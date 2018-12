La competencia y moderación de George H.W. Bush fueron suficientes

Una administración de un término se etiqueta casi automáticamente como “fallida”. Cuando George Herbert Walker Bush fue derrotado hace un cuarto de siglo, después de cuatro años en el cargo, tuvo un índice de aprobación terrible y fue despreciado por los demócratas de la oposición y muchos republicanos también.“Era un presidente ineficaz de un sólo mandato”, dijo Lyn Nofziger, un ex asesor directo del presidente Ronald Reagan. “Se alejó del legado de Reagan y trató de crear el suyo propio, y fracasó en eso”. Este veredicto característicamente mordaz del difunto Nofziger fue injusto en 1995 y parece aún más hoy en día.La verdad sobre la primera administración de Bush nunca se ocultó: Bush, quien murió el viernes a los 94 años, no tuvo grandes sueños de transformación, no estaba muy involucrado en “la cuestión de la visión”, como dijo. Lo que hizo Bush fue manejar una serie de crisis históricas con competencia y moderación, al mismo tiempo que aborda los conflictos y compromisos cotidianos de legislar y presupuestar de manera responsable y razonable. Bush lo hizo bien mientras ocupaba el cargo.Sus actos más poco atractivos vinieron en su búsqueda. El final de la Guerra Fría y de la Unión Soviética, eventos trascendentales, ocurrieron bajo la vigilancia de Bush. Hubo errores, pero en general su manejo fue hábil; Bush vio la importancia de dar apoyo tácito a los reformistas soviéticos sin provocar que sus oponentes actúen contra ellos.Sus decisiones en 1990-1991 para proteger a los aliados árabes y expulsar a las fuerzas iraquíes de Kuwait fueron audaces y bien tomadas. Menos defendible fue el llamado a los iraquíes a levantarse contra Saddam Hussein después de la guerra, y el hecho de no responder cuando Hussein procedió a matar a los que lo hicieron.Bush nació en la política republicana; su padre se desempeñó como senador de los Estados Unidos de Connecticut. Pero era un Partido Republicano muy diferente entonces, uno en el que el compromiso de la familia Bush con causas tales como los derechos civiles y la planificación familiar era aceptable.Cuando el joven Bush entró a la política en Texas, donde había ido a hacer fortuna en el negocio petrolero, pronto se dio cuenta de la tendencia a la derecha en el partido, y se postuló para el Senado de los Estados Unidos como un conservador incondicional que se oponía a la Civil Ley de derechos de 1964. Perdió esa elección y, cuando llegó a Washington como congresista, una vez más adoptó una postura más moderada sobre los derechos civiles y otros asuntos.En su campaña presidencial de venganza en 1988 contra el entonces gobernador de Massachusetts Michael Dukakis, Bush confió en los ataques bajo el cinturón de tales “problemas” como el programa de reclutas de su oponente y el veto de un proyecto de ley estatal que exige el compromiso de la lealtad en las escuelas.Quizás lo más dañino que hizo ese año fue aceptar un eslogan que la gente recordaría: “Lee mis labios, no hay nuevos impuestos”. Se recordó demasiado bien cuando Bush, en calidad de presidente, al tratar con la realidad, acordó un acuerdo con los demócratas para reducir los déficits en aumento, en parte mediante el aumento de algunos impuestos.La ira de los republicanos por lo que consideraban una traición, así como una breve recesión económica, contribuyó enormemente a la derrota de Bush. Era extraño que el término “wimp” se aplicara a George H.W. Bush, un hombre que se alistó en la Marina el día que cumplió 18 años y voló 58 misiones de combate.Quizás más extraño fue cómo el comediante y el imitador de Bush Dana Carvey (de quien luego Bush se hizo amigo) tuvo tanto éxito con una línea burlándose de la prudencia del presidente: “No sería prudente”.Es curioso cómo, desde que Bush dejó el cargo, y especialmente en los últimos años de posturas políticas, demandas no negociables y demagogia sin vergüenza, la prudencia ha llegado a parecer tremendamente atractiva.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.