Es muy probable que usted haya escuchado acerca de las pruebas de ADN que realizan 23andMe o Ancestry.com. Las pruebas genéticas se han puesto de moda recientemente para las personas que quieren enterarse de dónde vinieron y quiénes son genéticamente hablando. Eso suena muy sencillo, pero la realidad es que los exámenes genéticos son bastante complejos.Cada persona tiene un genotipo único (que son genes de nuestro ADN que son responsables de características particulares), y el fenotipo (que es la expresión o características físicas de un rasgo como la ceguera a los colores rojo y verde o el poder enrollar la lengua). La investigación genética permite a los científicos examinar el ADN –que es el plano químico que le da instrucciones al cuerpo sobre cómo debe funcionar– para determinar si existen anormalidades genéticas o rasgos hereditarios que provocan una enfermedad y en qué manera podemos intervenir médicamente.La investigación genética forma parte de la medicina de precisión que, de acuerdo con los Institutos Nacionales de Salud (NIH, por sus siglas en inglés) es “un enfoque que ha surgido para el tratamiento y prevención de enfermedades que toma en cuenta la variabilidad individual de genes, el medio ambiente y el estilo de vida de cada persona”. La medicina de precisión permite a los médicos e investigadores desarrollar terapias y estrategias de prevención individualizadas para tratar a las personas, contrario al enfoque de una solución que se aplique a todos desarrollada para “la persona promedio”, y que tradicionalmente ha estado basada en datos compilados de los anglo-americanos. La necesidad de tener una diversidad en los estudios científicos provocó que NIH lanzara el Programa de Investigación All of Us (Todos Nosotros), que es una iniciativa para reclutar un grupo de un millón o más voluntarios adultos, saludables o enfermos, que tengan diversos historiales, provenientes de todo Estados Unidos y sus territorios.La medicina de precisión no es nueva y ha sido utilizada en la práctica regular para varios procedimientos médicos. Por ejemplo, cuando se realizan transfusiones de sangre, la sangre del donador deber ser igual al de la persona que la recibe para evitar complicaciones. Como investigador del cáncer, he sido testigo de la aplicación de la medicina de precisión en forma de terapias enfocadas y en opciones de tratamiento para los pacientes de cáncer que no responden a los tratamientos estándar. Sé que se puede hace mucho más para mitigar las enfermedades que afectan a los mexicoamericanos y a otras minorías étnicas. Encontrar el tratamiento y la cura para las enfermedades que impactan a la gente de nuestra región depende de participar en los estudios de investigación.El 6 de diciembre, la exhibición All of Us Journey (Jornada de Todos Nosotros) llegará a la Universidad de Texas en El Paso para permitir que la comunidad se informe acerca de la medicina de precisión y para reclutar voluntarios, para que la siguiente semana, del 11 al 14 de diciembre, se recolecte información.Se le pedirá a los participantes que compartan su información única de salud a través de preguntas de un sondeo, datos de registros médicos y mediciones físicas tales como: estatura, peso y presión sanguínea. A algunas personas se les pedirán muestras de sangre y orina. Esta información será almacenada en bases de datos seguras e investigadores aprobados tendrán la oportunidad de tener acceso a los datos, sin que se revele la identidad de ninguna persona, para explorar la manera en que sus genes, el ambiente, historial familiar y estilo de vida impactan la salud. Esta iniciativa podría ayudar a los profesionales de los cuidados de salud a encontrar tratamientos a la medida que funcionen de una manera más efectiva y también al público para mantenerse saludable y tener una mejor calidad de vida. Todos Nosotros podemos marcar la diferencia en la atención médica, y esperamos que ustedes se unan a este proyecto.Para mayor información, ingresar a: https://www.joinallofus.org/juntosEl autor es decano del Colegio de Ciencia e investigador principal del Centro Fronterizo de Investigación Biomédica, patrocinado por el NIH en la Universidad de Texas en El Paso.