner, eso es extremadamente relevante”.Es difícil imaginar que a los estadounidenses no les importe eso. Si no se controla, la corrupción socava la fe en el gobierno y la sociedad. Implica a todos los que toca. Si los demócratas deciden dejar pasar esto, es muy posible que los votantes piensen que una vez más los políticos los tuvieron. En un nivel pragmático, ese no es un camino recomendado para la reelección. A nivel nacional, los resultados podrían ser devastadores.