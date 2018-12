Costumbre de Janucá enseña valor del dinero

Janucá conmemora los eventos históricos cuando el antiguo Imperio Griego Seléucida ocupó la Tierra de Israel, hace más de 2 mil 100 años, y lanzó una campaña agresiva para destruir la estructura religiosa comunitaria.El judaísmo entró en la clandestinidad por un tiempo hasta que un puñado de judíos devotos, popularmente conocido como los macabeos, se rebeló. Aunque grandemente superados por sus adversarios, alcanzaron una victoria milagrosa y recuperaron el control del Santo Templo en Jerusalén. Mientras se preparaban para restaurar el oficio diario de encender la Menorá (candelabro) del Templo, no encontraron aceite ritualmente puro en las áreas vecinas y producir aceite nuevo tomaría ocho días.Misteriosamente, una jarra con el aceite necesario apareció, pero sólo había suficiente para una sola noche. Sin dejar intimidar, llenaron la Menorá con el aceite que tenían y encendieron las llamas de la manera apropiada. Y he aquí que la cantidad mínima de aceite ardió por ocho días y noches.Conmemoramos el milagro del aceite encendiendo llamas por ocho noches. En el aniversario del descubrimiento del aceite y en el encendido inicial de la Menorá prendemos una llama. La siguiente noche encendemos dos y de manera sucesiva añadimos una hasta que alcanzamos el total de ocho llamas en la noche que ocurrió el milagro.Durante el último medio siglo, una industria grande y creativa ha transformado esencialmente la manera en que celebramos Janucá.Por supuesto que la miztvá –mandamiento– de encender velas, por ocho noches, permanece como el alma y el corazón de la observancia de Janucá. Sin embargo, una robusta industria de Janucá ha introducido dreidels (pirinolas) musicales e iluminados, menorás eléctricas, una infinidad de recetas para los latkes (tortas de papa fritas en aceite) y el concepto de los regalos de Janucá.Existe una costumbre antigua e importante de Janucá ampliamente olvidada a lo largo del tiempo: dar Janucá gelt.“Gelt” es una palabra en yiddish –la lengua judía europea– que significa “dinero”. Por generaciones, los padres le daban dinero a sus hijos en Janucá. No eran regalos envueltos o chocolates redondos y planos envueltos en láminas de metal plateadas o doradas. Era dinero de curso legal. Por mundano que parezca, regalar dinero expresa una de las lecciones más poderosas de Janucá.La palabra “Janucá” está ligada etimológicamente con el vocablo hebreo “jinuj” (educación) y las varias costumbres e historias de Janucá importen lecciones importantes, especialmente para nuestros niños.¿Cuál es el valor educativo del dinero? La moneda legal es extremadamente poderosa. Es un indicador de estatus social. Quien tiene mucho es considerado rico y exitoso. Posee el potencial de proveer nutrición, calidez y seguridad, y generar bondad y amabilidad. Pero el dinero en el banco no logra nada de lo anterior. Su energía latente sólo se percibe cuando en realidad se utiliza.Cada ser humano es un tesoro escondido de inteligencia, sensibilidad y talentos. Al nacer, esos poderes permanecen ocultos y sin desarrollar. Dios nos provee a cada uno de nosotros con el poder de sacarle partido a nuestro potencial, desarrollar esos poderes latentes y liberar nuestras capacidades únicas para tener impacto en nuestro mundo.Regalarle a los niños su propio efectivo les permite descubrir esta dinámica poderosa que tan fuertemente refleja su destino conforme crecen y maduran hasta convertirse en la próxima generación de líderes y pioneros. Cualquier cosa puede lograrse en tanto que su potencial no languidezca, sin uso ni expresión.Además, al entrenarles para dar una porción de su dinero a la caridad, les permitimos practicar la obligación y apreciar la satisfacción de ser dadores. Janucá se observa desde el domingo 2 de diciembre por la tarde, hasta el lunes 10 de diciembre. Para aprender más sobre Janucá, por favor visite el sitio web www.chabadelpaso.com/chanukah

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.