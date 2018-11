Por qué paseños mayores necesitan vacunas vs gripe

Nunca es demasiado pronto para prepararse para la temporada de gripe, en especial en El Paso. Los registros del condado muestran que durante la temporada anterior de gripe ocurrió algo inusual: la cantidad de casos casi se triplicó de 4 mil 600 en la temporada 2016-2017 hasta superar los 12 mil 400 casos en la última temporada. Esta es una tendencia peligrosa para los habitantes de El Paso, y especialmente alarmante para las personas mayores.Las personas mayores de 65 años de edad tienen un riesgo mucho mayor de sufrir complicaciones graves como consecuencia de la gripe, en comparación con los adultos más jóvenes. De hecho, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (Centers for Disease Control and Prevention, CDC) estiman que más del 70 por ciento de las muertes relacionadas con la gripe ocurren en personas mayores de 65 años de edad y que, además, las personas mayores registran la mayoría de las hospitalizaciones por esta enfermedad. Existe una solución fácil y rápida para este problema: la vacuna contra la gripe. Al recibir la inmunización, las probabilidades de contraer gripe se reducen significativamente. Esto es particularmente importante para los adultos mayores, cuyos sistemas inmunes se debilitan debido al envejecimiento.La buena noticia es que el condado de El Paso le permite encontrar con facilidad un sitio para obtener la vacuna contra la gripe. Simplemente visite vaccinefinder.org, donde encontrará una lista que ya incluye 17 clínicas. Me apasiona mejorar los resultados de salud y, por eso, no me canso de expresar la importancia de vacunarse contra la gripe.Además de la vacuna, es esencial que las personas mayores reciban la atención preventiva integral que necesitan para tener vidas más felices y saludables. Para lograrlo, es importante que cuenten con un seguro de salud que proporcione cobertura ‘más allá de la enfermedad’, y tengan en cuenta, realmente, el perfil de salud completo de cada persona para garantizar que reciba la atención personalizada que necesita. Eso es exactamente lo que hacen los planes Medicare Advantage y el motivo por el cual son la mejor opción para las personas mayores.Los planes Medicare Advantage se crearon para ofrecer beneficios adicionales, que se enfocan en la atención preventiva y la cobertura de servicios como los dentales y de visión, que Medicare tradicional no incluye. Esta perspectiva más integral y holística de la atención es un paso crítico para ayudar a las personas mayores a manejar enfermedades crónicas y dedicar tiempo a disfrutar todo lo que El Paso tiene para ofrecerles, en lugar de pasar tiempo en un hospital.Un ejemplo de esta atención mejorada y proactiva son las visitas de profesionales de enfermería (nurse practitioner, NP) a domicilio de Clover Health. En vez de visitar a los miembros luego de un evento de salud adverso, se indica a nuestros NP que visiten a los miembros mayores tan pronto estén en riesgo de sufrir una hospitalización, basándose en indicios tales como el incumplimiento del tratamiento con medicamentos o problemas para controlar la diabetes. Gracias a nuestra tecnología única, podemos conectarnos con los miembros que necesitan atención de salud, incluso antes de que se den cuenta de que la necesitan. Esta intervención es esencial para evitar hospitalizaciones y mejorar la salud de nuestros miembros.En general, los beneficios de Medicare Advantage son claros. Los estudios demuestran que las personas mayores que tienen planes Medicare Advantage realizan un tercio menos de visitas a la sala de emergencias y tienen un cuarto menos de hospitalizaciones que aquellas inscritas en Medicare tradicional. Además, es una ventaja evidente para ahorrar costos, ya que los costos de las salas de emergencias son muy superiores en comparación con servicios similares prestados en el consultorio del médico.Afortunadamente, los habitantes de El Paso pueden inscribirse en Medicare Advantage ahora durante el período de inscripción abierta, que comenzó el 15 de octubre.Por eso, mientras el otoño da paso al invierno, es importante recordar que tanto las vacunas contra la gripe como Medicare Advantage ayudan a las personas mayores a obtener la atención preventiva que necesitan. Ahora, convoco a los adultos mayores de El Paso a tomar medidas para tener una vida más saludable: vacúnense contra la gripe y conozcan sus opciones de salud con Medicare Advantage.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.